ช็อกไต้หวัน! เชียร์ลีดเดอร์สาวถูกแฟนคลับวัย 50 กรีดคอ ผู้ก่อเหตุเป็นอดีตนักเรียนดีเด่น แรงจูงใจยังปริศนา

สะเทือนวงการเชียร์ลีดเดอร์ไต้หวัน! เหตุแฟนคลับก่อเหตุใช้มีดทำร้าย “เหวินเหวิน” จุดกระแสยกระดับความปลอดภัย ด้าน “บยอน ฮายูล” ปรับแผนงานแฟนมีตด่วน
เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกับ “เหวินเหวิน” เชียร์ลีดเดอร์สาวทีม Passion Sisters ของสโมสร CTBC Brothers หลังถูกชายรายหนึ่งใช้มีดทำร้ายบริเวณลำคอระหว่างการถ่ายภาพส่วนตัว ได้สร้างความกังวลอย่างหนักต่อความปลอดภัยของคนดังและเชียร์ลีดเดอร์ในไต้หวัน ล่าสุด “บยอน ฮายูล” สมาชิกชาวเกาหลีของทีมเดียวกัน ต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับกิจกรรมพบปะแฟนคลับที่กำลังจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า
วงการเชียร์ลีดเดอร์ไต้หวันกำลังเผชิญกับประเด็นด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง หลัง “เหวินเหวิน” สมาชิกทีม Passion Sisters ของสโมสร CTBC Brothers ถูกชายรายหนึ่งใช้มีดผลไม้ทำร้ายบริเวณลำคอระหว่างการถ่ายภาพส่วนตัว จนต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉิน แม้แพทย์จะยืนยันว่าอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว แต่เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความตกใจให้กับแฟนกีฬาและประชาชนจำนวนมาก
ผลจากเหตุการณ์นี้ ทำให้กิจกรรมสาธารณะของเหล่าเชียร์ลีดเดอร์ต้องมีการทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเร่งด่วน โดย “บยอน ฮายูล” สมาชิกชาวเกาหลีของทีม CTBC Brothers ซึ่งมีกำหนดร่วมกิจกรรมรับหน้าที่ผู้จัดการร้านหนึ่งวันในวันที่ 28 มิถุนายน ได้ปรับรูปแบบการจัดงานทันที
ร้านอาหารชื่อดังผู้จัดงานได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือที่ดำเนินการผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการทั้งหมด แต่จากความกังวลด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในสังคม ทางร้านและต้นสังกัดจึงตัดสินใจเพิ่มมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด
มาตรการใหม่ประกอบด้วยการปิดร้านชั่วคราวเป็นเวลา 4 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ในวันจัดกิจกรรม โดยจะปิดประตูร้านและระงับบริการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารภายในร้านหรือการสั่งกลับบ้าน เปิดให้เฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานเท่านั้น
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะต้องผ่านการตรวจสอบตัวตนอย่างละเอียด โดยอนุญาตเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากการจับรางวัลล่วงหน้า พร้อมแสดงเอกสารประจำตัวตัวจริงในวันงาน ไม่มีการลงทะเบียนหน้างาน รายชื่อสำรอง หรือการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น
ผู้จัดงานยังประกาศเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเตรียมมาตรการรับมือผู้ที่สร้างความวุ่นวายหรือฝ่าฝืนกฎภายในงาน ซึ่งอาจถูกเชิญออกจากพื้นที่ทันทีหากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ขณะเดียวกัน ความคืบหน้าคดีของผู้ก่อเหตุยังได้รับความสนใจอย่างมาก หลังมีการเปิดเผยว่า ผู้ต้องสงสัยแซ่สวี วัยกว่า 50 ปี เป็นผู้มีผลการเรียนดีในอดีตและจบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในไทเป เพื่อนร่วมชั้นให้ข้อมูลว่าเขาเป็นคนเก็บตัว ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และหายไปจากวงสังคมหลังเรียนจบ
รายงานยังระบุว่า ผู้ต้องสงสัยมาจากครอบครัวฐานะดี แต่ไม่มีอาชีพมั่นคงและเคยมีประวัติคดีลักทรัพย์จำนวนมากในอดีต โดยมักก่อเหตุขโมยหนังสือ นิตยสาร และสื่อบันเทิงจากร้านค้าต่าง ๆ
หลังถูกจับกุม ผู้ต้องสงสัยไม่ได้แสดงท่าทีสำนึกผิดต่อการกระทำของตน และยังกล่าวอ้างว่ามีบุคคลอื่นอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
เหตุการณ์ครั้งนี้ได้จุดกระแสเรียกร้องให้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับเชียร์ลีดเดอร์ ศิลปิน และบุคคลสาธารณะมากขึ้น โดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างเห็นพ้องว่าความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในวงการบันเทิงและกีฬา ควรได้รับการปกป้องเป็นลำดับแรกเหนือสิ่งอื่นใด