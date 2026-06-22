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“มาร์โค” ดีใจ “มาริโอ้” มีความรักที่ดี ไม่เร่งแต่ง เคารพการตัดสินใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“มาริโอ้ - มาร์โค” รับงานคู่พี่น้อง ดีใจน้องชายมีความรักที่ดี ไม่กดดันเรื่องแต่งงาน ย้ำน้องรักใครก็แฮปปี้ด้วย ไม่มีอะไรต้องห่วง เพราะน้องหล่อและเป็นคนดีมาก

เรียกว่านานๆ ทีจะรับงานอีเวนต์คู่กัน สำหรับหนุ่ม “มาริโอ้ เมาเร่อ” และพี่ชายสุดฮิป “มาร์โค เมาเร่อ” โดยล่าสุดวันนี้ (21 มิ.ย. 69) ทั้งคู่ได้เปิดตัวเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ “OWNDAYS” ร้านแว่นตาชื่อดังจากญี่ปุ่น ที่จับมือกับ CARNIVAL แบรนด์สตรีทแวร์สัญชาติไทย ออกคอลเลกชัน “OWNDAYS | CARNIVAL” ภายใต้คอนเซปต์ “Sun Up ’til Sun Down, Everywear.” ซึ่งงานนี้นอกจากจะได้เห็นโมเมนต์พี่น้องสุดอบอุ่นแล้ว มาร์โคยังเปิดใจถึงเรื่องความรักของมาริโอ้กับหวานใจ “จันจิ จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย” โดยยอมรับว่าดีใจที่น้องชายมีความรักที่ดีและมั่นคง

มาริโอ้ : “งานคู่มีมาเยอะครับ แต่พี่โคไม่ค่อยให้คิวผม เพราะเขาไม่ว่างฮะ ติดงาน (หัวเราะ)”

มาร์โค : “ไม่น่าจะใช่ครับ (หัวเราะ)”

มาริโอ้: “ก็ส่วนใหญ่งานที่ติดต่อมา อย่างครั้งนี้ก็จะเป็นความแฟชั่นด้วย แล้วก็เรื่องของอเมริกันวินเทจด้วย ก็เลยพาเรามาเจอกัน เพราะว่าเราก็ชอบของวินเทจ ชอบของเก่าๆ เหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับ”

เตรียมตัวออกงานคู่น้องชาย ด้วยการเข้านอนไว
มาร์โค : “น่าจะเป็นการนอนไวๆ ครับ ไม่งั้นอาจจะตื่นไม่ทันอย่างนี้ครับ ปกตินอนแทบเช้าครับ”

มาริโอ้ : “เขาทำงานเวลานั้นครับ”

ปัดปัญหาเรื่องเวลาเป็นปัญหาหลัก ในการรับงานคู่
มาร์โค : “ไม่ครับ จริงๆ ผมได้หมดครับ เพียงแต่ว่าเราก็พยายามเตรียมตัว จะได้มาทำงานแล้วเฟรชครับ ถามว่าวันนี้ตื่นเต้นไหม ก็นอนไป 15 ชั่วโมงครับ ก็เลยยังโอเคครับ โอเคแล้วครับ”

ห่วงพี่ชายบอกให้เดินดีๆ กลัวข้อเท้าพลิก แต่เรื่องโปรยเสน่ห์ไม่ต้องบอกเพราะมีอยู่แล้ว
มาร์โค : “เมื่อกี้ก็บอกว่าเดินดีๆ ระวังไอ้ข้อเท้าพลิกอยู่อ่ะครับ (หัวเราะ)”

มาริโอ้ : “ผมกลัวพี่ผมเดินตุปัดตุเป๋ ก็เลยบอกให้เดินดีๆ ค่อยๆ ก้าว แต่เขาเป็นไอดอลอยู่แล้วพี่ชายผม มองเขาเป็นไอดอลอยู่แล้ว แต่ว่ากลัวอย่างเดียว กลัวเดินหล่อๆ แล้วเดี๋ยวข้อเท้าพลิกขึ้นมา เดี๋ยวจะเรื่องใหญ่ จะต้องแบกไปอะไรอย่างนี้ ก็เลยเออ บอกให้เดินค่อยๆ แต่เรื่องไม่มีเทรนเลยครับ ไม่สามารถจะเทรนได้ เขาเทรนผมมาอีกทีครับ”

มาร์โค : “ก็บอกให้ใจเย็นๆ อย่าเพิ่งซ่ามาก (หัวเราะ) ค่อยๆ ระวังตัวด้วย อะไรอย่างนี้ครับ แต่พวกเรื่องโปรยเสน่ห์ อันนี้ผมต้องถามเขาเลยนะ”

มาริโอ้ : “ไม่ต้องบอกเขาเลย เขามีอยู่แล้ว พี่ชายผมมีอยู่แล้ว แค่นี้ก็หนักแล้ว”

งานคู่รับได้อีก ติดต่อมาได้เลย
มาร์โค : “รับได้อีกครับ ติดต่อมาได้เลยครับ เอาเบอร์ผู้จัดการเลยไหมครับ (หัวเราะ) ดูใน IG ได้ คือผมปรับตัวให้เข้ากับแบรนด์ได้หมด ขอให้ติดต่อมาครับ”

มาริโอ้ : “เนี่ยครับ เมื่อกี้ก็น่าจะเป็นการตอบที่เป็นไอดอลของผมเลยครับ ก็ต้องศึกษาเขาไว้มากกว่า”

