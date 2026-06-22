“ดิว-โอ๋” แข่งกันผอม รีดน้ำหนัก 20 โล รวดเร็วปานลงลิฟต์

หลังจากคลอดลูกไป 2 คน “ดิว อริสรา” ก็กลายเป็นสาวอวบน้ำหนักพุ่งตัวบวม แต่หลังจากกลับมารับงานวันวงการบันเทิง ดิวก็รีดหุ่นจนผอม จาก 65 เหลือ 49 ลดลงมาถึง 16 กิโล ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน ทำเอาหลายๆ คนแซวรวดเร็วปานลงลิฟต์
ขณะที่ “โอ๋ ภัคจีรา” ที่นำทีมผอมไปก่อนหน้านี้ นั่นก็จาก 78 เหลือ 58 หายไป 20 กิโล ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเช่นกัน จนกลายเป็นกระแสผอมแบบลงลิฟต์ จากชั้น 78 มาอยู่ที่ชั้น 58 ซึ่งเจ้าก็เปิดเผยแล้วว่า ได้ตัวช่วยดี OH LALA ซึ่งเร็วๆ นี้ก็เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ล่าสุด “BURON (บูรอน)” อาหารเสริมสำหรับคนกินดึก ที่ตอนนี้ถูกจับตามองอย่างมาก หลังจากก่อนหน้านี้สร้างกระแส Big Change ให้กับทั้งโอ๋ ภัคจีรา และดิว อริสรา จนกลายเป็นสองเคสตัวอย่างที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง