DMD LINE UP 2026 ยกระดับซีรีส์ Boy Love สู่มิติใหม่ พร้อมเปิดจักรวาล 23 เรื่อง ยกทัพ 46 นักแสดง พร้อมลุยแอนิเมชั่นครั้งแรก เตรียมเขย่าวงการตลอดปี

ตอกย้ำการเป็นผู้ผลิตผลงานคุณภาพ และสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการบันเทิง สำหรับค่าย Domundi (ดูมันดิ) ล่าสุดได้จัดงาน DMD LINE UP 2026 “THE RISE CONTINUES” ถ่ายทอดผลงานในหลากหลายมิติ และสัมผัสซีรีส์ในมุมมองใหม่ ๆ โดยยืนหนึ่งในฐานะผู้สร้างสรรค์ ซีรีส์ Boy Love ที่โดดเด่นด้วยศักยภาพการผลิต และแนวคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง พร้อมแล้วที่จะพาทุก ๆ ท่าน ไปรับประสบการณ์ครั้งใหม่ จากผลงานการผลิตภายใต้ ‘บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด’ โดยมีผู้บริหาร ‘อ๊อฟชั่น กิตติพัฒน์ จำปา’ พร้อมน้อง ๆ นักแสดงในสังกัดกว่า 46 ชีวิต รวมถึงนักแสดงมากฝีมือในวงการบันเทิงอีกมากมาย เตรียมสร้างสรรค์ผลงานให้แฟน ๆ ได้รับชมตลอดทั้งปี
เปิดงานอย่างคึกคักด้วยการเดินพรมส้ม เรียกเสียงฮือฮาจากเหล่าแฟนคลับ เมื่อเหล่ามาสคอตขวัญใจแฟน ๆ ขนขบวนมาอวดความน่ารัก นำทีมโดย ซนซน, โอ๋เอ๋, เรนนี่, ฮาร์ทดี้, เอลินอร์, จุ๊กกรู้, มิสเตอร์โทกี้, หมีแพรว, ทีมิลค์ และ บ๊อกแบร์ พร้อมเหล่านักแสดง – ศิลปิน ที่มาร่วมในโปรเจกต์ครั้งนี้
ก่อนเข้าสู่โชว์หลัก Opening Show Welcome To DMD Line Up 2026 อย่างเป็นทางการ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความตื่นเต้น เริ่มต้นด้วยโชว์แรกจาก 6 หนุ่มวง ‘DEXX (เด็กซ์)’ เจมส์ - ติวเตอร์ - ยิม - ป๋อ - อู่อู๋ – ตี๋ตี๋’ ในเพลง ‘CLANG CLANG’ และ ‘The Eve’ ตามต่อด้วย 4 หนุ่ม DMD Traineeอย่าง ‘ฟีฟ่า - พีท - รีออน – มาธีส’ ที่เสิร์ฟความน่ารัก ชวนหมั่นเขี้ยวกับเพลง ‘Overdrive’ และปิดท้ายโชว์ด้วยการรวมพลังเสียงจาก ‘ซี - นุนิว - เติ้ล - เฟิร์สวัน – ทอมมี่’ ในเพลง ‘Golden’ ที่สร้างความประทับใจ และเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ได้อย่างล้นหลาม
และเข้าสู่ช่วงที่หลายคนรอคอย เมื่อหัวเรือใหญ่ค่าย ‘ดูมันดิ’อย่าง ‘อ๊อฟชั่น กิตติพัฒน์ จำปา’ ได้กล่าว ถึงภาพรวม และความสำเร็จของค่าย ‘ดูมันดิ’ ที่ได้สร้างผลงานคุณภาพจนเกิดกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม พร้อมสร้างปรากฏการณ์บนโลกออนไลน์จนติดเทรนด์บนแอปพลิเคชัน X อย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะส่งต่อซีรีส์ครบรสอีกมากมาย โดยเผยว่า ‘ดูมันดิ’ เริ่มต้นจากก้าวเล็ก ๆ ในวันนี้เดินมาถึงอีกก้าวสำคัญที่เติบโตมากขึ้น และยังมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ และพัฒนามาตรฐานการผลิตซีรีส์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยจะเพิ่มความหลากหลายของแนวเรื่องและสไตล์การนำเสนอ เพื่อมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับผู้ชม
