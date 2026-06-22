เปิดโผตัวตึง "หนูตกถังข้าวสาร ซีซั่น 3" มะเดี่ยว-เฟย-เจนนี่ ถล่มจอฮา

กรี๊ดออกมาค่ะ ฮากระจายแล้วลุ้นตัวโก่งไปกับ "หนูตกถังข้าวสาร Season 3" ซีซั่นใหม่ที่เล่นใหญ่กว่าเดิม Woody World จับมือกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขนทัพเซเลปซุปตาร์ตัวเด็ดของวงการมาแน่นจอ เพื่อมาแข่งขันกันตอบคำถามสุดฮาเกี่ยวกับ "ทรัพย์สินทางปัญญา" และสินค้า SME ไทย งานนี้ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะเงินรางวัลทั้งหมดจะถูกนำไปต่อยอดธุรกิจให้ผู้ประกอบการ SME ไทย ทัพดาราตัวจี๊ดใครจะอยู่ ใครจะตกถัง ? บอกเลยว่ารายชื่อแขกรับเชิญเห็นแล้วต้องร้องว้าว เพราะรวมตัวตึงสายฮาและสายวิชาการไว้เพียบ นำทีมโดย มะเดี่ยว อภิเชษฐ์ , เสนาหอย , โก๊ะตี๋ อารามบอย , ตั๊ก ศิริพร , ชมพู่ ก่อนบ่าย , ตูน หิ้วหวี , ผอ.แตงโม , มอส มัดจุก , นนท์ อินทนนท์ , เจนนี่ ปาหนัน , ก๊อตจิ ทัชชากร , เหว่ง เทพลีลา , ทอม จักรกฤต , เป้ย ไปเรื่อย , เบญ เรวิญานันท์ , สงกรานต์ รังสรรค์ , ขนมจีน กุลมาศ , เฟย ภัทร , ดีเจเพชรจ้า , ดีเจมะตูม , แพรวา ณิชาภัทร , พลัสเตอร์ พรพิพัฒน์ และ โม จิรัชยา โดยมีพิธีกรตัวจี๊ดอย่าง ดีเจนุ้ย ที่เพิ่งยื่นจดเครื่องหมายการค้า “เสียงหัวเราะ” ไปสดๆ ร้อนๆ พร้อมคุมสนามรบ
ซึ่ง EP ล่าสุด ทาสแมวต้องมามุง การเจอกันระหว่าง เหว่ง เทพลีลา และ ทอม จักรกฤต ผ่านกรณีศึกษาของ KAFBO แบรนด์ที่ลับเล็บและบ้านแมวกระดาษเจ้าแรกของไทย
"จมูกแมวไม่ซ้ำกันเหมือนลายนิ้วมือมนุษย์จริงไหม?” ไหนกลับไปดูจมูกเจ้านายที่บ้านซิ คำถามแบบนี้มีแค่ในรายการ ตอบถูกมีเฮ ตอบผิดมีฮา ลีลาระดับเทพความรู้จะเทพแค่ไหน? มาดูกันว่าจะพากลุ่ม SME ไปแตะเงินรางวัลได้มากที่สุดเท่าไร หรือจะตกถังข้าวสารกันแบบงงๆ
จากเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายและฮามาก ลบภาพจำเรื่องกฎหมายหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าเบื่อไปได้เลย เพราะซีซั่นนี้เสิร์ฟความรู้แบบย่อยง่าย สนุกสนาน แถมยังมีผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอย่าง คุณพอร์ช-ภเชศ จารุมนต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ มาร่วมไขข้อข้องใจแบบเคลียร์ชัด จัดเต็ม ได้ทั้งสาระได้ทั้งเสียงหัวเราะในเวลาเดียวกัน ปักหมุดห้ามพลาดเตรียมเกาะขอบจอรอเชียร์เหล่า "หนู" ทั้งหลาย ทุกวันเสาร์ เวลา 14.10 น. ทางหน้าจอ Amarin TV 34 HD และทางออนไลน์ Facebook , YouTube : WOODY แล้วมาลุ้นไปพร้อมกันว่าใครจะตกถังก่อน งานนี้มีเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีซุปตาร์