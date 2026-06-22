แรงมาก! “แม่ตั๊ก” แฉเดือด “บิลลี่” อดีตผัว บุกชี้หน้าด่าแม่ ปมล้วงหน้าอกน้องเมีย! (คลิป)

“แม่ตั๊ก กรกนก สุวรรณบุตร” อินฟลูเอนเซอร์และนักธุรกิจหญิงชื่อดัง โพสต์คลิป “บิลลี่ กานต์พล เรืองอร่าม” หรือ “ป๋าเบียร์” อดีตสามี ผ่านเฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut ฟาดแคปชั่น “แมงดา” เผยนาทีบิลลี่ พูดตะโกนเสียงดังใส่แม่ของตั๊กอย่างหยาบคาย ว่า “Ku ไม่ได้เกาะลูกมึxแดx”
ซึ่งแม่ตั๊กระบุว่า “ทำไมมันถึงชี้หน้าด่าแม่ตั๊กเหรอคะ เพราะแม่ไปรับทราบว่ามันไปล้วงหน้าอกของน้องสาวตั๊ก เลยมาบอกตั๊ก พยานในเหตุการณ์ 4-5 คน บิลลี่ไปขอโทษเขาแต่ความแตก เพราะน้องสาวออกมาพูด”
ขณะที่ก่อนหน้านี้ แม่ตั๊กได้โพสต์ฟาดรัวๆ อาทิ อาการของคนติด (รูปหอย) แม่หม้ายลูกติด ก็จะเป็นประมาณนั้น ด่าเมีย ด่าแม่ยาย กร่าง ช่วงติดแม่หม้ายออกจากบ้านทีละ 10 วัน, แม่หม้ายลูกติด ก็คือนางนอที่เป็นชู้กับไอ้บิลลี่ ส่วนใครจะเรียกดิฉันว่าแม่หม้ายลูกติด เรียกได้เลย ไม่เดือดร้อน เพราะลูกติดจริง และไม่คิดจะทำตัวอย่างเลวๆ ให้ลูกเห็น โดยการไปเป็นชู้กับคนมีลูกมีเมียอยู่แล้ว (แถมมีทะเบียนรมรส) คือเมียทางกฎหมาย #อย่าเดือดร้อนถ้าไม่เคยเป็นแม่หม้ายที่แย่งผัวใคร เขาด่าคนที่ลักลอบเล่นชู้ ไม่ได้ด่าตัวเอง ต้องรู้สึกเพื่ออะไร??
รวมทั้งได้เผยว่ารายการโหนกระแสได้ทักมาแล้ว แต่เจ้าตัวมีข้อแม้ว่าต้องมีเมียหลวงที่น่าสงสารคนหนึ่งออกด้วย ขอความยุติธรรมให้น้อง
“ถ้าจะไปออกโหนกระแส คิดว่า...น้องเมียหลวง ลูก 2 ที่มาหาตั๊กว่าโดนชู้ของไอ้บิลลี่ ชื่อนางนอแย่งสามีนั้น คงอยากมีอะไรจะระบายเยอะมาก ทุกวันนี้น้องลำบากมาก ดันค่ะ ดัน!! อย่างน้อยได้ช่วยผู้หญิงคนนึงที่จมทุกข์ทรมาน ลูก 2 ไร้ที่พึ่ง, นางนอ แม่หม้ายลูกติด ขึ้นไปเยเย่บนห้องนอนเขา บอกไม่รู้ว่ามีเมีย ไม่มีทะเบียนสมรส กูจะเอา มึงออกไปจากบ้าน กูเป็นทนาย (ปลอม) ข่มขู่หลวง , น้องพร้อมออก ถามไปแล้ว ส่วนตั๊กไม่ต้องปิดหน้านะ คนเห็นจนชิน
ฟาดบิลลี่ อดีตผัวต่อ “ไม่ได้เกาะเมียเกิน ทุกรอบที่ทำหน้าเงินใคร? รวมๆ 2-3 ล้าน รอบล่าสุดเกือบ 9 แสน ทำให้เพราะคิดว่าสามี พ่อของลูก อยากได้อะไรจะหามาให้ ทำให้เขาอยากดูดี ดูหล่อ ฉันก็รักของฉัน 555 (อดีต) ตอนนี้ขอให้สิ่งที่มันทำย้อนกลับไปหามัน ไอ้บิลลี่หูบิน”