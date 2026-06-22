“หนิง ปัทมา” ประกาศเลิกแฟน ฝ่ายชายตัดพ้อรู้อีกทีเขาก็ทิ้งเราไปแล้ว “ธัญญ่า” โผล่จี้ถาม “แล้วกับพี่เป็กล่ะ?!”

ทำต่อมเผือกทำงานกันเลยทีเดียว หลังจากที่ “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” นักร้องชื่อดัง เจ้าของตำแหน่ง มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2026 ได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มกลางเฟซบุ๊ก แต่กลับมีช็อตฟีลครั้งใหญ่เมื่อเมียหลวงลวงสังหารอย่าง “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” โผล่คอมเมนต์ถามถึงสามี “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล”
โดยเริ่มจาก “โย” อดีตมือกลองหวานใจของหนิง ปัทมา ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมระบุแคปชั่นชวนสงสัยว่า “เอารูปล่าสุดแล้วกันครับ (อาจจะเป็นรูปสุดท้ายก็ได้ครับ)” และตอบคอมเมนต์ว่า รู้อีกทีเขาก็ทิ้งเราไปแล้ว , น้องโดนทิ้งครับพี่ หลังจากนั้นไม่นาน ฝั่งนางงามสาวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเพื่อตัดจบความสัมพันธ์อย่างชัดเจนว่า “หลังจากนี้หนิงกับโยไม่มีความสัมพันธ์อะไรต่อกันอีกแล้วนะคะ”
แต่เรื่องราวกลับพีกขึ้นไปอีกระดับ เมื่อ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อท้ายข้อความของสาวหนิงด้วยประโยคสั้นๆ แต่สั่นสะเทือนไทม์ไลน์ว่า “แล้วกับพี่เป็กล่ะ??” งานนี้หนิง ปัทมา เข้ามาคอมเมนต์ชี้แจงว่า “เป็นพี่ที่เคารพค่ะ”
ส่วนจะแซวกันขำๆ หรือมีนัยยะอะไรแอบแฝง ต้องรอติดตามกันต่อไป