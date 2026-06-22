See You Again ส่งแพลตฟอร์ม “watstay.com” ท่องเที่ยวสำหรับคนหมดไฟ

สภาพเศรษฐกิจ และสังคม ที่สร้างพลังลบรอบด้าน ทั้งสังคมเมือง และสังคมชนบท ทำให้เม็ดเงิน การท่องเที่ยวเชิงลักชัวรี หายไปทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ซียูอะเกน ปรับแผนใหม่ พาเที่ยวทางใจ ขานรับนโยบาย Healing is new luxury ส่งเสริมกระแสเที่ยวยั่งยืน ด้วยการเสิร์ฟแพลตฟอร์มออนไลน์ https://watstay.com/ ที่คัดสรรวัดเปิดรับนักเดินทาง เข้าสู่สายสติ
“ภาวะตึงเครียดของผู้คนในสังคม สิ่งแรกที่สมองกระหายคือการพาตัวเองไปชัตดาวน์ในพื้นที่ที่เงียบและสงบที่สุด และ “วัดปฏิบัติธรรม” ก็คือเดสติเนชันอันดับต้น ๆ ที่คนเมืองนึกถึง” เนตรนภา แก้วแสงธรรม ผู้บริหาร บริษัท ซียูอะเกน จำกัด กล่าว
“การจะหาวัดปฏิบัติธรรมที่ “ใช่ ตรงจริต และยังเปิดดำเนินการอยู่จริง” กลับไม่ใช่เรื่องง่าย หลายคนต้องไปนั่งสุ่มหาจากโพสต์เพจบุ้คเก่า ๆ หรือกางแผนที่เสี่ยงดวงไปเองหน้างาน จนบางครั้งไปเจอวัดที่ทิ้งร้าง หรือระบบการปฏิบัติไม่ตรงกับรหัสความเครียดของตัวเอง กลายเป็นเครียดซ้ำซ้อน”
การเข้ามาของ watstay.com แแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลกลาง (Catalog Platform) รายแรกของไทย ที่อาสาเข้ามาเเชื่อมโยงธรรมะ ชุมชนเมืองรอง และนักเดินทางแนวใหม่ ภายใต้แนวคิดโลกท่องเที่ยวพรีเมียมอย่าง “Healing is the New Luxury”
สิ่งที่ทำให้ watstay.com แตกต่างจากแพลตฟอร์มท่องเที่ยวทั่วไป คือความน่าเชื่อถือของข้อมูล ที่ดึงมาจากทะเบียนทางการของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 1,766 แห่งทั่วประเทศ คัดเฉพาะสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เช็กพิกัดบน Google Maps เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนออนไลน์อยู่จริง อัปเดตของเพจวัด เพื่อคัดกรองว่ายังเปิดรับปฏิบัติจริง
“ระบบได้เปิดตัว (Live) นำร่องเฟสแรกไปแล้วด้วยข้อมูลวัดและสถานปฏิบัติธรรม 262 แห่ง และที่สำคัญ มีโหมดให้ทำแบบทดสอบค้นหาวัดที่ใช่ ตาม 'รหัสอารมณ์' และ “สายปฏิบัติ” สามารถกดใช้งานผ่านมือถือได้อย่างสะดวก และแบบทดสอบเลือกสายปฏิบัติธรรมเพื่อสแกนระดับความเครียดและความต้องการซ่อนเร้นใต้น้ำของคุณ ว่าตอนนี้สภาพจิตใจของคุณเหมาะกับประสบการณ์แบบไหน” เนตรนภา ระบุ
โดยที่จุดยืนที่ชัดเจนและหนักแน่นที่สุดของ watstay.com เป็นเพียงแพลตฟอร์มรวมข้อมูลกลาง และระบบส่งต่อเท่านั้น จะไม่ทำหน้าที่เป็นผู้รับจอง ไม่จัดพิธีกรรมเอง และไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินทำบุญของวัด ในขณะที่โมเดลการขับเคลื่อนในฐานะภาคเอกชนของ บริษัท ซียูอะเกน จำกัด จะมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว (เมืองรอง) และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก หากมีกลุ่มคณะ องค์กร หรือบริษัทขนาดใหญ่ ที่ต้องการจัดทริปทำบุญหรือจัดคอร์สฟื้นฟูจิตใจพนักงาน (Corporate Retreat) ระบบของ watstay จะทำหน้าที่ส่งต่อ (Refer) ความต้องการนั้นให้กับ บริษัท ซียูอะเกน จำกัด เข้ามารับจ้างแบบครบวงจร ทั้งการจัดรถรับส่ง อาหารสุขภาพ และที่ทริปเที่ยวก่อนและหลังปฏิบัติธรรม
“ปัจจุบันระบบหน้าเว็บแปลภาษาไทยเปิดใช้งานจริงเรียบร้อยแล้ว แผนการในระยะถัดไป แพลตฟอร์มกำลังเร่งเปิดระบบแปลเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน พร้อมทั้งเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับคอร์สพิเศษ มารยาทการเยือนวัด และระบบรีวิวรายวัด เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสาย Wellness จากทั่วทุกมุมโลก” เนตรนภา กล่าวสรุป
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเหนื่อยล้า อยากหยุดพักเพื่อกู้สติและพลังใจ ให้กลับมาคุมเกมชีวิตตัวเองอีกครั้ง ลองเข้าไปที่ watstay.com แล้วปล่อยให้ทำเนียบวัดที่เชื่อถือได้จริงแห่งนี้ พาร่างกายและจิตใจของคุณไปพบกับความสงบที่แท้จริงกัน