“ขวัญ อุษามณี” ควง “อ.เบียร์ คนตื่นธรรม” เปิดใจ หลังเจอมือดีปล่อยข่าวลือท้อง ออกโรงฟาดกลับ ใครทำขอให้ตกนรก พร้อมเปิดใจความสัมพันธ์กับอ.เบียร์แบบหมดเปลือก ยอมรับตั้งแต่รู้จักกันมา ชีวิตสนุกขึ้นมา แถมช่วยกันทำมาหากินแลกเปลี่ยนมุมมองชีวิตกันอยู่เสมอ ส่วนสถานะหัวใจ คืออะไรกันแน่ ข่าวลือซุ่มคบกันจริงหรือไม่ ผ่านทางรายการ คุยแซ่บshow ช่อง One31 ที่มี “ดีเจพุฒ พุฒิชัย” และ “หนิง ปณิตา” เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
ข่าวหลุดว่าท้องกับอ.เบียร์?
ขวัญ : ไม่ได้ท้อง ไม่รู้ข่าวมาได้ยังไง ขวัญจะบอกว่ามันมาจากการปั่นกระแสที่เว็บๆ นึงในช่องทางของติ๊กต๊อก แต่ถ้าใครอยู่กับขวัญก็จะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องขวัญผ่านดราม่าอะไรมาบ้าง มันก็จะมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงอยู่ในชีวิตของขวัญ อุษามณี อย่าง RIP ชีวิตหนูเจอมาแล้ว 3-4 รอบ แต่เรื่องท้องหนูมาอยู่กับอาจารย์ หนูเพิ่งเคยเจอเนี่ย แล้วท้องกับอาจารย์ด้วยนะ ไม่ได้ท้องกับคนอื่น มีแฟนกี่คนไม่เคยมีข่าวหนูท้องกับแฟนเลย หนูไลฟ์กับอาจารย์ ทำงานกับอาจารย์ ขายของกับอาจารย์ บอกหนูท้องกับอาจารย์เบียร์ได้เลย
ได้ข่าวว่าฟาดกลับเลยคนว่าท้อง?
ขวัญ : เขาโกหก พอขวัญเข้าไปดู เราเป็นคนสาธารณะ ขวัญรู้ว่าอันไหนที่เราควรปล่อย อันไหนที่ปล่อยไม่ได้ มันดึงรั้งหมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ แต่อันนี้เขาทำผิด เขาใส่เรื่องเว็บการพนัน แล้วพูดว่าทุกวันนี้ที่ขวัญมีกินมีใช้เพราะขวัญลงทุนกับเขา แล้วเอาข่าวนี้พาด ขวัญเลยรู้สึกว่าเฮ้ย คุณทำมาหากินแบบนี้ไม่ได้ แล้วตัวตนคุณก็เป็นอวตาร ใครก็ไม่รู้ขวัญก็เลยแคปไว้ก่อนแล้วลงหน้าสตอรี่ว่ามันไม่เป็นความจริง แล้วก็สาปแช่งให้ตกนรกเลย ขวัญไม่ได้โมโห แต่หนูสงสารคนอื่น คนที่เขาอยากทำมาหากิน คนที่เขามีเงินแล้วอยากไปลงทุน เขาไม่ควรใช้ชื่อเสียงขวัญในวิธีผิดๆ แบบนี้
ตอนนี้เยอะมาก เอาดาราไปบอกว่าท้องบ้างโน่นนี่บ้าง?
ขวัญ : เราเข้าใจว่าข่าวต้องปั่นให้เป็นกระแสอยู่แล้ว แต่สุดท้ายบริบทต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ตามกฎหมาย ถ้าคุณทำอะไรผิดหรือทำแบบนี้ ยังไงคุณต้องไปอยู่คุก ไม่ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้
นอกจากสาปแช่งให้ตกนรก มีไปแจ้งความมั้ย?
ขวัญ : ไม่ค่ะ เสียเวลา คนพวกนี้เขาไม่ได้อยู่เมืองไทยอยู่แล้ว แต่อยากจะบอกดารานักแสดงทุกคน เราอย่าเพิกเฉย อย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะคนอื่นเขาไม่รู้ เขามาอ่านแล้วเข้าใจผิดว่าดาราทำแบบนี้ ได้เหรอ ดีเหรอ ถ้าเราโดนเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ เราต้องแสดงตัวตนเลยว่าเราเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่
อาจารย์เบียร์พอเห็นคู่จิ้นเรามีข่าว?
