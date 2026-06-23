ลูกชายวัย 9 ขวบของ “เลียม เพย์น” รับมรดกก้อนโตกว่า 940 ล้านบาท ในฐานะทายาทเพียงคนเดียว

เอกสารศาลเผย “แบร์” ลูกชายเพียงคนเดียวของอดีตสมาชิกวงวันไดเรกชัน “เลียม เพย์น” จะได้รับมรดกทั้งหมดของบิดามูลค่ากว่า 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังนักร้องชื่อดังเสียชีวิตโดยไม่ได้ทำพินัยกรรม ขณะที่ “เชอริล” อดีตคนรักและมารดาของเด็ก ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินร่วมกับทนายความ
“แบร์” ลูกชายวัย 9 ขวบของนักร้องผู้ล่วงลับ เลียม เพย์น อดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดัง วันไดเรกชัน ได้รับการระบุให้เป็นผู้รับมรดกเพียงคนเดียวของบิดา ตามเอกสารศาลที่ถูกเปิดเผยล่าสุด
รายงานระบุว่า แบร์จะได้รับมรดกมูลค่า 29,007,998 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 940 ล้านบาท โดยเงินบางส่วนสามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของเด็กได้ในปัจจุบัน แต่ทรัพย์สินส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ในกองทรัสต์จนกว่าเขาจะมีอายุครบ 18 ปี
เลียมเสียชีวิตเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ขณะอายุเพียง 31 ปี หลังพลัดตกจากระเบียงโรงแรม และจากการตรวจสอบพบว่าเขาไม่ได้จัดทำพินัยกรรมไว้ก่อนเสียชีวิต
ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม 2025 ศาลได้แต่งตั้ง เชอริล อดีตคู่รักของเลียม และมารดาของแบร์ รวมถึง ริชาร์ด มาร์ก เบรย์ ทนายความ ให้เป็นผู้ดูแลจัดการมรดกของนักร้องหนุ่ม
เอกสารดังกล่าวระบุว่า มูลค่าทรัพย์สินรวมของเลียมในสหราชอาณาจักรอยู่ที่ประมาณ 38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่มูลค่าสุทธิหลังหักภาระต่าง ๆ อยู่ที่ราว 32.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร หากผู้เสียชีวิตไม่ได้ทำพินัยกรรมและไม่มีคู่สมรสตามกฎหมาย ทรัพย์สินจะตกทอดไปยังทายาทสายตรง ซึ่งในกรณีนี้คือแบร์ ลูกชายเพียงคนเดียวของเขา
สำนักข่าวบีบีซีรายงานเพิ่มเติมว่า เชอริลและทนายความผู้ได้รับแต่งตั้งจะทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สิน แต่ในขณะนี้ยังไม่มีอำนาจในการแจกจ่ายเงินมรดกจนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะเสร็จสมบูรณ์
เลียมและเชอริลต้อนรับลูกชายคนแรกเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2017 โดยทั้งคู่ประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรม พร้อมภาพโพลารอยด์ที่เลียมอุ้มลูกน้อยไว้ในอ้อมแขน