นอกจากนี้ ค่ายยังเตรียมขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสู่โปรเจกต์ใหม่ ๆ ทั้งงานแอนิเมชัน ซีรีส์ Girl Love ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของค่าย รวมถึงการต่อยอดธุรกิจด้านคอนเสิร์ตให้มีความยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีโปรเจกต์ DMD Cafe ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย ทั้งนี้ทุกก้าวของการเติบโตยังคงยึดมั่นในแนวทางการทำงานที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและโปรดักชันระดับมาตรฐาน ควบคู่ไปกับการผลักดัน และพัฒนาศักยภาพของศิลปินในสังกัด เพื่อเติบโตไปพร้อมกันอย่างแข็งแรง
สำหรับ DMD LINE UP 2026 สร้างความตื่นเต้นให้ทั้งผู้ชมในงาน และผู้รับชมผ่านออนไลน์ ที่เต็มไปด้วยซีรีส์ที่น่าสนใจ อัดแน่นมากถึง 23 เรื่อง ได้แก่
• ZEENUNEW THE REALITY - รายการเรียลลิตี้รูปแบบใหม่ โดยให้ ‘ซี - นุนิว’ มาใช้ชีวิตอยู่บ้านเดียวกัน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตประจำวัน และความสัมพันธ์ ระหว่าง ‘ซี - นุนิว’ ในทุกมิติ ทุกอารมณ์ความรู้สึก แบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน
• Restart Series – เรื่องราวชีวิตของกลุ่มนักศึกษาที่มีชนชั้นแตกต่างกัน และการตามหาความจริงจากเหตุการณ์ที่ถูกรถชน จนสูญเสียความทรงจำ โดยไม่รู้ว่าใครเป็นมิตร หรือศัตรูนำแสดงโดย ‘ทอมมี่ - แม้ก - มาร์ค - ปาร์ค - ป๊อปปี้ – จิมมี่’
• Magic lover Series (พ่อมดลุ้นรัก) – เมื่อ 3 พ่อมด ถูกส่งให้มาทำภารกิจตามหารักแท้ที่โลกมนุษย์ภายใน 30 วัน โดยมีสัตว์วิเศษคอยช่วยเหลือ แต่ห้ามใช้เวทมนตร์ให้มนุษย์เห็น เพราะจะทำให้เวลาที่กำหนดไว้ลดลงไปเรื่อย ๆ แต่พ่อมดที่ได้อยู่ใกล้ชิดกลับตกหลุมรักเป้าหมายเข้าให้ นำแสดงโดย ‘เก่ง - น้ำปิง – โทมัส – ก้อง - โอม’
• You(r)tuber Series (เมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่า) - คู่รักที่เลิกกัน เพราะถูกแฟนนอกใจไปคบเพื่อนสนิท และโดนยึดช่องยูทูปที่สร้างมาด้วยกัน เลยเปิดช่องใหม่ พร้อมกับช่างภาพที่มีความลึกลับ แต่คนนี้กลับทำให้กล้าแสดงตัว และช่วยให้ประสบความสำเร็จ การเปิดใจให้ความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้ นำแสดงโดย ‘เติ้ล – เฟิร์สวัน’