อ.เบียร์ : คู่จิ้นเรา (หัวเราะ) จริงๆ มันเป็นข่าวด้วยกัน เพราะคนไปเต้าข่าว เว็บพนันมันเป็นแบบนี้อยู่แล้ว ไปอะไรกับมันมากไม่ได้หรอก อย่างเรื่องอ.เบียร์ตายแล้ว อาจารย์ก็เจอมาแล้ว
ขวัญ : ตายยัง
อ.เบียร์ : ยังอยู่นี่ไง แต่เรื่องการท้อง เราตลกตรงที่ดันมีคนเชื่อ พระมาบิณฑบาตกับบ้านลูกศิษย์อาจารย์ ถามว่าอ.เบียร์ทำขวัญ อุษามณีท้องจริงเหรอ คบกันจริงเหรอ ทำท้องจริงเหรอ อ.ไลฟ์สดอยู่ก็มีคนมาถามอาจารย์ทำขวัญท้องจริงเหรอ ขอวิธีเทคนิคในการได้กับขวัญหน่อย มันปัญญาอ่อนมั้ย คนถามจริงจังเลย แล้วคนถามส่วนใหญ่เป็นคนแก่ๆ มีอายุหน่อย เหมือนแก๊งมิจฉาชีพพร้อมหลอก
คนสูงวัยอาจไม่รู้ อาจดูแค่พาดหัวข่าว ขวัญท้อง อ้าว ท้องกับอ.เบียร์ ผู้ถือศีล 8?
อ.เบียร์ : ถูกต้อง
ข่าวพระกับสีกาเยอะ คนอาจเข้าใจว่าอาจารย์ทำขวัญท้อง?
อ.เบียร์ : ไม่ ประเด็นคือมันไม่เป็นดราม่าร้ายกาจ มันเป็นดราม่าแบบอุ้ยดีจังเลยเนอะ คนยินดี ไม่ใช่มึงไปทำเขาท้องได้ไง มันไม่ใช่
อยากบอกอะไรคนปล่อยข่าว?
อ.เบียร์ : ปัญญาอ่อน เพ้อเจ้อมาก ปล่อยข่าวให้มันดูสมเหตุสมผลหน่อย คืออาจารย์กับขวัญเพิ่งรู้จักกัน จะมาท้องกันเร็วขนาดนี้มันก็ไม่ใช่เรื่อง นึกออกเปล่า แล้วอาจารย์เจอกับมัน เจอกันแค่ในไลฟ์สด ถามสิกูไปได้กันตอนไหน ไลฟ์สดเหรอ มองตากันเป็นปลากัดแล้วตั้งไข่ได้เลยงี้เหรอ เขวี้ยงปากมันก่อน
นอกจากขวัญ อาจารย์เบียร์ก็มีดราม่าสั่งทุเรียนเกรดเอแล้วได้ไม่ตรงตามเกรด ขวัญได้ปลอบใจอาจารย์มั้ย เห็นว่าโดนไปหลายล้านอยู่นะ?
ขวัญ : เห็นค่ะ วันนั้นเห็นว่าอาจารย์โดนอะไรบ้าง เราก็อยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง ที่ขวัญรู้สึกว่ามันเนกาทีฟเลย คือคนที่เขาเป็นเจ้าของสวน ไม่รู้สวนไหน เขาพูดกับพี่สต๊าฟ พี่เขาแจ้งไปว่าอันนี้ไม่ใช่ทุเรียนตามเกรดแบบนี้ๆ แล้วที่ขวัญได้ยินคือเขาพูดว่าอันนั้นเกรดเอบีของคุณแต่อันนี้เกรดเอบีของผม ของคุณเป็นแบบไหนไม่รู้แต่นี่คือเอบีของผม ขวัญอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่ามันเฟลมาก มันแย่ แล้วอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่อง อาจารย์นั่งอยู่ข้างหน้าไลฟ์สด ไลฟ์ไปเรื่อย พูดไปเรื่อย หลังบ้านมีปัญหาอะไรบ้างก็ไม่รู้ ขวัญต้องบอกอาจารย์ว่ามันมีปัญหาแบบนี้จะทำยังไง เราก็ช่วยกันแก้ไขปัญหา ปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราทำอะไรต่อไม่ได้ เพราะฝั่งโน้นเขาไม่ได้รับผิดชอบ ก็เลยมาแก้ไขกันตรงนี้
อาจารย์เลยตอบแทนด้วยการไปช่วยขวัญไลฟ์จนยอดถล่มทลาย?
