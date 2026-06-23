ย้อนคำ “หนิง ปัทมา” เคลียร์ ไม่ได้ไปเชียงใหม่กับ “เป็ก สัณณ์ชัย” ชาวเน็ตปล่อยภาพว่อนโซเชียล

หลังจากที่ชาวเน็ตพากันย้อนคำสัมภาษณ์ “หนิง ปัทมา” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ที่เคยเคลียร์ข่าวลือกับ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” กรณีมีคนเห็นทั้งคู่ไปเชียงใหม่ด้วยกัน ถึงขนาดเมียหลวงลวงสังหารอย่าง “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ยังออกโรงถามเป็กขณะไลฟ์สดว่าไปเชียงใหม่กับใคร ซึ่งในตอนนั้น หนิง ตอบว่า…
“ที่มีคนโยงว่าหนิงไปเชียงใหม่กับพี่เป็ก ก็คือไม่ได้ไปกับแก แต่พอดีมีคลิปนึงที่มีติดหนิงกับพี่เป็กอยู่บนเวทีด้วยกัน จังหวะศิลปินท่านอื่นมาร้องเพลงก็ไม่ได้ถ่ายกันไว้ เลยกลายเป็นเรื่องว่าหนิงไปเชียงใหม่กับพี่เป็ก แต่หนิงไม่ได้ไปกับเขา หนิงไปร้องเพลง ที่เขาบอกไปเชียงใหม่ แล้วทำให้เขามีปัญหากัน คือไม่ใช่หนิงนะ สาบานเลยไม่ใช่หนิง”
ล่าสุดหลังข่าวทั้งคู่ถูกกระพืออีกรอบ เหตุธัญญ่าเข้าไปถามตรงๆ ว่าหนิงเป็นอะไรกับเป็ก หลังประกาศเลิกแฟน ซึ่งเจ้าตัวตอบว่าเป็นพี่ที่เคารพ โลกออนไลน์มีการปล่อยภาพ ชาย-หญิง คู่หนึ่งที่ถ่ายจากข้างหลังขณะอยู่สนามบิน โดยภาพดังกล่าวก็มีความคลับคล้ายคลับคลา แต่ก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเท็จจริงเป็นอย่างไร ต้องรอหนิง-เป็กมาเคลียร์ว่าใช่หรือไม่ใช่