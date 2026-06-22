ไอดอลสาว "พัคจีวอน" fromis_9 เผยเดบิวต์มา 8 ปีไม่เคยมีรายได้ เพิ่งเริ่มได้รับเงินส่วนแบ่งไม่นานนี้

คำเปิดใจของ พัคจีวอน สมาชิกวง fromis_9 กลายเป็นประเด็นพูดถึงในหมู่แฟน K-Pop หลังเธอเผยว่าตลอด 8 ปีนับตั้งแต่เดบิวต์ แทบไม่มีรายได้จากการทำงานในวงการบันเทิง และเพิ่งเริ่มได้รับเงินส่วนแบ่งจากกิจกรรมของวงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
สมาชิกวง fromis_9 สร้างความตกใจให้กับแฟนๆ หลังเปิดเผยชีวิตการเงินที่ไม่สวยหรูอย่างที่หลายคนคิด ระหว่างปรากฏตัวในรายการยูทูบยอดนิยม Workman ตอนล่าสุด ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
ในรายการ จีวอนได้ทดลองทำงานพาร์ตไทม์เป็นพนักงานธนาคาร และมีโอกาสพูดคุยกับพนักงานเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพและรายได้ เมื่อพนักงานคนหนึ่งเปิดเผยเงินเดือนของตนเอง จีวอนถึงกับกล่าวด้วยความประหลาดใจว่า “รายได้ดีมากเลยนะ”
หลังจากนั้น พนักงานได้แซวว่า ในฐานะไอดอลชื่อดัง เธอน่าจะมีรายได้มากกว่านั้นหลายเท่า แต่จีวอนรีบปฏิเสธทันที พร้อมเปิดเผยความจริงที่ทำให้หลายคนคาดไม่ถึง
“ถ้าเป็นแบบนั้นจริง ฉันคงไม่มาทำงานแบบนี้หรอกค่ะ จริงๆ แล้วจนถึงปีที่แล้ว หรือปีก่อนหน้านั้น ฉันแทบไม่มีเงินเลย”
นักร้องสาวยังเล่าว่า ตลอด 8 ปีหลังเดบิวต์ เธอไม่เคยได้รับรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการทำงานในวงการบันเทิง
“ฉันไม่มีรายได้เลยตลอด 8 ปีหลังเดบิวต์ ใช้ชีวิตแบบคนแทบไม่มีเงิน และเพิ่งเริ่มได้รับเงินส่วนแบ่งจากงานต่างๆ ได้ไม่นานนี้เอง”
จีวอนยอมรับว่า เพิ่งเริ่มวางแผนการเงินและเก็บออมอย่างจริงจังในช่วงหลัง โดยกล่าวว่า “ตอนนี้ฉันกำลังพยายามเก็บเงินอย่างหนัก”
ปัจจุบัน fromis_9 ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมภายใต้โครงสร้างการบริหารใหม่ และแฟนๆ ต่างส่งกำลังใจให้จีวอน หลังทราบว่าเธอเพิ่งเริ่มได้รับผลตอบแทนจากความทุ่มเทตลอดหลายปีที่ผ่านมา พร้อมหวังว่ากิจกรรมในอนาคตของวงจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น