• มนต์รักฮักอีหลี (Hug E-Lhee The Musical) – สงครามระหว่างร้านส้มตำ และร้านอาหารฟิวชั่นที่เปิดตรงข้ามกัน สู่การแข่งขัน มีความแซ่บทั้งรสชาติ และความสัมพันธ์ เติมความนัวเข้าไปอีกด้วยความเป็นมิวสิคัล ซึ่งถือเป็น Musical Boy Love ครั้งแรก นำแสดงโดย ‘ซี - นุนิว - ป๊อปปี้ – บอนชอน’ เสริมอรรถรสด้วยศิลปินในวงการ T-POP ที่จะมาร่วมสร้างสีสันอีกเพียบ
• ซิทคอม The D Dorm หอตัวดี - ความสนุก ความฮาที่สุดป่วนชวนวุ่นวายของ อากง เจ้าของหอพักที่เสียชีวิต และส่งมรดกให้หลานดูแลต่อ เมื่อหลานอยากขาย แต่วิญาณอากงตามรังควานไม่หยุด พร้อมกับยื่นเงื่อนไขถ้าทำภารกิจสำเร็จจะปล่อยวางทุกอย่าง อลหม่านไปอีกกับชีวิตของเหล่าผู้เช่าหลากหลายอาชีพ นำแสดงโดย ‘ซี – ป๊อปปี้ - ติวเตอร์ – ยิม - เน็ต - เจเจ - แม้ก’ ร่วมด้วย จาตุรงค์ พลบูรณ์ - ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ - เจนิส เจณิสตา- และ อาไท สุภทัต
• Your Third Series (ที่สามของเธอ) - เมื่อเจ้านายอยากหนีรักไปพักใจที่เกาะที่อยู่ไกล ทำให้ผู้ช่วยคนเก่งต้องรับหน้าที่ออกตามหา ภารกิจที่จะต้องพาตัว และหัวใจกลับมาจึงเริ่มขึ้นนำแสดงโดย ‘แม้ก - ณฐ - ฟิวส์ - เจ็ม’
• Mr. Fanboy Series (รักสุดใจนายแฟนบอย) - เรื่องราวสุดพัวพันที่เปลี่ยนความเกลียดเป็นความรักจากความใกล้ชิดในการทำงาน พร้อมกับอุปสรรคที่เข้ามาทำให้ต้องพิสูจน์ใจกัน ต้องลุ้นว่าแฟนบอยจะได้เป็นแฟนตัวจริง หรือไม่ นำแสดงโดย ‘อู่อู๋ - เซฟ - เจมส์ศุ - ริวจิน - แพทจิ’
• KHEMJIRA FOREVER (เขมจิราต้องรอดตลอดกาล) - ผลงานการแสดงของ ‘เก่ง - น้ำปิง – เติ้ล – เฟิร์สวัน’ หลังจาก ‘เขมจิรา’ รอดพ้นจากคำสาป กำลังจะมีอนาคตที่ดี แต่ ‘ภรัณ’ ได้รับการตักเตือนว่ากำลังจะมีเคราะห์ ส่วน ‘เขม เจต และชาญ’ ช่วยปราบผีในกองถ่ายซีรีส์ที่ดันไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกับปัญหาความสัมพันธ์ของ เจตและชาญ ที่รักอย่างเดียวไม่พอ ต้องลุ้นกันว่าแต่ละคู่จะรอดไปได้ถึงวันที่สร้างครอบครัวหรือไม่
• เขมจิราต้องรอด The Animation – ต่อยอดจากความสำเร็จของ เขมจิราต้องรอด (Khemjira The Series) สู่การทำแอนิเมชั่นที่เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในการรับชม เพื่อขยายฐานผู้ชมในวงกว้างมากขึ้น ดึงดูดด้วยฉากที่มีความน่าสนใจที่แตกต่างจากการชมในซีรีส์ และพากย์เสียงโดยนักแสดงนำหลักอย่าง ‘เก่ง - น้ำปิง – เติ้ล – เฟิร์สวัน’ ซึ่งจะได้เห็นการทำงานอีกด้านของทั้ง 4 คน