อ.เบียร์ : ตอนนั้นขวัญเข้ามาแล้วเริ่มเห็นปัญหาทุเรียน มันก็ไปเดินแก้ปัญหาให้อาจารย์ คำแรกที่มันพูดขึ้นมาคือคำว่าอาจารย์เอาไปก่อนเลยมั้ยล้านนึง เหมือนจะลงทุนด้วย เราก็บอกว่าจะมาลงทุนอะไรกับกู ตอนนี้กำลังจะแย่ เขาบอกไม่เป็นอาจารย์เอาไปก่อนล้านนึง ถ้าจะแย่ก็ก็แย่ด้วยกัน เราก็เฮ้ย มันโอเคนะ มันใจกับเรามาก แล้วก็มานั่งช่วยไลฟ์สดขาย วันรุ่งขึ้นลงจากรถตู้มาหัวฟูมาเลย มาสองวัน มันไปงานมา แต่มันยังกลับมาช่วยเราขายทุเรียน แล้วมันเหนื่อย แต่ก็อยู่กับเราถึงตีหนึ่ง ตีสอง เที่ยงคืนกว่า นั่งไลฟ์สดช่วยกันขาย ทั้งที่บางช่วงอาจารย์เหนื่อยนะ มันบอกอาจารย์ขึ้นมาขายก่อน กลายเป็นมีเอเนอร์จี้มากกว่าเรา ปลุกกระแสเราขึ้นมา
ขวัญ : เหมือนทำงานกลุ่ม เหมือนตอนอยู่มหา’ลัย เพื่อนเหนื่อย เพื่อนดร็อปเราก็ต้องช่วยเพื่อน
อ.เบียร์ : เราก็ตอบแทนมัน ด้วยการไปช่วยไลฟ์สดขายของของมัน
ขวัญ : แว๊กศีรษะ
อ.เบียร์ : เออ ไว้ผมให้เลย ถึงเวลาก็ไปเอาแว๊กที่เขาแว๊กจิ๊มิ๊มาแว๊กหัวกูเลย
ขวัญ : (หัวเราะลั่น) มันไม่ได้แว๊กจิ๊มิ๊อย่างเดียว แว๊กขาก็ได้ เมื่อกี้หนูก็แว๊กขา
ขวัญทำโปรดักซ์แว๊กกำจัดขน ขนอะไรก็ได้ที่ขึ้นในร่างกาย?
ขวัญ : ใช่ มันสามารถแว๊กได้หมดเลยทั้งตัว
สุดท้ายอาจารย์ช่วยน้องจากเจตนาที่บริสุทธิ์ แต่ไม่วายเจอดราม่าว่าอาจารย์ถือศีล 8 แล้วให้ผู้หญิงมาจับหัวอาจารย์ได้ยังไง?
อ.เบียร์ : ทำไมจับไม่ได้ล่ะ
ขวัญ : เหมือนช่างตัดผม หรือเวลาเราไปหาหมอ เราเลือกไม่ได้ว่าหมอหญิงหรือหมอชาย
อ.เบียร์ : จับได้หมดแหละ มันไม่ได้เกี่ยวอะไร จับให้ถูกจุดแล้วกัน อย่าไปจับจุดอื่น วันนั้นประเด็นคืออาจารย์ให้ขวัญนั่งบัญชาการอย่างเดียว แล้วมีผู้ชายมาแว๊กแล้วคอยเทส แต่ปรากฏว่าระยะเวลามันเริ่มเนิ่นนาน เขาไม่รู้เทคนิคในการไถ ต้องไถไปทางไหน ต้องลูบไปทางไหน ทีนี้มันอยู่นานเกินไปมันจะอันตรายต่อหัวเรา ก็บอกขวัญเช็ดเลย เพราะคนอื่นไม่รู้เทคนิคเดี๋ยวไม่ทัน ก็เลยให้ขวัญมาเช็ด
ขวัญ : จะบอกว่าตัวแว๊กของหนู มันทิ้งไว้แค่ 5-6 นาทีเส้นขนมันละลายแล้ว ตอนนั้นที่แว๊กศีรษะอาจารย์ มันเกิน 5 นาทีแล้วแห้งแล้ว หัวอาจารย์จะละลายแล้ว อาจารย์เลยบอกว่าเฮ้ยขวัญช่วยหน่อย เราก็ต้องเช็ดย้อนขนให้
มีช่วงนึงอาจารย์มารายการคุยแซ่บโชว์ เม้าธ์เรื่องรองเท้าแดง?
