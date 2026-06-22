“ต่าย อรทัย” ร้องเพลงเปิดท้ายขายของ จนเป็นไวรัล

กลายเป็นคลิปไวรัลที่เรียกรอยยิ้มจากแฟนๆ บนโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้ติ๊กต๊อกบัญชี “บิว บอง” @nattawut20053 ได้โพสต์คลิปของนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดัง “ต่าย อรทัย” ขณะยืนเปิดท้ายขายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของตัวเอง ที่ตลาดกีบหมู มีนบุรี พร้อมคว้าไมค์โชว์พลังเสียงร้องสด แบบไม่มีดนตรีประกอบ ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิล
โดยเจ้าของคลิปได้ระบุแคปชั่นว่า “โครตม่วนเลยครับ👏🏻🥳 #ต่ายอรทัย #กีบหมูมีนบุรี #ขออนุญาตนะครับ 🙏🏻” ซึ่งหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามารับชมและแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคัก
งานนี้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยความเอ็นดู ถึงน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของ ต่าย อรทัย อาทิ “เสียงยังไม่ค่อยดี ต้องไปเรียนกับครูสลาครับ พี่คนนี้ชื่ออะไรครับ ดันให้ครูสลาหาเจอ”, “เลิกขายของเถอะครับ ผมว่าถ้าไปเป็นนักร้องน่าจะรุ่งกว่าครับ”, “เนื้อเสียงแบบนี้ อยากให้ครูสลามาเจอครับ ร้องเพราะมาก อยากให้ได้เป็นนักร้องคับ” และ “เสียงแบบนี้เป็นนักร้องได้เลยค่ะ สู้ๆนะคะพี่ ทำไมไม่ไปไมค์ปลดหนี้ครับ ถ้าจะเสียงเหมือนขนาดนี้”
แม้จะเป็นเพียงการร้องเพลงสดสั้นๆ ระหว่างขายของ แต่ก็ทำเอาแฟนๆ หลายคนอดชื่นชมไม่ได้กับพลังเสียงและความเป็นกันเองของต่าย อรทัย ที่ไม่ว่าจะอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตหรือหน้าร้านขายของ ก็ยังคงมอบความสุขให้กับผู้ชมได้เสมอ จนคลิปดังกล่าวถูกแชร์และเข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างต่อเนื่อง