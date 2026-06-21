ถึงเวลา ‘P1ece’ รวมตัว! P1Harmony คัมแบคไทย 22 ส.ค.นี้!! เตรียมขนเซ็ตลิสต์เขย่าเวทีสุดเดือด ใน 2026 P1Harmony ASIA STAGE [BE UNIQUE] IN BANGKOK

ถึงเวลาที่ชิ้นส่วนจะกลับมาประกอบกันอีกครั้ง!! เมื่อ P1Harmony บอยกรุ๊ปจาก FNC Entertainment ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตั้งแต่เดบิวต์ ประกาศเอเชียทัวร์พร้อมมีชื่อของประเทศไทยอยู่ในลิสต์จุดหมายปลายทาง สมใจแฟนๆ ที่เฝ้ารอการกลับมาอีกครั้งของพวกเขา กับงาน 2026 P1Harmony ASIA STAGE [BE UNIQUE] IN BANGKOK ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2569 เวลา 18.00 น. ณ MCC HALL ชั้น 3, THE MALL LIFESTORE BANGKAE เรียกว่าเป็นข่าวดีที่ทำเอาเหล่า P1ece ชาวไทย (พีซ : ชื่อแฟนด้อม) ตื่นเต้นกันทั้งด้อม
ครั้งนี้ ผู้จัดงาน Jetfuel พร้อมอาสาพาชิ้นส่วนเล็กๆ ที่กระจายอยู่คนละมุมมาประกอบเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบ ท่ามกลางโปรดักชัน แสง สี เสียง และเวทีที่เตรียมยกระดับทุกอารมณ์ให้ร้อนแรงกว่าที่เคย ขณะที่ 6 สมาชิกอย่าง “กีโฮ” (KEEHO), “เธโอ” (THEO), “จีอุง” (JIUNG), “อินทัก” (INTAK), “โซล” (SOUL) และ “จงซอบ” (JONGSEOB) ก็พร้อมสาดความสุขให้แฟนคลับด้วยสเตจสุดเดือด เพอร์ฟอร์แมนซ์ทรงพลัง และเสน่ห์อันโดดเด่นของสมาชิกแต่ละคน พร้อมขนเซ็ตลิสต์เพลงฮิตมาเสิร์ฟแบบจัดเต็ม เพื่อเปลี่ยนทั้งฮอลล์ให้กลายเป็นแอเรียแห่งความสนุกและพลังเสียงเชียร์แบบไร้ขีดจำกัด
โดยงาน 2026 P1Harmony ASIA STAGE [BE UNIQUE] IN BANGKOK เปิดจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง ThaiTicketMajor ราคาบัตร VIP 5,880 บาท, 4,880 บาท และ 3,880 บาท พร้อมลุ้นรับสิทธิพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น Hi Touch, Sound Check, Group Photo (6:1) และ Group Photo (6:15), Signed Polaroid รวมถึงทุกราคาบัตรจะได้รับ Official Poster, Photo Card และ Invitation เป็นของที่ระลึกสุดพิเศษจากงานอีกด้วย
นี่คือโอกาสที่ P1ece ชาวไทยจะได้สัมผัสทุกการรอคอย สัมผัสทุกความพิเศษที่อยากเห็นด้วยตาตัวเอง ดังนั้นห้ามพลาดมาร่วมเป็นหนึ่งชิ้นส่วนสำคัญเติมเต็มความทรงจำของ P1Harmony ให้สมบูรณ์อีกครั้งในประเทศไทย!! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB: Jetfuel, X: jetfuelogMusic, IG: jetfuelog_musicpublishing