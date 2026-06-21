FTISLAND ส่งคลิปทักทายถึง พรีมาดอนน่าไทย สิ้นสุด 2 ปีที่รอคอย พร้อมระเบิดความมันในคอนเสิร์ตใหญ่ ‘FaTe’

ยิ่งใกล้วันเปิดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ ‘2026 FTISLAND TOUR 0 — XIX — III ’FaTe‘ in BANGKOK’ ของหนุ่มๆ วง FTISLAND เหล่า‘พรีมาดอนน่าไทย’ (PRIMADONNAs : ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) ก็ยิ่งตื่นเต้น เพราะนี่คือคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 2 ปีของพวกเขาในประเทศไทย โดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน สร้างสรรค์โปรเจกต์โดยผู้จัดไฟแรง O.N worldwide ความพิเศษครั้งนี้ใกล้ขึ้นมาทุกที ก่อนที่จะลงสนามกดบัตร ทั้ง 3 หนุ่มขอส่งสัญญาณความตั้งใจ บวกความ พร้อมที่จะมอบสเตจสุดพิเศษให้ Primadonna ผ่านคลิปทักทายมาว่า...
“สวัสดีครับ พวกเรา FTISLAND ครับ!! (ภาษาไทย) สวัสดีครับ PRIMADONNAs กรุงเทพฯ พวกเรากำลังจะไปกรุงเทพฯ กับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งใหม่ ‘FaTe’ ครับ นี่ก็ผ่านมาประมาณ 2 ปีแล้วนะครับ พวกเราตื่นเต้นมากๆ เลยครับ ที่ได้เจอ Primadonna ทุกคน ที่กรุงเทพฯ เหมือนกับชื่อทัวร์ในครั้งนี้เลยครับ ‘FaTe’ พวกเราคิดว่า การได้กลับมาพบกับทุกคนที่กรุงเทพฯ มันต้องเป็นเพราะ โชคชะตา แน่นอนครับ พูดเก่งขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย! เพราะว่าทุกคนรอพวกเรามานานมาก พวกเราตั้งใจมาก เพื่อเตรียมสเตจสุดพิเศษ เต็มไปด้วยการแสดงสดและพลังงานในแบบของ FTISLAND ครับ! เก่งจังเลย! (ภาษาไทย) รอติดตามกันได้เลยครับ! เพราะไม่ได้เจอกันนาน เลยอยากให้ทุกคน มาสนุกไปกับพวกเรากันเยอะๆ นะครับ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคมนี้ ที่กรุงเทพฯ พวกเราจะไปเจอที่ไหนนะครับ? ที่ MCC HALL เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ครับ! เยี่ยมไปเลยครับ! พวกเรา FTISLAND ครับ! ขอบคุณครับ เก่งจังเลย (ภาษาไทย)”
พรีมาดอนน่าไทยเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับค่ำคืนแห่งความประทับใจ ใครที่อยากจะสัมผัสไลฟ์คอนเสิร์ต คุณภาพของวงดนตรีคุณภาพ คุณต้องไม่พลาดกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00 น. ทางเว็บไซต์ www.onworldwideth.com บัตรราคา 3,500 / 4,500 / 6,500 บาท บุ๊คกิ้งคิวในตาราง ได้เลย กับคอนเสิร์ตวาร์ปดีๆ ที่ พรีมาดอนน่า รอคอย
📩 PRIMADONNA ไทย คุณได้รับข้อความจาก FTISLAND!
ทุกคนพร้อมที่จะไปสนุกกับพวกเขาแล้วรึยัง!?🎸✨
อย่าลืมตั้งเวลาวันกดบัตรกันด้วยนะคนเก่ง 🕗
📩 Thai PRIMADONNAs, you’ve got a message from FTISLAND!
Are you ready to have an unforgettable time with them!? 🎸✨
Don’t forget to set your… pic.twitter.com/tF3QrUpe0C— O.Nworldwide Thailand (@ONworldwideTH) June 18, 2026