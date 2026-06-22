“ลิซ่า” รวยไม่แผ่ว เผยลูกรักคันใหม่ รถหรูสีแดง สมกับเป็นตัวแม่

สะสมรถหรูสายสปอร์ตเป็นว่าเล่นสำหรับ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” ที่ขอใช้เงินซื้อความสุข กวาดรถหรูมาเก็บเป็นของเล่นเพิ่มอีกหนึ่งคัน พร้อมโพสท่าจริตตัวแม่อวดรถใหม่ลงโซเชียล
รถหรูคันใหม่ของ ลิซ่า ถูกอวดโฉมลงโซเชียลมีเดียพร้อมแคปชันว่า “My New Baby” รถคันนี้คือรถซูเปอร์คาร์ Ferrari Testarossa ยุค 80s สัญชาติอิตาลี ราคาสิบกว่าล้าน รถรุ่นนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรถยนต์ระดับตำนานของแบรนด์ และกลายเป็นรถซูเปอร์คาร์คลาสสิกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก ซึ่งหาได้ยากในปัจจุบัน ตัวถังสีแดงสดใสและการออกแบบที่เหนือกาลเวลาดึงดูดความสนใจได้ทันทีที่พบเห็น
ลิซ่า เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความหลงใหลในรถยนต์หรู ที่มีมากกว่า 10 คันและการซื้อรถคันล่าสุดนี้ก็ตอกย้ำความกระตือรือร้นของเธอที่มีต่อรถยนต์ระดับไฮเอนด์อีกครั้ง
ในช่วงที่ผ่านมา ลิซ่า ตกเป็นที่พูดถึงเกี่ยวกับความร่ำรวยจากคอลเลกชันทรัพย์สินหรูหรามากมาย เธอเคยเปิดเผยบ้านพักสุดหรูในย่านซองซู-ดง กรุงโซล ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 160.6 ล้านบาท รวมถึงบ้านในเบเวอร์ลีฮิลส์ สหรัฐอเมริกา ที่มีมูลค่าประมาณ 117.7 ล้านบาท นอกจากนี้ เธอยังเคยอวดรถเฟอร์รารี่หลายรุ่น ซึ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของเธอในฐานะหนึ่งในศิลปินรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของวงการเคป็อป
แฟนๆ ต่างแสดงปฏิกิริยาต่อการซื้อรถใหม่นี้อย่างรวดเร็ว เช่น “เธอเหมือนแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเฟอร์รารี่เลย” “เธอคือสาวเฟอร์รารี่” “นี่คือนิยามของคนหนุ่มสาวที่ร่ำรวย” และ “ฉันอิจฉาจัง”
ขณะเดียวกัน ลิซ่า เพิ่งโชว์ให้เห็นความเป็นศิบปินระดับโลก ด้วยการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA 2026 ที่ลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ซึ่งเป็นการตอกย้ำสถานะของเธอในฐานะหนึ่งในศิลปินระดับนานาชาติที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอุตสาหกรรมบันเทิง