นาน ๆ ทีจะมีรูปคู่! “ซนเยจิน” ปล่อยภาพหวานคู่ “ฮยอนบิน” แฟน ๆ โฟกัสส่วนสูงต่างกันชัดเจน

ทำเอาแฟน ๆ ใจละลาย เมื่อ ซนเยจิน แชร์ภาพพักผ่อนสุดโรแมนติกกับสามี ฮยอนบิน ระหว่างทริปเที่ยวล่าสุด เผยโมเมนต์คู่หาดูยาก พร้อมความต่างของส่วนสูงที่เห็นชัดเต็มตา ขณะที่หลายคนยังสังเกตเห็นลูกชายของทั้งคู่ที่โตขึ้นมากแล้ว
นักแสดงสาวชื่อดัง ซนเยจิน สร้างความประทับใจให้แฟน ๆ อีกครั้ง หลังโพสต์ภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวพักผ่อนผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พร้อมข้อความสั้น ๆ ว่า “วันที่ 4 ของการเดินทาง”
ภาพชุดดังกล่าวเผยให้เห็นซนเยจินกำลังดื่มด่ำกับวันพักผ่อนท่ามกลางทะเลสีฟ้าใสและวิวธรรมชาติอันสวยงาม โดยเธอสวมแว่นกันแดดและยิ้มอย่างสดใส ดูมีความสุขกับช่วงเวลาสบาย ๆ อย่างเต็มที่
อย่างไรก็ตาม ภาพที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือภาพคู่กับสามี ฮยอนบิน ซึ่งนับเป็นหนึ่งในโมเมนต์หาดูได้ไม่บ่อยนักของคู่รักซูเปอร์สตาร์คู่นี้
ในภาพดังกล่าว ทั้งคู่ยืนอยู่บนชายหาดท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็น ซนเยจินโอบกอดแขนสามีและยิ้มให้กล้องอย่างมีความสุข แม้ใบหน้าของฮยอนบินจะถูกปิดด้วยสติกเกอร์ แต่แฟน ๆ ก็จำได้ทันทีจากรูปร่างสูงใหญ่และบุคลิกอันโดดเด่น
สิ่งที่หลายคนพูดถึงเป็นพิเศษคือ ความแตกต่างของส่วนสูงระหว่างทั้งคู่ ที่เห็นได้อย่างชัดเจนในภาพ ซนเยจินที่มีรูปร่างเล็กกะทัดรัดยืนเคียงข้างฮยอนบินซึ่งมีช่วงไหล่กว้างและตัวสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด จนแฟน ๆ หลายคนแซวว่าเป็นภาพที่ให้บรรยากาศเหมือนฉากในภาพยนตร์โรแมนติก
ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น อาทิ “เหมือนหลุดออกมาจากหนังรักเลย” และ “แต่งงานมา 4 ปีแล้ว แต่ยังดูเหมือนคู่ข้าวใหม่ปลามัน”
นอกจากนี้ ยังมีภาพถ่ายหมู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อนและครอบครัวระหว่างทริป ซึ่งกลายเป็นอีกประเด็นที่แฟน ๆ ให้ความสนใจ หลังมีหลายคนสังเกตเห็นเด็กคนหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นลูกชายของซนเยจินและฮยอนบิน แม้จะไม่มีการเปิดเผยใบหน้า แต่หลายคนก็รู้สึกได้ว่าเด็กน้อยเติบโตขึ้นมากเมื่อเทียบกับภาพที่เคยปรากฏก่อนหน้านี้
สำหรับซนเยจินและฮยอนบิน ทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานกันเมื่อเดือนมีนาคม 2022 ก่อนจะต้อนรับลูกชายคนแรกในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน และยังคงได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในคู่รักคนดังที่ได้รับความรักจากแฟน ๆ มากที่สุดของวงการบันเทิงเกาหลีใต้
ด้านผลงานการแสดง ซนเยจินกำลังเตรียมพบกับผู้ชมผ่านซีรีส์เรื่อง The Scandal ทางเน็ตฟลิกซ์ ส่วนฮยอนบินมีกำหนดกลับมาพบแฟน ๆ ในซีรีส์ Made in Korea ซีซัน 2 ทางดิสนีย์พลัสในอนาคตอันใกล้