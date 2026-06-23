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“น้ำเพชร มิธเอิร์ธ” สู้มือ ตอบคอมเมนต์อย่างเดือด ลั่นมีเงิน 70 ล้านเพราะได้ผัวรวย ไม่สวยก็เหนื่อยหน่อย!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังออกมาเผยว่าตนเองเป็นผู้เสียหาย สูญเงิน 70 ล้านจากการลงทุน forex ตกเป็นเหยื่อโบรกเกอร์เถื่อน นำหลักฐานเข้าร้องเรียนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ทำชาวเน็ตสงสัย “น้ำเพชร ฏีญาร์ภา กฤษณสุวรรณ” อดีตมิสเอิร์ธไทยแลนด์ รวยมาจากไหน ถึงมีเงินมากมายขนาดนี้
 
ล่าสุดเฟซบุ๊กน้ำเพชร ก็ทำเอาโลกออนไลน์ร้อนระอุ หลังเจ้าตัวตอบคำถามดังกล่าว พร้อมสู้มือชาวเน็ต ตอบคอมเมนต์อย่างเดือด

“อีก 1 คำถาม ที่โลกอยากให้ตอบ คือ เงิน 70 ล้านบาทเพชรไปเอามาจากไหน คำตอบคือ ‘เพชรได้ผัวรวยค่ะ’ แล้วผัวฉลาดผัวเลยสอนเล่นคริปโท แล้วก็ให้ทรัพย์สินไว้เยอะมากอยากได้อะไรซื้อให้ตลอด คนไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะคะ วาสนาของคนเรามันไม่เท่ากัน”

“เพชรว่าผู้หญิงทุกคนที่มาคอมเมนต์ด่าเพชร ควรซูฮกเพชรมากกว่าและขอเคล็ดลับทำยังไงให้ได้ผัวเปย์ แบบเพชรอะค่ะ ชีวิตน่าจะดีขึ้นเยอะ ผัวรวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องเปย์ด้วย 🤣🤣🤣”

“คุณแฟนบอกว่าเธอไม่ต้องเครียดนะที่รัก เขาโกงเงินเธอไปก็ช่างมัน ถ้าเธอเครียดเดี๋ยวฉันโอนให้เธอใหม่ ขอให้เธออยู่เฉยเฉยอย่างสบายใจ เธออย่าเสียใจกับสิ่งที่ที่ผ่านมาในอดีตเลย เริ่มต้นชีวิตใหม่กันดีกว่า : เรา ร้องให้ซึ้งน้ำตาไหล ทำไมเรามีแฟนดีขนาดนี้วะ”

“ก็เห็นถามกัน ว่าเอาเงินมาจากไหน คนสวยอย่างเราจะทำงานให้เหนื่อยทำไมคะ ทำงานเป็นพิธีก็พอค่ะ งานที่เหลือให้แฟนทำ เขารักเราเขาก็เหนื่อยเพื่อเราได้ ยืนเฉยเฉยเขาก็รักค่ะ แล้วทำไมเขาถึงเปย์ของให้เพชรเยอะขนาดนี้ แล้วคบกันมา 3 ปีแล้วค่ะ เป็นระยะเวลาที่เขาสามารถลงทุนให้ผู้หญิงที่เขารักได้ ถึงเพชรจะมีคนรอบข้างไม่ดีแต่กำลังใจเพชรก็คือแฟนของเพชรเพราะว่าเขาดีกับเพชรแค่คนเดียวก็พอ ตามนี้คือจบ”

“ทุกคนเข้าใจคำว่า princess treatment มั้ยคะ อยากได้อะไร เจ้าชายก็จัดให้ค่ะ เพชรไม่ค่อยชอบอวดแฟนผ่านโซเชียลเพราะว่าเรื่องนี้ ควรเก็บไว้เป็นไพรเวตนะคะ แต่ในไหนก็โป๊ะแตกแล้ว ก็ทุกอย่างที่อยากได้แฟนก็ซื้อให้ทุกอย่างเลยค่ะ แค่ทำตาปิ๊บๆ อ้อนหน่อย ทะเลาะกันทีไรเขาก็ยอมรับทุกอย่างทุกที คบกันสามปีไม่เคยดุเราเลย ไม่เคยแม้แต่ขึ้นเสียงไม่ว่าเราจะทำผิดขนาดไหน กวนประสาทเขาขนาดไหนเค้าก็ไม่ดุและน่ารักกับเราเสมอ ส่วนเคล็ดลับที่ทำให้แฟนยอมเราขนาดนี้ไม่สอนใครดีกว่าสอนไปแล้วก็ไม่ได้อะไร 5555”

นอกจากนี้ เจ้าตัวตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เข้ามาเมนต์ทำนองว่า ถ้าผัวฉลาดจริง น่าจะรู้ว่าต้องเลือกเมียแบบไหน ด้วยข้อความ “เขาเลือกที่คนสวยค่ะ ไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ได้ เพราะเขาไม่ได้หาพนักงาน”








































“น้ำเพชร มิธเอิร์ธ” สู้มือ ตอบคอมเมนต์อย่างเดือด ลั่นมีเงิน 70 ล้านเพราะได้ผัวรวย ไม่สวยก็เหนื่อยหน่อย!
“น้ำเพชร มิธเอิร์ธ” สู้มือ ตอบคอมเมนต์อย่างเดือด ลั่นมีเงิน 70 ล้านเพราะได้ผัวรวย ไม่สวยก็เหนื่อยหน่อย!
“น้ำเพชร มิธเอิร์ธ” สู้มือ ตอบคอมเมนต์อย่างเดือด ลั่นมีเงิน 70 ล้านเพราะได้ผัวรวย ไม่สวยก็เหนื่อยหน่อย!
“น้ำเพชร มิธเอิร์ธ” สู้มือ ตอบคอมเมนต์อย่างเดือด ลั่นมีเงิน 70 ล้านเพราะได้ผัวรวย ไม่สวยก็เหนื่อยหน่อย!
“น้ำเพชร มิธเอิร์ธ” สู้มือ ตอบคอมเมนต์อย่างเดือด ลั่นมีเงิน 70 ล้านเพราะได้ผัวรวย ไม่สวยก็เหนื่อยหน่อย!
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