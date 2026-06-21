แอนนา เสืองามเอี่ยม - ภูมิ เกียรติภูมิ - เกรท สพล ร่วมส่งต่อพลังบวก ชวนหยุด Cyberbullying ในงาน Stop Cyberbullying Day 2026

แม้โลกออนไลน์จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่ง ปัญหา Cyberbullying หรือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ก็ยังคงสร้างบาดแผลทางใจให้กับผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ล่าสุด ภายในงาน Stop Cyberbullying Day 2026 ภายใต้แนวคิด "CARE Before Share : อย่าชิน อย่าเฉย ต้องแคร์"
งาน Stop Cyberbullying Day 2026 จัดขึ้นโดย เครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทย (TSIC) ร่วมกับ สสส. , ยูนิเซฟ ประเทศไทย, สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT), depa, DSI และภาคีเครือข่ายอีกกว่า 20 องค์กร เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ และผลักดันให้เกิดพื้นที่ดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งได้จัดให้มีเวทีเสวนาพิเศษในหัวข้อ "เมื่อคำพูดทิ้งรอยแผล" เปิดพื้นที่ให้คนดังจากหลากหลายวงการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการเผชิญหน้ากับคำวิจารณ์และการถูกโจมตีบนโลกออนไลน์
นำโดย แอนนา เสืองามเอี่ยม, ภูมิ เกียรติภูมิ นักแสดงจากช่อง 7 และ เกรท สพล อัศวมั่นคง นักแสดงจาก GMMTV ที่มาร่วมแบ่งปันมุมมอง บทเรียนชีวิต และวิธีรับมือกับแรงกดดันจากโลกโซเชียล พร้อมส่งต่อกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนที่อาจกำลังเผชิญปัญหาการถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างจริงใจ สะท้อนให้เห็นว่า แม้บุคคลสาธารณะจะดูเข้มแข็งเพียงใด แต่คำพูดเพียงไม่กี่คำบนหน้าจอก็สามารถสร้างผลกระทบทางจิตใจได้ไม่ต่างจากคนทั่วไป ขณะเดียวกัน ทุกคนยังร่วมกันส่งสารสำคัญว่า การหยุด Cyberbullying ไม่ใช่หน้าที่ของเหยื่อเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคนในสังคม
และอีกหนึ่งสารสำคัญที่ถูกส่งต่อจากเวทีนี้คือ การเป็น "ผู้เห็นเหตุการณ์" อาจไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการคิดก่อนโพสต์ คิดก่อนแชร์ และใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่น เพราะบางครั้งการ "แคร์ก่อนแชร์" อาจช่วยหยุดรอยแผลที่มองไม่เห็น และสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ขึ้นสำหรับทุกคน