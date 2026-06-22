“อิงฟ้า” ร่วมส่งเสียง #Saveทับลาน ลั่นสัตว์พูดไม่ได้ แต่มนุษย์พูดแทนได้ ขอพื้นที่คืนให้ธรรมชาติ

ท่ามกลางกระแสการรณรงค์ #Saveทับลาน ที่กำลังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ล่าสุดนางงามและนักแสดงสาว “อิงฟ้า วราหะ” ก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ร่วมส่งเสียงปกป้องผืนป่าและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
โดยอิงฟ้าได้โพสต์ข้อความสั้นๆ ผ่านเฟซบุ๊กว่า “#Saveทับลาน” พร้อมคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า “ช่วยกันนะ เชื่อว่าโลกนี้ไม่ได้มีพื้นที่ไว้ให้มนุษย์อย่างเดียว ขอให้เสียงของเรามีความหมาย สัตว์พูดไม่ได้แต่มนุษย์อย่างเรา พูดแทนเค้าได้นะ”
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังได้แชร์โพสต์รณรงค์ ในแอปพลิเคชัน X พร้อมระบุว่า “อย่าให้เสียงของเราสูญเปล่านะ ช่วยกัน #Saveทับลาน ถ้าวันนี้เค้าเอาไปได้ วันหน้าเสียงของเราพวกเราก็ไม่มีความหมายอีกเช่นกัน สัตว์อาจพูดไม่ได้ แต่มนุษย์อย่างเราสู้เพื่อความสงบสุขของพวกเค้าได้ อย่างน้อยก็ได้ทำเต็มที่ โลกนี้ไม่ได้มีพื้นที่ไว้ให้มนุษย์อย่างเดียว”
ก่อนจะโพสต์เพิ่มเติมอีกว่า “ดีใจที่หลายๆ คนมามุงแล้ว อย่างน้อยพวกเราก็ทำเต็มที่ในการใช้โซเชียลของเรา แน่นอนว่ามันไม่สูญเปล่า ขอบคุณที่เห็นคุณค่าในทุกๆ ชีวิต พื้นที่ของเค้าอย่าเอามาเลย #Saveทับลาน”
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ก็มีแฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมชื่นชมอิงฟ้า ที่ออกมาใช้พื้นที่บนโซเชียลมีเดียเป็นอีกหนึ่งเสียงในการร่วมรณรงค์เพื่อผืนป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ทับลานอย่างต่อเนื่อง