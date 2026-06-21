สิ้นสงสัย! “เมย์ พิชญ์นาฏ-เป้ย ปานวาด” ตอบแบบไม่กั๊ก ดาราไปงานแต่ง ใส่ซองกี่บาท

“เมย์ พิชญ์นาฏ-เป้ย ปานวาด” เผยดาราไปงานแต่งใส่ซองหลักพันถึงหลักหมื่น ขึ้นอยู่กับความสนิท จัดงานที่ไหน เชิญแขกกี่คน แต่ถ้าไม่มีหรือมีน้อย ก็ให้เท่าที่กำลังเราให้ได้
ควงคู่กันออกมาตอบข้อสงสัยให้ได้รู้จากปาก สำหรับ “เมย์ พิชญ์นาฏ สาขากร” และ “เป้ย ปานวาด เหมมณี” กับประเด็นดาราไปงานแต่ง ใส่ซองกี่บาท? ซึ่งทั้งคู่ได้เผยผ่าน TikTok : MayPeihello แบบไม่กั๊ก พร้อมบอกเหตุผลว่า การใส่ซองเป็นการแสดงน้ำจิตน้ำใจ อยากจะช่วยเหลือบ่าว-สาว เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิต
เป้ย : “ใส่ซองกี่บาทขึ้นอยู่กับความสนิท ถ้าสนิทมากก็อาจจะ 0 เยอะหน่อย ถ้าสนิทน้อยก็ 0 น้อยลงมาหน่อย แต่ไม่ใช่หลักร้อย มันก็จะอยู่ที่หลักพันถึงหลักหมื่นค่ะ ถ้าหลักแสนเราไม่มีงบขนาดนั้น”
เมย์ : “สำหรับเมย์ เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้แต่งงาน ตอนที่เด็กๆ เริ่มไปงานแต่งใส่ 2,000-4,000 บาท แต่พอหลังจากที่ตัวเองแต่งงานแล้วเราก็เห็นซองของทุกคน เพื่อนเราให้ เอาจริงๆ เราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะใส่ให้เราเท่าไหร่ แต่เราจำได้หมดจริงๆ นะ เราไม่ได้ว้าวว่าคนนี้ให้เยอะ เรารู้สึกดีใจเหมือนกันที่เขาใส่ให้ เพราะว่างานแต่งงานมันมีค่าใช้จ่าย เหมือนเป็นของขวัญ
เมย์ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไรนะ แต่สำหรับของเมย์ถ้าเกิดเราไม่ได้ให้ของขวัญ แล้วแต่คน ถ้าเราไม่ได้มีงบ เราอาจจะซื้ออะไรที่มันเป็นคู่ความหมายดีๆ ก็ได้ แต่ถ้าเรามีงบเมย์จะดูว่าเขาแต่งโรงแรมอะไร เชิญแขกเท่าไหร่ เขาเลี้ยงงานใหญ่ขนาดไหน มันไม่เกี่ยวว่าเขารวยแล้วเขาเลยทำใหญ่ แต่เราอยากจะช่วยเขาไหม ถ้าเราอยากช่วยเขา ถ้าเป็นโรงแรม 5 ดาว 6 ดาว ไม่เคยใส่ต่ำกว่า 4 พัน แล้วถ้าไปเป็นคู่เราเอาบวก 1 ไปด้วย
ถ้าเป็นเพื่อนที่เรารัก เราจะใส่ 10,000 บาท หรือ 20,000 บาท เลยด้วยซ้ำ ฟังดูเหมือนดูเวอร์แต่ไม่ใช่นะ เพราะว่าเขาเห็นเราสำคัญ แล้วเราก็อยากจะช่วยเหลือเขา แล้วให้เขา”
เป้ย : “เป้ยคิดเหมือนเมย์ เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิต”
เมย์ : “ใช่ คนที่เขาชวน เขาไม่ได้อยากได้เงินเราหรอก แต่เราอยากให้เขาไหม ตรงนั้นมากกว่า เป็นน้ำใจ แต่ก็แล้วแต่นะ ถ้าเกิดสมมติเราไม่มี เรามีน้อย เราก็ให้เท่าที่กำลังเราให้ได้ เมย์ว่าคนที่เขาชวนเขาเข้าใจ เขาโอเค แต่ในส่วนตัวเรา เราคิดว่าเรารักเขา ให้อะไรเขาก็ดีใจแค่ตั้งใจเท่านั้นเอง”