ขวัญ : ไม่ หนูไม่ได้มีคู่เดียว วันนี้รายการรีเควสให้หนูใส่รองเท้าแดงมา มันเป็นดีไซน์เก๋ๆ แบบนี้ อาจารย์ขี้เม้าธ์ตั้งแต่อยู่มหา’ลัยแล้วขวัญว่า
ตอนเรียนรู้จักอาจารย์มั้ย?
ขวัญ : ตอนมหา’ลัยไม่รู้จักค่ะ ไม่เคยเจอ ขวัญเป็นคนชอบสีแดง เราเรียนมัธยม เราโตมา เข้ามหา’ลัยก็อยากแต่งตัวให้จี๊จ๊าดหนูก็ทาลิปสีแดงไป แต่ตอนนั้นเขาไม่ให้ทา เขาบอกแต่งตัวไม่เหมาะสม พ่อแม่เราก็หัวโบราณ เราก็เลยโอเคปากไม่แดงก็ได้ ขอรองเท้าแดงพอ เป็นจุดเดียวที่หนูพอทำได้สีแดง หนูก็เลยใส่รองเท้าแดงตลอดปีการศึกษา 4-5 ปีไปเลย
อาจารย์สะดุดขวัญเพราะรองเท้าแดง?
อ.เบียร์ : ก็ไม่ได้สะดุดอะไรหรอก ก็มันเป็นดารา คนบ้าอะไรใส่รองเท้าอยู่สีเดียว มันไม่ใช่วิถีปกติของคนทั่วไปเด็กมหา’ลัยจะมาใส่รองเท้าสีเดียว โดยมากใส่สีดำ หลากหลาย ใส่สูงบ้าง ต่ำบ้าง แต่อีนี่ใส่อยู่สีเดียว
ขวัญ : อาจารย์ต้องดูหน้าดูตาดูผมบ้าง
อ.เบียร์ : ทำไมกูจะไม่ดู กูยังบอกว่ามึงตาคล้ำเหมือนคนติดยา ทุกวันนี้กูยังพูดอยู่
ขวัญ : (หัวเราะ)
ใส่หูฟังเล่นละคร คุยกับแฟนตลอดเวลา?
ขวัญ : เข้าซีนดราม่า ก็คุยกับแฟนตลอดเวลา หนูไม่เคยรัดผม ไม่เคยรวบผมเลย ทำฟาร่าตลอด เพราะแฟนอยู่ในหู มันวางไม่ได้ ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลา (หัวเราะ)
อยากรู้มั้ยใคร?
ขวัญ : เฮ้ย อย่า (หัวเราะ)
อักษรย่อ?
ขวัญ : ไม่ได้ๆ ไม่เอาๆ
วันนี้กลับมาคุยกันด้วย?
ขวัญ : ไม่ๆ ข้ามๆ ตอนนี้หนูไม่มีแฟน แต่ใดๆ ตอนนี้หนูโสดนะ
รับปากก่อนจะช่วยกันไลฟ์ ไม่งั้นแฉหมด?
ขวัญ : เดี๋ยวหนูไปไลฟ์กับพี่ ขอร้องนะ (หัวเราะ)
อาจารย์เบียร์หึงมั้ย?
