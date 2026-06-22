“ลิซ่า” อวดโฉมลูกรักคันใหม่ Ferrari Testarossa 1984 ราคา 11-15 ล้านบาท!

ได้ลูกรักคันใหม่เข้าอาณาจักรรถซูเปอร์คาร์อีกคันแล้ว สำหรับนักร้องสาวซูเปอร์สตาร์สายเลือดไทย “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ที่ล่าสุดเจ้าตัวมาลงไอจีสตอรี่เปิดตัวรถ Ferrari Testarossa ปี 1984 สีแดงพร้อมข้อความว่า “MY NEW BABY 🌶️” สนนราคาอยู่ที่ประมาณ 11-15 ล้านบาท
โดยถ้ารวม Ferrari ที่ลิซ่าเอาออกมาโชว์ผ่านสื่อก็มี 7 คันเข้าไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
Ferrari 812 GTS Mansory Stallone NR 835 ราคาเริ่มต้น 34,700,000 บาท
Ferrari SF90 Spider Fiorano Blue ราคาเริ่มต้น 44,900,000 บาท
Ferrari 812 Superfast ราคาเริ่มต้น 30,800,000 บาท
Ferrari 296 GTB ราคาเริ่มต้น 21,900,000 บาท
Ferrari 12Cilindri Spider ราคาเริ่มต้น 43,890,000 บาท
Ferrari Purosangue ราคาเริ่มต้น 40,500,000 บาท
รวมถึง Porsche 911 GT3 RS ราคาเริ่มต้น 26,400,000 บาท และ Mercedes-AMG G63 Mansory G-Class ราคาเริ่มต้น 18,800,000 บาท