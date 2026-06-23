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ย้อนคำ “หนิง ปัทมา” เคลียร์ ไม่ได้ไปเชียงใหม่กับ “เป็ก สัณณ์ชัย” ชาวเน็ตปล่อยภาพว่อนโซเชียล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากที่ชาวเน็ตพากันย้อนคำสัมภาษณ์ “หนิง ปัทมา มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ที่เคยเคลียร์ข่าวลือกับ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” กรณีมีคนเห็นทั้งคู่ไปเชียงใหม่ด้วยกัน ถึงขนาดเมียหลวงลวงสังหารอย่าง “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ยังออกโรงถามเป็กขณะไลฟ์สดว่าไปเชียงใหม่กับใคร ซึ่งในตอนนั้น หนิง ตอบว่า…

“ที่มีคนโยงว่าหนิงไปเชียงใหม่กับพี่เป็ก ก็คือไม่ได้ไปกับแก แต่พอดีมีคลิปนึงที่มีติดหนิงกับพี่เป็กอยู่บนเวทีด้วยกัน จังหวะศิลปินท่านอื่นมาร้องเพลงก็ไม่ได้ถ่ายกันไว้ เลยกลายเป็นเรื่องว่าหนิงไปเชียงใหม่กับพี่เป็ก แต่หนิงไม่ได้ไปกับเขา หนิงไปร้องเพลง ที่เขาบอกไปเชียงใหม่ แล้วทำให้เขามีปัญหากัน คือไม่ใช่หนิงนะ สาบานเลยไม่ใช่หนิง”

ล่าสุดหลังข่าวทั้งคู่ถูกกระพืออีกรอบ เหตุธัญญ่าเข้าไปถามตรงๆ ว่าหนิงเป็นอะไรกับเป็ก หลังประกาศเลิกแฟน ซึ่งเจ้าตัวตอบว่าเป็นพี่ที่เคารพ โลกออนไลน์มีการปล่อยภาพ ชาย-หญิง คู่หนึ่งที่ถ่ายจากข้างหลังขณะอยู่สนามบิน โดยภาพดังกล่าวก็มีความคลับคล้ายคลับคลา แต่ก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเท็จจริงเป็นอย่างไร ต้องรอหนิง-เป็กมาเคลียร์ว่าใช่หรือไม่ใช่ 












ย้อนคำ “หนิง ปัทมา” เคลียร์ ไม่ได้ไปเชียงใหม่กับ “เป็ก สัณณ์ชัย” ชาวเน็ตปล่อยภาพว่อนโซเชียล
ย้อนคำ “หนิง ปัทมา” เคลียร์ ไม่ได้ไปเชียงใหม่กับ “เป็ก สัณณ์ชัย” ชาวเน็ตปล่อยภาพว่อนโซเชียล
ย้อนคำ “หนิง ปัทมา” เคลียร์ ไม่ได้ไปเชียงใหม่กับ “เป็ก สัณณ์ชัย” ชาวเน็ตปล่อยภาพว่อนโซเชียล
ย้อนคำ “หนิง ปัทมา” เคลียร์ ไม่ได้ไปเชียงใหม่กับ “เป็ก สัณณ์ชัย” ชาวเน็ตปล่อยภาพว่อนโซเชียล
ย้อนคำ “หนิง ปัทมา” เคลียร์ ไม่ได้ไปเชียงใหม่กับ “เป็ก สัณณ์ชัย” ชาวเน็ตปล่อยภาพว่อนโซเชียล
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