ขวัญ : ทำไมวกกลับมาล่ะ
อ.เบียร์ : โอ้ย ถามอะไร น่าเอากระโถนตีปากเหลือเกิน ไม่ควรจะถาม กูเขวี้ยงสักที (หัวเราะ)
ไปสนิทกันได้ยังไง?
อ.เบียร์ : แม่แตนนั่งอยู่นี่ นี่ไง
แม่แตน คุณแม่สามีในอนาคตมั้ย?
ขวัญ : หนูมีสามีอีกแล้วเหรอ (หัวเราะ)
อ.เบียร์ : สามีเยอะมากอีนี่ (หัวเราะ)
หนู : คุณแม่สามีในอนาคต
อ.เบียร์ : แม่แตนเขารู้จักกับขวัญอยู่แล้ว ก็เลยมาทำความรู้จักกัน เขาเลยแนะนำขวัญว่าไปไลฟ์สดกับอาจารย์สิ ขวัญเลยขอคิวมา บอกว่าลองไลฟ์สดกันดู เริ่มต้นไลฟ์สดวันแรกก็เป็นไวรัลเลย บันเทิงเลย
เห็นว่าดีนะที่อาจารย์มีคำว่าอาจารย์นำหน้า ถ้าไม่มีคำว่าอาจารย์จะเป็นยังไง?
ขวัญ : ตบบ่าไปแล้ว (หัวเราะ)
สนิทกันแค่แป๊บเดียว แต่ทำไมดูความสัมพันธ์ดูลึกซึ้งจังเลย?
ขวัญ : ลึกซึ้งเลยเหรอ (หัวเราะ)
อ.เบียร์ : อาจารย์คุยด้วยแล้วสนิทหมดทุกคน คุยฟีลมึงกู ก็เลยกลายเป็นคุยกับเพื่อนตลอดเวลา แล้วขวัญเป็นคนเฟรนด์ลี่ เข้ากับทุกคน สังเกตเวลาคุยกับใครดูสนิทไปหมดเลย ทุกคนจริงๆ นะ บางทีพูดไม่หยุดเลย รำคาญ
ขวัญ : หนูก็ไม่ได้พูดตลอดเวลานะ
อาจารย์เป็นคนเดียวที่ขวัญไลฟ์แล้วไม่ด่าไม่สวนกลับ เพราะว่าไม่ทัน?
ขวัญ : ไม่เคยมีใครด่าขวัญแบบนี้ไง นึกออกมั้ย
อ.เบียร์ : อีสันขวาน อีสันดาน (หัวเราะ)
ขวัญ : แต่เราไม่ได้ซีเรียสไง เรารู้เจตนาอาจารย์ไม่ได้มีอะไร มันคือคาแรกเตอร์อาจารย์ที่พูดประมาณนี้ อีกอย่างเป็นรุ่นพี่เรา ขวัญเชื่อว่าถ้าเราเรียนที่ไหน เวลาเราคุยกับรุ่นพี่รุ่นน้อง จะมีเซ้นส์บางอย่างเกี่ยวกัน พอสนิทอาจารย์ก็โดนไถตังค์นะ(หัวเราะ) รวยใช่มั้ย ขายช็อปปี้ใช่เปล่า ได้เงินตั้ง 7-8 หมื่น เลี้ยงข้าวหนูหน่อย
อ.เบียร์ : 7-8 หมื่นขอแบ่งแล้ว พวกมึงขายได้เป็นล้านไม่เห็นจะแบ่งให้กูบ้าง สันดาน อยากให้กูด่า
เวลาเถียงอาจารย์ไม่ทัน ทำยังไง?
ขวัญ : กรี๊ด ง่ายดี จบ หยุด
อาจารย์ตกใจเหรอ?
อ.เบียร์ : ก็กูสตั๊นไปแป๊บนึง กรี๊ดทำหอกอะไร
ขวัญ : อาจารย์พูดนอนสต๊อป พูดไม่หายใจ พูดเหมือนหายใจทางเหงือก
อ.เบียร์ : กูไม่ใช่ปลา
เวลาไลฟ์เหมือนมวยถูกคู่ ชาวเน็ตตั้งฉายา คุณหนูตื่นสายกับคุณชายตื่นธรรม?