จะมีงานไหนคู่กันอีก เข้าไปรอติดตามได้ในอินสตราแกรม
มาริโอ้ : “ใช่ครับ แต่ถ้าคิดถึงพี่โค ไปดูใน IG เขาได้”

มาร์โค : “ครับ ฝากเพลงใหม่ๆ ของผมด้วยละกันนะครับ (หัวเราะ)”

มาริโอ้ : “วง The Market Boyz”

มาร์โค : “ครับ มีวงของผมเอง ชื่อ The Market Boyz ซิงเกิลปล่อยแล้วครับ ปล่อยเยอะเลยครับ แต่ไม่มีใครสนใจเลยฮะ (หัวเราะ) ฝากดูนิดหนึ่งครับ ทำเพลงมานานแล้วครับ ทั้งแนวฮิปฮอป ทั้งลูกทุ่งก็มีแล้วครับเดี๋ยวนี้”

มาริโอ้ : “บอกแล้วว่าปรับได้หมด (หัวเราะ)”

มาร์โค : “ผมชวนน้องหลายรอบแล้วครับ แต่เขาไม่ค่อยมาเลยครับ มีล่าสุดมาช่วยใน MV นิดหนึ่งครับ”

มาริโอ้ : “ถ้าร้องเพลงเสียงแห้ง ต้องวอร์มก่อน เดี๋ยววอร์มรอ ผมก็ช่วยโปรโมตครับ ถ้ามีอะไรก็จะช่วยลง เพราะว่าก็สนับสนุน ผมก็ติดตามผลงานเขาอยู่แล้ว เพลงเขามีหลายสไตล์ครับ ทั้งเพราะด้วย แล้วก็มีทั้งแบบว่ามันๆ ด้วย สนุกครับ เป็นเพลงที่แบบ ฟังกันได้หมดครับ ฟังง่าย ภาษาไทย”

ไม่กดดันน้องเรื่องแต่งงาน เป็นฟีลไหนก็พร้อมซัปพอร์ต
มาร์โค : “อันนี้ผมแล้วแต่ชีวิตของเขาเลยครับ แล้วแต่ความสุขของเขาเลยครับ ถ้าเขาฟีลไหน เราก็ซัปพอร์ตน้องอยู่แล้วครับ เวลาเขามีความรัก เขาก็เป็นเหมือนเดิมครับ เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับ น่ารักยังไงก็น่ารักอย่างนั้นครับ ที่บ้านค่อนข้างจะไม่ค่อยมา กดดันอะไรเรื่องนี้เท่าไหร่

ไม่เคยมาปรึกษาเรื่องความรัก
มาร์โค : “ไม่มีนะ (หัวเราะ)”

มาริโอ้ : “แชร์เรื่องอื่นมากกว่า”

มาร์โค : “แชร์เรื่องบ้าๆ บอๆ ครับ ช้อปปิ้ง ของที่ชอบอะไรฮาๆ ก็ส่งมาให้กัน”

ครอบครัวไม่เคยเร่งเรื่องแต่งงาน
มาริโอ้ : “ไม่เคยเร่งนะ”

น้องมีความรักที่ดีก็แฮปปี้ไปด้วย
มาร์โค : “อะไรที่เขาแฮปปี้ ผมก็แฮปปี้ครับ ไม่เป็นห่วงครับ (น้องชายคนนี้เป็นคนที่หล่อและดีมาก?) ครับ น่าจะดีกว่าผมด้วยครับ (หัวเราะ)”

มาริโอ้ : “สำหรับผมที่ห่วงก็คงเป็นเรื่องของสุขภาพ เพราะว่าพี่โคเขาก็ทำงานเยอะครับ แล้วก็ทำอยู่ตลอด ไม่ค่อยได้พัก ก็อยากให้หาเวลาไปเที่ยวกับน้องบ้าง อย่างนี้ เรื่องที่ปรึกษากัน ส่วนใหญ่มันจะเป็นปัญหาในบ้านครับ พวกแบบว่า น้ำรั่ว ไฟไม่ติด อะไรอย่างนี้ ก็จะคุยกันเรื่องพวกนี้ พี่โคน้ำรั่วทำไง ไฟไม่ติดยังไง ประตูปิดไม่ได้ เปิดไม่ได้ ปัญหาบ้าน”

มาร์โค : “แอร์ไม่เย็น หาช่างแอร์ให้หน่อย คือไม่ได้ไปซ่อมให้ เพราะไม่มีความสามารถด้านนี้เลยครับ”

มาริโอ้ : “เขาแร็ปเปอร์พี่ ไม่ใช่ช่างแอร์ (หัวเราะ)”










“มาร์โค” ดีใจ “มาริโอ้” มีความรักที่ดี ไม่เร่งแต่ง เคารพการตัดสินใจ
“มาร์โค” ดีใจ “มาริโอ้” มีความรักที่ดี ไม่เร่งแต่ง เคารพการตัดสินใจ
“มาร์โค” ดีใจ “มาริโอ้” มีความรักที่ดี ไม่เร่งแต่ง เคารพการตัดสินใจ
“มาร์โค” ดีใจ “มาริโอ้” มีความรักที่ดี ไม่เร่งแต่ง เคารพการตัดสินใจ
“มาร์โค” ดีใจ “มาริโอ้” มีความรักที่ดี ไม่เร่งแต่ง เคารพการตัดสินใจ
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