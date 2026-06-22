เปิดโลก Global Nomad ไร้พรมแดน ที่ Stamford International University

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามาทลายข้อจำกัดด้านพื้นที่และเวลาทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z หลายๆ คนมีความฝันที่จะมีอิสระในการใช้ชีวิตและการทำงานที่มากกว่าการถูกจำกัดไว้ในระบบการทำงานแบบเดิมๆ เพื่อออกเดินทาง เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ และสามารถทำงานในต่างประเทศหรือจากมุมใดมุมหนึ่งของโลกก็ได้ตามที่ต้องการ หรือที่เรียกกันว่าไลฟ์สไตล์แบบ Global Nomad แต่การที่จะก้าวไปสู่จุดนั้น ต้องอาศัยทั้งความเชี่ยวชาญในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นทักษะวิชาชีพ ทักษะภาษา และทัศนคติระดับสากล(Global Mindset) ความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายตลาดงานระดับโลก
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนานาชาติในไทยที่มีหลักสูตรมาตรฐานระดับโลกและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ถือเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยเปิดโอกาสสู่โลกการทำงานที่ไร้พรมแดนได้อย่างมั่นใจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (Stamford International University) พร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีความพร้อมรอบด้าน
ปลุกจิตวิญญาณ Global Nomad ด้วยสิ่งแวดล้อมระดับอินเตอร์ที่แท้จริง
การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพลเมืองโลกซึ่งเป็นที่ต้องการขององค์กรชั้นนำ ต้องเริ่มต้นจากการบ่มเพาะในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเติบโต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจึงได้นำแนวคิดนี้มาพัฒนาต่อยอดสู่ประสบการณ์จริง ด้วยการนำสังคมพหุวัฒนธรรมระดับโลกมาไว้ภายในวิทยาเขตอย่างสมบูรณ์แบบ
เรียนรู้ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural Society)
การเป็น Global Nomad ต้องอาศัยความคุ้นชินกับความแตกต่าง ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นักศึกษาจะได้เรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนนักศึกษาจากหลากหลายประเทศ พร้อมทั้งคณาจารย์ชาวไทยและต่างชาติที่มีความชำนาญ ที่นอกจากจะได้ศึกษาและพัฒนาทักษะความรู้แล้ว ยังเปิดโอกาสในการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษจากการทำงานกลุ่ม การอภิปรายในชั้นเรียนหรือแม้แต่บทสนทนาในชีวิตประจำวัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างไร้ปัญหา
ยกระดับความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural Intelligence - CQ)
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในโลกที่ไร้พรมแดน การเรียนรู้และการทำงานร่วมกันในกลุ่มนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางสัญชาติ ช่วยเพิ่มระดับความฉลาดทางวัฒนธรรม (CQ) ได้อย่างมีนัยสำคัญช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์มูลเหตุจูงใจ (Motives) และเข้าใจพฤติกรรม (Actions) ของเพื่อนร่วมงานต่างวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง ก้าวข้ามความแตกต่างและขีดจำกัดในการทำงานแบบเดิมๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ความฉลาดทางวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในทักษะมนุษย์ (Human Skill) ที่สำคัญ และเป็นที่ต้องการของบริษัทและองค์กรระดับนานาชาติ
โอกาสในการเรียนรู้จากเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก
การจะเป็น Global Nomad อย่างเต็มตัว ต้องเริ่มจากการเปิดโลกทัศน์เพื่อออกไปสัมผัสประสบการณ์จริงและการใช้ชีวิตในต่างแดน ด้วยเหตุนี้ ระบบการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจึงออกแบบมาเพื่อเปิดมิติใหม่แห่งการศึกษาไร้พรมแดน ผ่านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลก พร้อมจะช่วยขยายโอกาสและผลักดันคุณไปสู่เป้าหมายความสำเร็จสากล
หลักสูตรสองปริญญากับมหาวิทยาลัยชั้นนำ (Dual Degree)
เปิดโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศ กับหลักสูตรสองปริญญาทั้ง 10 หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรในประเทศอังกฤษและสหรัฐฯ เปิดประตูสู่การศึกษาจากสถาบันนานาชาติ ขยายขอบเขตทัศนคติ สร้างโปรไฟล์ที่โดดเด่นและดึงดูดสายตาขององค์กรระดับนานาชาติ
หลักสูตรระดับสากลที่ยืดหยุ่น
ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยอินเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความคล่องตัวทางการเรียนรู้ ตั้งแต่หลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น ปรับตัวตามยุคสมัยให้เข้ากับความต้องการของตลาดโลกพร้อมกับระบบการโอนย้ายหน่วยกิตที่อิงตามมาตรฐานสากล ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนข้ามประเทศได้อย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด
สะพานเชื่อมสู่ตลาดงานสากล
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดยังพร้อมเป็นสะพานที่เชื่อมนักศึกษาเข้าสู่โลกการทำงานระดับสากล ด้วยโอกาสในการฝึกงานกับองค์กรชั้นนำและการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ
บูรณาการเรียนรู้ผ่านโมเดล 4-I
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนผ่านโมเดล 4-I เพื่อยกระดับศักยภาพและหล่อหลอมนักศึกษาให้มีความพร้อมรอบด้าน
● International Perspective (ความเป็นนานาชาติ): สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาการเรียนการสอนที่เป็นนานาชาติอย่างแท้จริง ช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายได้อย่างเป็นธรรมชาติ
● Innovative Learning (นวัตกรรมการเรียนรู้): เน้นการเรียนรู้แบบโต้ตอบและการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ สามารถตอบสนองต่อเทรนด์โลกและก้าวล้ำหน้าความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
● Industry Linkage (การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม): มหาวิทยาลัยร่วมมือกับองค์กรธุรกิจระดับสากล เพื่อนำโจทย์ปัญหาจากธุรกิจจริงมาให้นักศึกษาได้วิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจพลวัตของตลาดโลกและมีมุมมองการแก้ปัญหาแบบมืออาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียน
● Integrity (ความซื่อสัตย์และจริยธรรม): การปลูกฝังจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งต่อการเป็นพลเมืองท้องถิ่นและพลเมืองโลก
เตรียมความพร้อมในการฝึกงานต่างแดน
เพื่อผลักดันความฝันในการทำงานในต่างประเทศให้เป็นความจริงมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจึงพร้อมสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อม ยื่นประวัติ และขอรับการฝึกงานในองค์กรต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานกับสายการบินชั้นนำระดับโลก โรงแรมหรูในเครือข่ายนานาชาติ หรือบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติ เพื่อสะสมประสบการณ์จากการทำงานจริงในสภาพแวดล้อมสากล พร้อมสร้างความได้เปรียบในสนามแข่งขันระดับโลก
มุ่งสู่อนาคตวิถีชีวิตไร้พรมแดนอย่างมั่นใจ
วิถีชีวิตแบบ Global Nomad ไม่ใช่เพียงแค่กระแสหรือความฝันที่ยากเกินเอื้อมอีกต่อไป แต่เป็นเส้นทางอาชีพที่เป็นจริงได้เมื่อคุณได้รับการบ่มเพาะทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเลือกเริ่มต้นการเดินทางของคุณในมหาวิทยาลัยนานาชาติในกรุงเทพฯ หรือวิทยาเขตหัวหินของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ถือเป็นการลงทุนเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง และปลดปล่อยศักยภาพไร้ขีดจำกัดที่ซ่อนอยู่ภายใน
เริ่มต้นก้าวแรกสู่อนาคตที่ไร้ขีดจำกัดไปกับ Stamford International University
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (Stamford International University) มอบประสบการณ์การศึกษาระดับโลกในสภาพแวดล้อมนานาชาติที่แท้จริง ด้วยนักศึกษาและคณาจารย์ชาวไทยและต่างชาติ การันตีคุณภาพด้วยการรับรองจาก IACBE เราพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้พร้อมก้าวสู่ตลาดแรงงานสากลอย่างมั่นใจ เสริมสร้างทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาพร้อมคว้าทุกโอกาสแห่งความสำเร็จในระดับโลก
สนใจสอบถามข้อมูลหลักสูตรและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่:
● ฝ่ายรับสมัครระดับปริญญาตรี (กรุงเทพฯ และหัวหิน)
○ โทร: 02-769-4056
○ E-mail: ADMISSIONS@stamford.edu
● ฝ่ายรับสมัครระดับปริญญาโท (กรุงเทพฯ และอโศก)
○ โทร: 02-769-4045
○ E-mail: pg.admission@stamford.edu
● หลักสูตรวันอาทิตย์ วิทยาเขตหัวหิน (ปริญญาตรี และปริญญาโท)
○ โทร: 02-769-4071
○ E-mail: Admission_hh@stamford.edu
● ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ (International Students)
○ โทร: 02-769-4000 ต่อ 2181, 2180
○ E-mail: international@stamford.edu