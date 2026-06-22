สื่ออะไร? “หนิง ปัทมา” โพสต์ภาพชนหัวหมาปั๊ก บอก ขอบคุณที่เกิดมาให้รัก! ก่อนประกาศเลิกแฟน

หลังจากทำเอาสะเทือนโซเชียล เหตุ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” เข้าไปถาม “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ตรงๆ ว่าเป็นอะไรกับ “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” หลังฝ่ายหญิงประกาศเลิก “โย”แฟนหนุ่มอดีตมือกลอง เหตุฝ่ายชายโพสต์ภาพคู่กัน ระบุว่าอาจเป็นภาพคู่สุดท้าย
อย่างไรก็ตาม หากส่องเฟซบุ๊กหนิง ปัทมา พบว่าเจ้าตัวได้โพสต์ภาพหัวชนหมาปั๊ก พร้อมข้อความว่า “ขอบคุณที่เกิดมาให้รัก” ทำชาวเน็ตพากันใส่ใจว่าต้องการสื่ออะไร เพราะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่อดีตแฟนหนุ่มโพสต์ภาพคู่กัน พร้อมเผยว่าถูกสาวหนิงทิ้ง จนกลายเป็นดรามา