“ใหม่ ดาวิกา” เผยสภาพจิตใจดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด หลังปิด x เรื่องชาวบ้านในหัวน้อยลง 99%

“ใหม่ ดาวิกา” เผยสภาพจิตใจดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด หลังปิด x มาได้ 2-3 เดือน เพราะเรื่องชาวบ้านในหัวน้อยลง 99% รับที่ผ่านมาเป็นคนลั่นหนักมาก มาถึงตอนนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะมีโมเมนต์ไปเตือนคนอื่นไม่ต้องไปตามส่องอ่าน ตามไปปั่นคอมเมนต์ บอกยังติดตามตนได้ในโซเชียลช่องทางอื่น
อยู่ดีๆ ก็ปิดแอ็กเคานต์ X หรือ Twitter ไปแบบเงีบบๆ โดย “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” ออกมายอมรับก่อนหน้านี้ถึงสาเหตุการปิด x เพราะเป็นคนมือไวและติดโซเชียลมาก จึงขอพักไปก่อนฮีลใจตัวเอง พร้อมเมื่อไหร่จะกลับมา
2-3 เดือนผ่านไป ล่าสุด ใหม่ ดาวิกา ก็ได้เปิดใจถึงการปิด x ว่าทำให้คุณภาพชีวิตตนดีขึ้น ปิดแล้วสภาพจิตใจดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด เรื่องชาวบ้านในหัวน้อยลงแบบ 99%
“ตั้งใจว่าจะปิดถาวรค่ะ ใหม่แนะนำสำหรับหลายๆ คนเลยที่ไม่อยากรับรู้อะไรเยอะ มันช่วยได้เยอะมาก ปิดแล้วสภาพจิตใจดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด เรื่องชาวบ้านในหัวน้อยลงแบบ 99% หมายถึงเรื่องของคนอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับเราหรือเราไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจ บางทีเราไม่ต้องไปรับรู้ก็ได้ พอเราไม่ไปรับรู้เราก็มีเวลามากขึ้น
ใหม่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของคนในวงการที่จะโดนพูดถึงตลอดเวลาไม่ว่าจะในแง่ไหน แต่อีกอย่างที่เราได้มาก็คือเรารับรู้เรื่องที่มันไม่จำเป็นเยอะมากของคนอื่น แล้วเราก็ไปใส่ใจเสียจนเหมือนเป็นเรื่องของเราเอง อย่างมีข่าวเราก็ไปอินเสียจนเราต้องหยิกตัวเองว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรานะ แล้วเราก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปคอมเมนต์กับทุกเรื่องของทุกคน เราไม่ต้องไปรับรู้ก็ได้ ปัญหาชีวิตเราก็มี ก็ไม่จำเป็นต้องไปรับรู้ปัญหาชึวิตคนอื่นเยอะ ใหม่ดูโหนกระแสใหม่ยังเครียดเลยนะ ใหม่ว่าสนุกกว่าละครอีกค่ะ”
ไม่คิดว่าตัวเองจะมีโมเมนต์ไปเตือนคนอื่นไม่ต้องไปตามส่องอ่าน ตามไปปั่นคอมเมนต์ เพราะตัวเองเป็นคนลั่นหนักมาก
“พอใหม่ปิดแอ๊กเคาต์มันก็จะมีโมเมนต์หนึ่งที่แบบเหมือนคนรอบข้างพูด แล้วใหม่ก็จะบอกว่าจะไปอ่านทำไมไม่ต้องไปอ่าน ทั้งที่แต่ก่อนฉันนี่แหละตัวอ่าน ตัวปั่นเลย ตัวออกคอมเมนต์ตลอด ใหม่มีทุกอย่าง แล้วใหม่ลั่นหนักมาก เสียงในหัวใหม่ดังมาก ใหม่เองก็ไม่คิดว่าใหม่จะมีวันนี้ วันที่ใหม่ไปเตือนคนอื่น ยูไม่ต้องอ่านหรอก มันเฮลตี้กับชีวิตในตอนนี้มากๆ หรือไม่ก็อาจจะรอให้จิตใจเราแข็งแกร่ง แต่ใหม่ก็รู้ตัวเองว่าไม่ได้เป็นคนแข็งแกร่งได้นานหรอก หมายถึงว่าถ้าใหม่กลับเข้าไปอีก ใหม่ก็โดนอีก แล้วก็กลับมาเสียใจและออกไปอีก”
ไม่งงทำไมโพสต์ตนถึงชอบมีคนเอาไปแขวนเพราะตนหาเรื่องใส่ตัวเอง
“ไม่งงค่ะ ใหม่หาเรื่องเอง จริงๆ ค่ะ ถ้าเราไม่ไปเสนอแล้วเขาจะมาสนองเราได้ยังไง มันเป็นเรื่องปกติ ถ้าเราไม่พิมพ์มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่อยากจะบอกว่าต่อให้วันนี้ใหม่ปิด X แต่ก็ยังมีช่องทางโซเชียลอื่นๆ ให้ติดตามอยู่ อย่างใน TikTok ใหม่ก็เต้นกับพี่เต๋อ (ฉันทวิชช์ ธนะเสวี) มี IG แล้วก็มีแอปฯ สำหรับแฟนชาวจีนค่ะ มาเจอกันในโซเชียลอื่นได้”