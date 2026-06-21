เงี่ยหูฟังเพลงลับของศิลปินคนโปรด ในงาน ‘Hall of หูววว’ ก่อนลุ้นผลไปกับ ‘SOT MUSIC AWARDS 2026’ เปิดให้ร่วมงานฟรี! ที่ Lido Connect ตั้งแต่วันนี้ - 22 มิ.ย. นี้

นับถอยหลังสู่งานประกาศรางวัลคนวงการดนตรีแห่งปี ‘SOT MUSIC AWARDS 2026’ พร้อมเนรมิตพื้นที่ใจกลางสยาม จัดพื้นที่ ‘Hall of หูววว’ (Experiential Exhibition) แคมเปญอุ่นเครื่องสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ชวนแฟนเพลงและเหล่าแฟนด้อมทุกค่ายร่วมเปิดโสตประสาทหู เงี่ยหูฟังให้รู้เพลงโปรดของเหล่าศิลปิน โดยเปิดให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ซาวด์ดนตรีรูปแบบใหม่ได้ฟรี! ณ Lido Connect ตั้งแต่วันนี้ - 22 มิถุนายนนี้
งาน ‘Hall of หูววว’ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อวอร์มอัปความสนุก และตอกย้ำคอนเซปต์ ‘หูววว...ตัวจริง ติ่งกันเอง!’ โดยดึงเอาอินเนอร์ความเป็น ‘ติ่ง’ ของคนดนตรีมาถ่ายทอดให้แฟนๆ ได้สัมผัส และมีไฮไลต์สำคัญที่ห้ามพลาดคือการเปิดวาร์ป เพลงลับไปกับศิลปินแต่ละคน ว่ามีใครเป็นแรงบันดาลใจ มีเพลงไหนเป็นเพลงโปรด จนอยากยกให้เป็นเพลงแห่งปี โดยนำมาเสิร์ฟผ่านเสียงเพลงในหูที่ออกแบบมาให้ผู้เข้าชมต้องเงี่ยหูฟัง ให้ความรู้สึกเหมือนได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งเสียงเพลงของศิลปิน นอกจากประสบการณ์ทางดนตรีที่จัดเต็มแล้ว ภายในงานยังเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็น Community Space สุดชิค พร้อมมุมถ่ายรูปเช็กอินเก๋ๆ ให้ชาวสยาม และเหล่าแฟนด้อมได้มาแชร์เอนเนอร์จีและโมเมนต์ร่วมกัน
เตรียมนับถอยหลังสู่งานประกาศรางวัลที่ทุกคนรอคอย ‘SOT MUSIC AWARDS 2026’ งานรางวัลดนตรีสุดติ่ง
แห่งปีของคนวงการดนตรีครั้งแรกของเมืองไทย! อย่าลืมล็อกคิวปักหมุดในวันพุธที่ 24 มิถุนายนนี้ ถ่ายทอดสดจาก One Bangkok Forum พร้อม LIVE ให้ลุ้นผลได้พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube : SOT Music Awards
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#SoundOfThailand