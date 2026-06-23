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สวดยับ! แร็ปเปอร์ดังกับแฟนสาวนางแบบ OnlyFans ยอมรับ “แกล้งประกาศตั้งครรภ์” เพื่อโปรโมตเพลงใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียล เมื่อแร็ปเปอร์ชื่อดัง “ยัง เกรวี” และแฟนสาวอินฟลูเอนเซอร์ “อารี คิตเซีย” ใช้ภาพอัลตราซาวนด์ปลอมประกาศข่าวเหมือนกำลังจะมีลูก ก่อนเฉลยว่าเป็นเพียงแคมเปญโปรโมตซิงเกิลใหม่ ทำให้ชาวเน็ตแบ่งเป็นสองฝ่าย บางส่วนมองว่าไม่เหมาะสม ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่าเป็นเพียงมุกการตลาดเท่านั้น

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลังแร็ปเปอร์ชาวอเมริกัน ยัง เกรวี (Yung Gravy) หรือชื่อจริง แมทธิว ฮอรี และแฟนสาวอินฟลูเอนเซอร์-นางแบบ OnlyFans อารี คิตเซีย (Ari Kytsya) ยอมรับว่าพวกเขาจัดฉากการประกาศตั้งครรภ์เพื่อใช้โปรโมตผลงานเพลงใหม่

ก่อนหน้านี้ ทั้งคู่โพสต์ภาพบนโซเชียลมีเดียในลักษณะคล้ายการประกาศข่าวดีว่ากำลังจะมีลูก โดยยัง เกรวีวางมือบนหน้าท้องของแฟนสาว ขณะที่อารีถือภาพอัลตราซาวนด์

แต่เมื่อมองใกล้ ๆ จะพบว่าภาพอัลตราซาวนด์ดังกล่าวมีข้อความว่า “HBO OUT NOW” ซึ่งเป็นชื่อเพลงใหม่ของแร็ปเปอร์หนุ่ม

อารียังเขียนแคปชันว่า

“ตื่นเต้นมากที่จะได้ต้อนรับ... HBO OUT NOW”

โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว แต่ก็จุดชนวนให้เกิดเสียงวิจารณ์จำนวนมาก


ชาวเน็ตบางรายมองว่าการนำเรื่องการตั้งครรภ์มาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดเป็นเรื่องไม่เหมาะสม โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญปัญหามีบุตรยากหรือเคยสูญเสียบุตร

“นี่ไม่ใช่เรื่องที่ควรเอามาล้อเล่น” ผู้ใช้งานรายหนึ่งแสดงความคิดเห็น

ขณะที่อีกคนระบุว่า

“น่าจะมีวิธีประกาศปล่อยเพลงที่ดีกว่านี้”

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ติดตามอีกจำนวนไม่น้อยที่ออกมาปกป้องทั้งคู่ โดยมองว่าเป็นเพียงแคมเปญประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีเจตนาร้าย

หนึ่งในผู้สนับสนุนซึ่งระบุว่าตนเองมีภาวะมีบุตรยาก เขียนว่า

“ในฐานะคนมีบุตรยาก ฉันเชื่อว่าคนที่โกรธเรื่องนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหานี้จริง ๆ พวกเขาแค่ชอบหาเรื่องไม่พอใจ”

ขณะที่อีกคนมองว่า

“ทุกวันนี้คนอ่อนไหวกับทุกเรื่องมากเกินไป ไม่ว่าจะโพสต์อะไรก็ต้องมีคนบ่นเสมอ”

แม้จะเกิดเสียงวิจารณ์ตามมา แต่แคมเปญดังกล่าวก็ประสบความสำเร็จในแง่การสร้างกระแส เพราะทำให้เพลง HBO ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์




สวดยับ! แร็ปเปอร์ดังกับแฟนสาวนางแบบ OnlyFans ยอมรับ “แกล้งประกาศตั้งครรภ์” เพื่อโปรโมตเพลงใหม่
สวดยับ! แร็ปเปอร์ดังกับแฟนสาวนางแบบ OnlyFans ยอมรับ “แกล้งประกาศตั้งครรภ์” เพื่อโปรโมตเพลงใหม่
สวดยับ! แร็ปเปอร์ดังกับแฟนสาวนางแบบ OnlyFans ยอมรับ “แกล้งประกาศตั้งครรภ์” เพื่อโปรโมตเพลงใหม่