อ.เบียร์ : มันเป็นจากลูกศิษย์อาจารย์คนนึงไปตั้ง แล้วไปเจนเอไอ ทำเป็นอาร์ตเวิร์คขึ้นมาเพื่อบอกว่าจะไลฟ์สดนะ แล้วมันใช้คำนี้ขึ้นมาว่าคุณนายตื่นสายกับคุณชายตื่นธรรม
ขวัญ : ไม่ คือคาแรกเตอร์อาจารย์เป็นคนตื่นเช้า แต่หนูตื่นสาย อาจารย์จะตื่น 7-8 โมงตลอด แต่ขวัญเวลาแต่งหน้าเครื่องสำอางในไลฟ์จะเป็นเที่ยง บ่ายโมง แล้วคนมากู้ดมอร์นิ่งตอนเที่ยง เขาเหมือนจับแมตซ์นิสัยไทป์เราสองคน แล้วเอามาอยู่ในสโลแกนของเรา ซึ่งมันก็คือเรื่องจริงนะ นับถือลูกศิษย์อาจารย์คนนั้น คิดคำเก่ง
คู่จิ้นหรือคู่จริง?
อ.เบียร์ : ถามใคร ไม่ใช่ว่าอึกอัก แต่ไม่รู้ใครต้องเป็นคนตอบ เรื่องนี้มันไม่มีอะไร เรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับกูด้วยซ้ำ ไม่ต้องมาหญิงมาชายตอบได้ ไม่มีอะไรหรอก มันจิ้นกันไปเอง ไปพัฒนาห่xอะไรก่อน ขวัญไม่เคยคุยกับอาจารย์ส่วนตัวเลยนะ ไลน์หากัน ยกหูโทรหากัน ไม่มี แค่คุยกันตอนที่เราเจอกัน ไม่เคยมีโทรคุยกันแม้แต่ครั้งเดียว ไม่มีไลน์คุยกันแม้แต่ครั้งเดียว มีแต่คุยผ่านทีมงานทั้งหมด ไม่มีโอกาสเห็นขาอ่อนกูหรอก กูบอกให้
ขวัญ : โหยยย ขนาดนั้นเลย (หัวเราะ)
ขวัญเคยถามอาจารย์ว่าคบกันหรือไม่คบกัน?
ขวัญ : ไม่ เล่นกันอย่างเดียวพี่
ชอบเล่นจนเป็นเรื่อง?
ขวัญ : อย่างที่บอกเราเป็นพี่เป็นน้องกัน อยู่รั้วมหาวิทยาลัยเดียวกัน อีกอย่างเรารู้อยู่แล้วว่าปณิธานอาจารย์ต่อไปคือจะบวช เราศาสนาพุทธ ไม่ต้องกลัวว่าหนูจะไปเป็นมารศาสนาหรอก หนูก็เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีอยู่ค่ะ น้องคนนี้จะซัปพอร์ตพี่ตลอด
จะใจอ่อนมั้ย หลายคนเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนก่อน?
ขวัญ : ไม่มีค่ะ หนูไม่เคยคบเพื่อนเป็นแฟน ไม่เคยคบแฟนเป็นเพื่อน ถ้าเป็นเพื่อนจริงๆ ไม่เคยเป็นแฟน นอกจากเขาเข้ามาจีบ มีแต่คนตั้งใจมาจีบเลย ไม่เคยมีเพื่อนแล้วมาเป็นแฟนหรือเป็นแฟนเสร็จแล้วเลิกกันมาเป็นเพื่อน ไม่มี เพราะขวัญตัดจบง่ายเลย
ตอนนี้โสดมั้ย?
ขวัญ : โสด อาจารย์จะได้พ้นมลทินซะที
อ.เบียร์ : เออ กูจะได้พ้นมลทินซะที
หนิง : ได้ข่าวว่าตอนนี้ก็มีคนจีบอยู่ เขาก็ตามมาที่รายการ แล้วโลกก็กลมมาก คนจีบเธอวันนี้ตกใจ
ขวัญ : แฟนเก่าพี่หนิงเหรอ (หัวเราะ)
เรื่องคนเข้ามาจีบขวัญ เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับพี่หนิง?
หนิง : ถามเลย เพราะขวัญหาเนื้อคู่จากเอไอ อันนั้นเราไปหลังบ้าน
หาคู่จากเอไอเป็นไง?