• Did you know (รักครั้งไหน ก็ใช่เธอ) - ซีรีส์ Girl Love เรื่องแรก ที่ได้ ‘คลอดีน อทิตยา เครก’ และ ‘แพรว นฤภรกมล’ มาเขย่าหัวใจไปกับความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมรุ่นสมัยมัธยมที่ไม่ถูกกัน ต่างคน ต่างเติบโตทั้งเป็น หมอโรคหัวใจ และผู้บริหารโรงแรมหรู แต่เมื่อกลับมาพบกัน ทำให้ใกล้ชิดกันจนความสัมพันธ์ข้ามเส้นบางอย่างจนกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ ในขณะที่อยากจะหนีความรู้สึก แต่ก็กลับมีเรื่องให้ต้องมาอยู่ใกล้กันอีกครั้ง
• UNKNOWN LOVER (เขาชื่ออันวาร์) - นิยายแนว Coming of Age และ Romance ที่มีกลิ่นอาย Slice of Life เรื่องราวของนักศึกษาชาวไทยที่ถูกนอกใจ รวมถึงมีปัญหาในครอบครัว หนีมาอยู่นิวยอร์ก และได้เจอกับหนุ่มสายแฟชั่นเสน่ห์แรง ที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตอีกด้านไปสุดขั้ว และทำให้ได้เรียนรู้ถึงความรักครั้งใหม่ นำแสดงโดย ‘โทมัส – ก้อง’
• No.1 student แอบเนียนนักเรียนห่วย - ซีรีส์คอมเมดี้ฟีลกู๊ดที่เต็มไปด้วยเกมสุดปั่นให้เกิดความสัมพันธ์สุดใกล้ชิด และหัวใจที่ค่อยๆ เฉลยคำตอบของคำว่า รัก โดยไม่ต้องเดาอีกต่อไปนำแสดงโดย ‘คอปเปอร์ - ฟีฟ่า - ต้น - บอสตั้น - นาย - ต้นกล้า - ซันเดย์ – จุนจุน - จิงจิง – แคล์รอท’
• ซิ่นกลิ่นโสก – การร่วมงานกับค่ายดูมันดิครั้งแรกของ ‘นุ่น วรนุช’ ร่วมกับ ‘ติวเตอร์ - ยิม - เติ้ล - เฟิร์สวัน – ลาเต้’ กับเรื่องโศกนาฏกรรม และความลึกลับของ ‘วัสสา’ ผู้มีชีวิตผูกพันอยู่กับความลับบนผืนผ้า รอยแค้นที่ยากจะลบเลือน และ ‘ปีขาล’ ผู้ใจกล้าบ้าบิ่น มีบทบาทสำคัญได้ก้าวเข้ามาเกี่ยวพันกับโชคชะตาของ ‘วัสสา’ และพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นท่ามกลางการชิงไหว ชิงพริบในการค้นหาความจริง โดยมีกุญแจสำคัญเพียงหนึ่งเดียวคือ “ผ้าซิ่นลายดอกโสก” ที่ไม่ได้เพียงซ่อนความประณีตของศิลปะเอาไว้ แต่ยังทอไปด้วยหยดน้ำตาและความเจ็บปวดในอดีต
• สู่อ้อมกอดของราชา - เรื่องราวของดาราตกงานเนื่องจากถูกปล่อยข่าวเท็จเรื่องการพยายามเอาตัวเองไปเป็นมือที่สามของเจ้าของช่องโทรทัศน์ซึ่งมีครอบครัวอยู่แล้ว ต้องไปเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารที่เจ้าของเป็นแฟนเก่า หัวใจที่ยังไม่ลืมทำให้กลับมาคบกันอีกครั้ง แต่ไม่ค่อยราบรื่น พร้อมกับการกู้ชื่อเสียงให้กลับมายืนในวงการได้อีกครั้ง นำแสดงโดย ‘นอร์ท- อ๊อตโต้ – โอม’ และ ‘โยโกะ อาภัสสรา’
