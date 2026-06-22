ดรามา! “เอวา” รำถวายปู่พญานาค ท่ารำแปลก เจ้าตัวขอโทษ ไม่เคยรำมาก่อน (คลิป)

กลายเป็นดรามา เมื่อ “เอวา ปวรวรรณ วีระภุชงค์” ทายาทธุรกิจยาชื่อดัง ฉายา “คุณหนูหมื่นล้าน” อินฟลูเอนเซอร์คนดัง รำถวายปู่ภุชงค์นาคราชประจำปี ที่จังหวะกระบี่ ถูกวิจารณ์ว่าท่ารำแปลก ชุดแปลก มีคำถามในโลกออนไลน์ว่าได้ซ้อมมาก่อนหรือไม่ ด้านเจ้าตัวออกมาระบุว่า
“ขอบคุณชาวกระบี่ทุกคนที่มาต้อนรับหนูและพี่เบลล่าอย่างอบอุ่นเมื่อวานนะคะ ต้องขอโทษด้วยจริงๆ หนูไม่เคยรำในชีวิตเลยค่ะเพราะหนูเรียนโรงเรียนอินเตอร์มาตลอด และหนูมีเวลาซ้อมแค่ 3 วัน และจริงๆ เต้นผิดด้วยค่ะ แต่ไปต่อได้แอบเฟลและเสียใจ แต่ทำดีที่สุดแล้ว ไปเพราะใจศรัทธาและรักปู่ภุชงค์มากๆ ค่ะ”