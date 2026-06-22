“มดดำ” อึ้งความรู้ใหม่ ประชาชนร่วมด้วยช่วยกันจ่ายค่าไฟสาธารณะ บ้านละ 10 สตางค์ต่อเสาไฟ

เกิดการเสียงแตกจากประชาชนกับความรู้ใหม่เรื่องของค่าไฟ ที่ “เอกนัฏ พร้อมพันธุ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย ออกมาแฉให้ประชาชนได้ทราบว่า ค่าไฟตามถนนหนทางรวมในบิลไฟบ้านมานานกว่า 10 ปีแล้ว ซึ่งตนต้องการดำเนินการให้มีการแยกส่วนให้ชัดเจน หวังให้ประชาชนไม่ต้องแบกภาระค่าไฟที่นับวันจะราคาสูงขึ้นแบบนี้
ในรายการ แฉ คนดังในฐานะประชาชน โดย มดดำ คชาภา ตันเจริญ , น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์ และ เอมมี่ มรกต แสงทวีป ได้พูดคุยกันในฐานะของประชาชนที่เพิ่งรู้เรื่องนี้ เพราะที่ผ่านมาเข้าใจว่าค่าไฟสาธารณะรัฐจ่ายจากการเก็บภาษีไปแล้ว
มดดำ : “มีสิ่งนึงที่เราต้องรู้และไม่เคยรู้มาก่อนเลย คือประชาชนไม่ทราบว่าไฟทางหลวงต่างๆ เขาจะเอามาบวกกับค่าไฟ แล้วคนที่โดนชาร์จคือประชาชนผู้ใช้ไฟอย่างพวกเราทุกคนนี่แหละ เขาบวก 10 สตางค์ต่อชิ้น”
น็อต : “แล้วติดกี่ชิ้น บ้านละ 10 สตางค์”
มดดำ : “ก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็ร่วมด้วยช่วยกัน ปกติเราจะคิดว่าไฟตามท้องถนน…”
น็อต : “รัฐจ่ายสิ เราคิดว่ารัฐจ่าย เพราะยังไงรัฐจ่ายก็เงินพวกเราอยู่แล้ว เป็นเงินภาษีเราไง”
มดดำ : “เอาง่ายๆ พวกเสาไฟกินรี เราก็คิดว่าเงินภาษีเราก็เอาไปซื้อแล้ว สรุปเพิ่งรู้ค่าไฟที่เปิดๆ กันก็ของกูด้วย”
น็อต : “เสาละ 10 สตางค์จ้ะ รับไป ก็คิดเสียว่าเพื่อความปลอดภัยของเราเอง ก็จ่ายไป 10 สตางค์ รวมไปถึงไฟในสวนสาธารณะทุกอย่างด้วย”
เอมมี่ : “ต้องออกไปวิ่งแล้ว จะได้คุ้ม”
น็อต : “ไม่ต้องแค่หน้าบ้านเรามีไฟก็คุ้มแล้ว”
มดดำ : “เอาความจริงเลยนะ ในเมื่อรู้อย่างนี้ อย่างซอยบ้านฉันที่ขนาดอยู่ในเมืองก็ยังติดๆ ดับๆ เนอะ มันก็มืด”
น็อต : “ก็ร้องเรียนไป”
มดดำ : “ก็ไม่กล้าร้อนเรียนเพราะเมื่อก่อนเราจะคิดไงว่ามันเงินของรัฐ รัฐเป็นคนจ่ายเป็นคนดูแลแต่วันนี้รู้แล้วว่าบ้านกูจ่ายมานานแล้ว แล้วมันเป็นอย่างนี้มานานแล้ว แต่ไม่มีใครรู้กันเลย”
เอมมี่ : “ความรู้ใหม่จริงๆ”