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“หนิง ปัทมา” ประกาศเลิกแฟน ฝ่ายชายตัดพ้อรู้อีกทีเขาก็ทิ้งเราไปแล้ว “ธัญญ่า” โผล่จี้ถาม “แล้วกับพี่เป็กล่ะ?!”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำต่อมเผือกทำงานกันเลยทีเดียว หลังจากที่ “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” นักร้องชื่อดัง เจ้าของตำแหน่ง มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2026 ได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มกลางเฟซบุ๊ก แต่กลับมีช็อตฟีลครั้งใหญ่เมื่อเมียหลวงลวงสังหารอย่าง “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” โผล่คอมเมนต์ถามถึงสามี “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล”

โดยเริ่มจาก “โย” อดีตมือกลองหวานใจของหนิง ปัทมา ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมระบุแคปชั่นชวนสงสัยว่า “เอารูปล่าสุดแล้วกันครับ (อาจจะเป็นรูปสุดท้ายก็ได้ครับ)” และตอบคอมเมนต์ว่า รู้อีกทีเขาก็ทิ้งเราไปแล้ว , น้องโดนทิ้งครับพี่ หลังจากนั้นไม่นาน ฝั่งนางงามสาวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเพื่อตัดจบความสัมพันธ์อย่างชัดเจนว่า “หลังจากนี้หนิงกับโยไม่มีความสัมพันธ์อะไรต่อกันอีกแล้วนะคะ”

แต่เรื่องราวกลับพีกขึ้นไปอีกระดับ เมื่อ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อท้ายข้อความของสาวหนิงด้วยประโยคสั้นๆ แต่สั่นสะเทือนไทม์ไลน์ว่า “แล้วกับพี่เป็กล่ะ??” งานนี้หนิง ปัทมา เข้ามาคอมเมนต์ชี้แจงว่า “เป็นพี่ที่เคารพค่ะ”

ส่วนจะแซวกันขำๆ หรือมีนัยยะอะไรแอบแฝง ต้องรอติดตามกันต่อไป












“หนิง ปัทมา” ประกาศเลิกแฟน ฝ่ายชายตัดพ้อรู้อีกทีเขาก็ทิ้งเราไปแล้ว “ธัญญ่า” โผล่จี้ถาม “แล้วกับพี่เป็กล่ะ?!”
“หนิง ปัทมา” ประกาศเลิกแฟน ฝ่ายชายตัดพ้อรู้อีกทีเขาก็ทิ้งเราไปแล้ว “ธัญญ่า” โผล่จี้ถาม “แล้วกับพี่เป็กล่ะ?!”
“หนิง ปัทมา” ประกาศเลิกแฟน ฝ่ายชายตัดพ้อรู้อีกทีเขาก็ทิ้งเราไปแล้ว “ธัญญ่า” โผล่จี้ถาม “แล้วกับพี่เป็กล่ะ?!”
“หนิง ปัทมา” ประกาศเลิกแฟน ฝ่ายชายตัดพ้อรู้อีกทีเขาก็ทิ้งเราไปแล้ว “ธัญญ่า” โผล่จี้ถาม “แล้วกับพี่เป็กล่ะ?!”
“หนิง ปัทมา” ประกาศเลิกแฟน ฝ่ายชายตัดพ้อรู้อีกทีเขาก็ทิ้งเราไปแล้ว “ธัญญ่า” โผล่จี้ถาม “แล้วกับพี่เป็กล่ะ?!”
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