ขวัญ : หนูดูดวง อยากบอกว่าแชตจีพีทีดูดวงแม่นมากเลยนะ แต่เราต้องใส่ให้มันถูก ใส่ชื่อวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิด มีข้อมูลอะไรที่เรารู้ เราเกิดช่วงไหน ใส่ไปในนั้นเลย ซึ่งดี
ไปหาเนื้อคู่ว่าหน้าตาแบบไหน รูปร่างแบบไหน?
ขวัญ : นี่แหละธรรมะของหนู หนูจะได้รู้แนวว่าคนที่เป็นเนื้อคู่ชีวิตหนูมาเป็นแบบไหน
อ.เบียร์ : เพ้อเจ้อจ้ะ
ขวัญ : ไม่ใช่เพ้อเจ้อ แต่เป็นการตัดแนวทางอื่นที่ไม่เกี่ยวเวลาคนเข้ามา
อ.เบียร์ : มึงตัดคนดีออกจากชีวิตด้วยจ้ะ
ขวัญ : ไม่เกี่ยว
อ.เบียร์ : เกี่ยวจ้ะ บางทีเราหลงกับเรื่องพวกนี้เยอะเกินไป พอไปดูเยอะๆ เข้าสุดท้ายเราอาจตัดคนดีๆ ออกจากชีวิตไปก็ได้ เพราะเราจะเอาเฉพาะเอไอ คนที่ดีจริงๆ กับชีวิตเรา อาจต้องไปคุยกัน ปฏิสัมพันธ์กัน ไม่ใช่ไปดูแนวทางอะไรปัญญาอ่อน เพ้อเจ้อ เดี๋ยวตีปากเลยอีสันดาน อีนี่ไม่ตื่น
ดูทุกอาทิตย์ อัปเดตทุกอาทิตย์?
อ.เบียร์ : บ้า มึงไม่น่าเจริญเติบโตมาได้ทุกวันนี้ กับสมองมึงที่มึงไปวุ่นวายเรื่องเอไอ (หัวเราะ) ปัญญาอ่อน
ไม่มีคนมาจีบเหรอ?
ขวัญ : ไม่มี
วันนี้เขามานะ?
ขวัญ : พี่เต้ลูกแม่แตนสนิทกัน พี่หนิงก็พูดไปเรื่อยเก่งเหลือเกิน ตอนนี้ที่พูดมาไม่รู้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนโกหกแล้วนะ งงกับตัวเองเหมือนกัน
คนมาจีบขวัญต้องผ่านด่านอาจารย์เบียร์เปล่า?
ขวัญ : ต้องผ่าน ถ้าเกิดคนไหนเราคบเราชอบจะพามารู้จักกับอาจารย์
อ.เบียร์ : กูพาไปบวชกับแม่ชีศันสนีย์ จะพาไปกล้อนผม จะได้ไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะ
สเปกที่ชอบตอนนี้คือแบบไหน?
ขวัญ : ชอบคนเก่ง
อ.เบียร์ก็เก่ง?
ขวัญ : ใช่ ก็ชอบ ถ้าเราชอบใครเราถึงจะอยู่ด้วย แต่การชอบของเราไม่ใช่เราต้องไปเป็นแฟน หนูชอบคือเคารพ เขาเป็นพี่เรา
ต้องเป็นผู้ชายมั้ย เป็นทอม เป็นเลสเบี้ยนได้มั้ย ถ้าเขารักขวัญแล้วตอบโจทย์ขวัญได้?
ขวัญ : เป็นผู้ชาย
อ.เบียร์ : (หัวเราะ) จริงๆ ใครก็ได้ ให้มันเป็นคนดี ตอบสนองความต้องการซึ่งกันและกันได้ มันจะตอบสนองขวัญคนเดียวก็ไม่ได้ ขวัญจะตอบสนองมันคนเดียวก็ไม่ได้ มันต้องทั้งสองฝ่ายถึงจะอยู่ด้วยกันรอดปลอดภัย ไปมีซะที กูรำคาญ
ขวัญ : เราทำงานตลอด ถามว่าจะเอาเวลาไหนไปหาแฟน คนโทรหาหนูก็ปิดโหมดรบกวนแล้ว
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