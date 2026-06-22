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“ลิซ่า” อวดโฉมลูกรักคันใหม่ Ferrari Testarossa 1984 ราคา 11-15 ล้านบาท!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ได้ลูกรักคันใหม่เข้าอาณาจักรรถซูเปอร์คาร์อีกคันแล้ว​ สำหรับนักร้องสาวซูเปอร์สตาร์สายเลือดไทย “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ที่ล่าสุดเจ้าตัวมาลงไอจีสตอรี่​เปิดตัวรถ​ Ferrari Testarossa ปี 1984​ สีแดงพร้อมข้อความว่า​ “MY NEW BABY 🌶️” สนนราคาอยู่ที่ประมาณ​ 11-15 ล้านบาท

โดยถ้ารวม Ferrari ที่ลิซ่าเอาออกมาโชว์ผ่านสื่อก็มี​ 7​ คันเข้าไปแล้ว​ ไม่ว่าจะเป็น​

Ferrari 812​ GTS​ Mansory​ Stallone NR 835 ราคา​เริ่มต้น 34,700,000 บาท​

Ferrari SF90 Spider​ Fiorano​ Blue​ ราคาเริ่มต้น​ 44,900,000​ บาท​

Ferrari 812 Superfast ราคาเริ่มต้น​ 30,800,000​ บาท​

Ferrari 296 GTB ราคาเริ่มต้น​ 21,900,000 บาท​

Ferrari 12Cilindri Spider ราคา​เริ่มต้น 43,890,000 บาท​

Ferrari Purosangue ราคาเริ่มต้น​ 40,500,000​ บาท​

รวมถึง​ Porsche 911 GT3 RS ราคา​เริ่มต้น 26,400,000​ บาท​ และ​ Mercedes-AMG G63 Mansory G-Class ราคาเริ่มต้น 18,800,000​ บาท​




















“ลิซ่า” อวดโฉมลูกรักคันใหม่ Ferrari Testarossa 1984 ราคา 11-15 ล้านบาท!
“ลิซ่า” อวดโฉมลูกรักคันใหม่ Ferrari Testarossa 1984 ราคา 11-15 ล้านบาท!
“ลิซ่า” อวดโฉมลูกรักคันใหม่ Ferrari Testarossa 1984 ราคา 11-15 ล้านบาท!
“ลิซ่า” อวดโฉมลูกรักคันใหม่ Ferrari Testarossa 1984 ราคา 11-15 ล้านบาท!
“ลิซ่า” อวดโฉมลูกรักคันใหม่ Ferrari Testarossa 1984 ราคา 11-15 ล้านบาท!
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