• ZOMVIVOR CHAPTER 2 – จากความปังในซีรีส์ZOMVIVOR (มหาลัยคลั่ง) สู่การต่อสู้ครั้งใหม่ในโลกที่ความอยู่รอดอาจมีราคาสูงกว่าความตาย การร่วมมือเพื่อออกสู่โลกภายนอก และเปิดโปงสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อร้าย แต่ศัตรูของพวกเขาอาจไม่ใช่แค่พวกซอมบี้อีกต่อไป เมื่อผู้รอดชีวิตอีกกลุ่มเผยตัวออกมาจากเงามืด นำแสดงโดย ‘ซี - นุนิว - ทอมมี่ - โทมัส- ก้อง - เจเจ - โอม - ภูผา – พอร์ช” เสริมทัพด้วย ‘ปันปัน สุทัตตา - เจนิส เจณิสตา - แพรว นฤภรกมล - คลอดีน – ต้นเตย จิดาภา’
• ดั่งเดือนค้างฟ้า Still Holding Up Like The Moon –นิยายโรแมนติกดราม่าย้อนยุค เรื่องราวความรักข้ามกาลเวลา เมื่อ ‘ผกาย’ นักแสดงอิสระที่มีใจผูกพันกับ ‘เดือน ดรัณภพ’ ซูเปอร์สตาร์ผู้ล่วงลับ ที่ตัดสินใจจบชีวิตตนเองในวัย 25 ปี แม้จะรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงคนในตำนาน และจากไปนานแล้ว แต่กลายเป็นสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่ร้อยเรียงเรื่องราวสุดประทับใจ พาไปค้นหาปริศนา และความลับเบื้องหลังม่านมายาที่เก็บงำไว้นำแสดงโดย ‘เก่ง – น้ำปิง’ พร้อมด้วย มีน พีรวิชญ์ และ โดม จารุวัฒน์
• เริ่มต้นใหม่ใน 30 วัน (30 Days of Us) - เรื่องราวความรักของ ‘โช’ ช่างภาพฟรีแลนซ์ และ ‘แบร์’ โปรแกรมเมอร์ ที่ถึงทางตัน เพราะแบร์เลือกอยู่กับงานจนละเลยชีวิตคู่ เมื่อเลิกกัน โชเลือกไปพักใจที่ญี่ปุ่น โดยที่ไม่คิดว่าแบร์ที่ไม่เคยมีเวลาให้ตัวเองจะทิ้งทุกอย่างและตามมาง้อ เป็นช่วงเวลา 30 วันในต่างประเทศ ที่ต้องความพยายามพิสูจน์ตัวเองเพื่อความสัมพันธ์นี้ นำแสดงโดย‘เน็ต - เจเจ’
• 20 Lists ลิสต์นี้มียู - เรื่องราวของ ‘ชีท’ เด็กนักเรียนทุน ที่ชวนคนในโรงเรียนร่วมกิจกรรม Bucket List 20 สิ่งที่อยากทำก่อนเรียนจบ แต่กลับถูก ‘ยูโร’ กลั่นแกล้งสารพัดวิธี จนเรื่องกลับกลายมาเป็น ‘ชีท’ ต้องช่วยเป็นติวเตอร์ให้ ‘ยูโร’ ทำให้เปิดใจมองกันมากขึ้น และได้ใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เคยทำ จาก Bucket List ทั้ง 20 ข้อ ไม่ได้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำก่อนเรียนจบอีกต่อไป แต่กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เด็กหนุ่ม 2 คนเติบโต เรียนรู้ความหมายของชีวิต มิตรภาพ และความรักครั้งแรก นำแสดงโดย ‘ริวจิน – แพทจิ - ธีร์ - เวฟ – พีท – รีออน - นิค - นันท - ภูผา – จีน’
• FRIEND BENEFIT สนิทแค่เพื่อน – ซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่า ที่จะมาสะกิดแผลใจคนแอบรักเพื่อน กับการทำลายกำแพง Friend Zone มาเป็นแฟน จะเวิร์ก หรือทำให้ความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันมาทั้งชีวิตจะพังยับจนมองหน้ากันไม่ติดอีกต่อไป เอาใจช่วยการปลด Friend Zone ไปพร้อมกับการแสดงนำของ ‘ตี๋ตี๋ - ป๋อ - อู่อู๋ – เซฟ - เจมส์ - ติวเตอร์ - ยิม’
