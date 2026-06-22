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สื่ออะไร? “หนิง ปัทมา” โพสต์ภาพชนหัวหมาปั๊ก บอก ขอบคุณที่เกิดมาให้รัก! ก่อนประกาศเลิกแฟน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากทำเอาสะเทือนโซเชียล เหตุ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” เข้าไปถาม “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ตรงๆ ว่าเป็นอะไรกับ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” หลังฝ่ายหญิงประกาศเลิก “โย”แฟนหนุ่มอดีตมือกลอง เหตุฝ่ายชายโพสต์ภาพคู่กัน ระบุว่าอาจเป็นภาพคู่สุดท้าย

อย่างไรก็ตาม หากส่องเฟซบุ๊กหนิง ปัทมา พบว่าเจ้าตัวได้โพสต์ภาพหัวชนหมาปั๊ก พร้อมข้อความว่า “ขอบคุณที่เกิดมาให้รัก” ทำชาวเน็ตพากันใส่ใจว่าต้องการสื่ออะไร เพราะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่อดีตแฟนหนุ่มโพสต์ภาพคู่กัน พร้อมเผยว่าถูกสาวหนิงทิ้ง จนกลายเป็นดรามา






สื่ออะไร? “หนิง ปัทมา” โพสต์ภาพชนหัวหมาปั๊ก บอก ขอบคุณที่เกิดมาให้รัก! ก่อนประกาศเลิกแฟน
สื่ออะไร? “หนิง ปัทมา” โพสต์ภาพชนหัวหมาปั๊ก บอก ขอบคุณที่เกิดมาให้รัก! ก่อนประกาศเลิกแฟน
สื่ออะไร? “หนิง ปัทมา” โพสต์ภาพชนหัวหมาปั๊ก บอก ขอบคุณที่เกิดมาให้รัก! ก่อนประกาศเลิกแฟน