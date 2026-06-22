“ปู มัณฑนา” โพสต์เหนื่อย ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาอย่างมีสติ ลั่นดรามาอยู่ไม่นาน ความจริงนานกว่า

กรณีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ มีคำพิพากษาให้จำคุก “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” เป็นเวลา 2 ปี ไม่รอลงอาญา ในคดีแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาท ที่ “ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี” เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ซึ่งต่อมา ปู มัณฑนา ได้ยื่นประกันตัววงเงิน 45,000 บาท และศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ทำให้ไม่ต้องถูกคุมขังระหว่างต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์
ล่าสุด “ปู มัณฑนา” โพสต์ภาพตัวเองนั่งกินขนมเศร้าๆ เหงาๆ พร้อมข้อความ “พักเหนื่อยก่อน” และต่อมาได้โพสต์ร่ายยาวทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาแบบมีสติ ลั่นดรามาอยู่ไม่นาน แต่ความจริงจะอยู่ได้นานกว่า โต้ตอบด้วยอารมณ์อาจทำให้ได้ระบาย แต่การรับมือด้วยสติ ทำให้เราเดินต่อไป
“ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมา…แบบมีสติ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีทั้งคำวิจารณ์ ข่าวสาร ข้อกล่าวหา การฟ้องร้อง และความขัดแย้งมากมายเกิดขึ้น
บางเรื่องทำให้เสียใจ บางเรื่องทำให้โกรธ บางเรื่องทำให้รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
แต่เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้คือ
การตอบโต้ด้วยอารมณ์ อาจทำให้เราได้ระบายความรู้สึก
แต่ การรับมือด้วยสติ จะทำให้เราเดินต่อไปได้
วันนี้จึงเลือกเคารพกระบวนการยุติธรรม
เคารพคำพิพากษาของศาล
และใช้สิทธิตามกฎหมายในขั้นตอนที่มีอยู่
สำหรับคนที่เคยสนับสนุน ขอบคุณจากใจ
สำหรับคนที่เคยวิจารณ์ ก็ขอน้อมรับในส่วนที่เป็นประโยชน์
และสำหรับคนที่ยังมีความเห็นต่าง ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามข้อเท็จจริงและกฎหมาย
เพราะท้ายที่สุดแล้ว
ดรามาอาจอยู่ได้ไม่นาน
แต่ความจริงจะอยู่ได้นานกว่า
และไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร
เรายังต้องใช้ชีวิต ทำงาน ดูแลครอบครัว�”