• เคะ UKE SERIES - โดย ‘น้ำปิง นภัสกร’ ชวนเปิดมุมมองถึงคำว่า ‘เคะ’ ที่มาจากคำว่า ‘อุเคะ’ กับการตีความที่มีมุมมองแตกต่างกัน แต่ยืนหยัดเพื่อไม่อยากให้ใครต้องมีแผลใจจากการถูกทำร้ายหรือเป็นเหยื่อจากคำว่า ‘เคะ’ เรื่องราวการล้างแค้นของ ‘เคะ’ จึงเริ่มต้นขึ้น ร่วมด้วยนักแสดงในเรื่องอย่าง ‘อ๊อตโต้ - คิม- โอม – ฟลุ๊ค – พลัสเตอร์’
• คุณผู้โดยสารถ่านไฟเก่า – เรื่องราวปัญหาคลาสสิคของความรักกับการต้องตัดสินใจในความสัมพันธ์ ระหว่างการลืมคนเก่า แล้วเริ่มต้นกับคนใหม่ หรือการให้โอกาสครั้งใหม่กับคนเก่า ผ่านเรื่องราวของสจ๊วตหนุ่มประจำสายการบิน ที่ต้องเลิกกับแฟนหนุ่มไปจากการถูกครอบครัวกีดกัน แต่ได้มาเจอกันอีกครั้งในฐานะผู้โดยสารที่ไม่ธรรมดา เพราะแฟนเก่าเป็นซีอีโอคนใหม่ที่จะต้องทำงานด้วยในฐานะของเจ้านาย – ลูกน้อง ต้องติดตามว่าถ่านไฟเก่าที่ก่อขึ้นอีกครั้งจะทำใจให้หวั่นไหวขนาดไหน ผ่านการแสดงนำของ ‘ซี – นุนิว’ รวมถึงได้ นินน่า ญาณิน และ ก็อต อิทธิพัทธ์ ร่วมแสดง
• MY MERMAN พาร์ทเนอร์ของผมเป็นนายเงือก - ซีรีย์แนวรัก คอมเมดี้ ดราม่า กับเรื่องราวของ 'คิม' เด็กหนุ่มผู้มีความฝันอยากเป็นนักร้อง แต่กลับต้องแบกความกดดันจากการถูกเปรียบเทียบกับพี่ชายที่เพียบพร้อมในทุกด้าน ท่ามกลางความกดดัน และสิ้นหวัง คิม หนีไปพักใจที่เกาะสีชังจนได้พบกับ 'เพิร์ล' นายเงือกหนุ่มผู้ฝันอยากเป็นนักร้อง แต่ไร้หนทางเพราะไม่มีขา ทั้งคู่บังเอิญได้ร้องเพลงด้วยกันในคืนเดือนมืด จนคลิปกลายเป็นไวรัลดังชั่วข้ามคืน แต่ปาฏิหาริย์ครั้งนี้กลับมาพร้อมโศกนาฏกรรม สู่เรื่องราวที่ต้องเลือกระหว่างอนาคต หรือการสูญเสีย นำแสดงโดย ‘เติ้ล - เฟิร์สวัน - ลาเต้ - คิม – ปัง” เสริมความสนุกด้วย เคน ภูภูมิ, ชมพู่ ธัณย์สิตา, ซานิ นิภาภรณ์ และ เอแคลร์ ภิรดา
โดยทั้ง 23 เรื่อง จาก DMD LINE UP 2026 สร้างสรรค์ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานของค่าย ดูมันดิ พร้อมทุ่มทุนและยืนหยัดในเรื่องโปรดักชั่นที่ละเอียดทุกด้าน เพื่อมอบประสบการณ์ในการรับชมให้เต็มไปด้วยความประทับใจทั้งในด้านการแสดง เนื้อหา การเล่าเรื่องด้วยภาพ และเสียงเพลง ยกระดับฝีมือการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับนักแสดงที่ต่างทุ่มสุดฝีมือเพื่อถ่ายทอดผลงานที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น และน่าสนใจ ซึ่งถือเป็นโอกาสใหม่ในการทำงาน และเติบโตมากขึ้น รอติดตามชมผลงานของค่าย ดูมันดิ ได้ตลอดทั้งปี 2026 และตลอดไป