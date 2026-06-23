“น้ำเพชร มิธเอิร์ธ” สู้มือ ตอบคอมเมนต์อย่างเดือด ลั่นมีเงิน 70 ล้านเพราะได้ผัวรวย ไม่สวยก็เหนื่อยหน่อย!

หลังออกมาเผยว่าตนเองเป็นผู้เสียหาย สูญเงิน 70 ล้านจากการลงทุน forex ตกเป็นเหยื่อโบรกเกอร์เถื่อน นำหลักฐานเข้าร้องเรียนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ทำชาวเน็ตสงสัย “น้ำเพชร ฏีญาร์ภา กฤษณสุวรรณ” อดีตมิสเอิร์ธไทยแลนด์ รวยมาจากไหน ถึงมีเงินมากมายขนาดนี้
ล่าสุดเฟซบุ๊กน้ำเพชร ก็ทำเอาโลกออนไลน์ร้อนระอุ หลังเจ้าตัวตอบคำถามดังกล่าว พร้อมสู้มือชาวเน็ต ตอบคอมเมนต์อย่างเดือด
“อีก 1 คำถาม ที่โลกอยากให้ตอบ คือ เงิน 70 ล้านบาทเพชรไปเอามาจากไหน คำตอบคือ ‘เพชรได้ผัวรวยค่ะ’ แล้วผัวฉลาดผัวเลยสอนเล่นคริปโท แล้วก็ให้ทรัพย์สินไว้เยอะมากอยากได้อะไรซื้อให้ตลอด คนไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะคะ วาสนาของคนเรามันไม่เท่ากัน”
“เพชรว่าผู้หญิงทุกคนที่มาคอมเมนต์ด่าเพชร ควรซูฮกเพชรมากกว่าและขอเคล็ดลับทำยังไงให้ได้ผัวเปย์ แบบเพชรอะค่ะ ชีวิตน่าจะดีขึ้นเยอะ ผัวรวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องเปย์ด้วย 🤣🤣🤣”
“คุณแฟนบอกว่าเธอไม่ต้องเครียดนะที่รัก เขาโกงเงินเธอไปก็ช่างมัน ถ้าเธอเครียดเดี๋ยวฉันโอนให้เธอใหม่ ขอให้เธออยู่เฉยเฉยอย่างสบายใจ เธออย่าเสียใจกับสิ่งที่ที่ผ่านมาในอดีตเลย เริ่มต้นชีวิตใหม่กันดีกว่า : เรา ร้องให้ซึ้งน้ำตาไหล ทำไมเรามีแฟนดีขนาดนี้วะ”
“ก็เห็นถามกัน ว่าเอาเงินมาจากไหน คนสวยอย่างเราจะทำงานให้เหนื่อยทำไมคะ ทำงานเป็นพิธีก็พอค่ะ งานที่เหลือให้แฟนทำ เขารักเราเขาก็เหนื่อยเพื่อเราได้ ยืนเฉยเฉยเขาก็รักค่ะ แล้วทำไมเขาถึงเปย์ของให้เพชรเยอะขนาดนี้ แล้วคบกันมา 3 ปีแล้วค่ะ เป็นระยะเวลาที่เขาสามารถลงทุนให้ผู้หญิงที่เขารักได้ ถึงเพชรจะมีคนรอบข้างไม่ดีแต่กำลังใจเพชรก็คือแฟนของเพชรเพราะว่าเขาดีกับเพชรแค่คนเดียวก็พอ ตามนี้คือจบ”
“ทุกคนเข้าใจคำว่า princess treatment มั้ยคะ อยากได้อะไร เจ้าชายก็จัดให้ค่ะ เพชรไม่ค่อยชอบอวดแฟนผ่านโซเชียลเพราะว่าเรื่องนี้ ควรเก็บไว้เป็นไพรเวตนะคะ แต่ในไหนก็โป๊ะแตกแล้ว ก็ทุกอย่างที่อยากได้แฟนก็ซื้อให้ทุกอย่างเลยค่ะ แค่ทำตาปิ๊บๆ อ้อนหน่อย ทะเลาะกันทีไรเขาก็ยอมรับทุกอย่างทุกที คบกันสามปีไม่เคยดุเราเลย ไม่เคยแม้แต่ขึ้นเสียงไม่ว่าเราจะทำผิดขนาดไหน กวนประสาทเขาขนาดไหนเค้าก็ไม่ดุและน่ารักกับเราเสมอ ส่วนเคล็ดลับที่ทำให้แฟนยอมเราขนาดนี้ไม่สอนใครดีกว่าสอนไปแล้วก็ไม่ได้อะไร 5555”
นอกจากนี้ เจ้าตัวตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เข้ามาเมนต์ทำนองว่า ถ้าผัวฉลาดจริง น่าจะรู้ว่าต้องเลือกเมียแบบไหน ด้วยข้อความ “เขาเลือกที่คนสวยค่ะ ไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ได้ เพราะเขาไม่ได้หาพนักงาน”