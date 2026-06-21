ฮือฮา !  ช่อง 7HD เผยชื่อแล้วรายการใหม่ บัลลังก์หมอลำ “ประจักษ์ชัย ไหทองคำ” ร่วมชวนคนมีฝันรีบสมัคร เวทีปั้นหมอลำบอยกรุ๊ป

ฮือฮาไม่หยุดพัก ช่อง 7HD เปิดแล้ว ชื่อรายการใหม่ “บัลลังก์หมอลำ” เวทีเฟ้นหาหมอลำบอยกรุ๊ปกลุ่มใหม่ ด้าน ประจักษ์ชัย ผู้บริหารค่ายเพลงชื่อดัง ไหทองคำ ตอบรับเป็นหนึ่งในที่ปรึกษารายการ พร้อมชวนหนุ่มที่รัก ในเสียงเพลงหมอลำ ที่คุณสมบัติครบ รีบคว้าโอกาสครั้งสำคัญก่อนปิดรับสมัครในวันที่ 30 มิถุนายนนี้
หลัง ช่อง 7HD เปิดตัวโปรเจกต์ใหญ่ ครั้งแรกกับการค้นหา “หมอลำบอยกรุ๊ป” กลุ่มใหม่ในรูปแบบรายการ Survival ก็เรียกเสียงฮือฮา มีผู้สนใจจากทั่วประเทศส่งใบสมัครเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงกระแสตอบรับที่ดีของโครงการ ล่าสุดก็สร้างกระแสทันที เมื่อส่งสปอตเปิดชื่อรายการใหม่ “บัลลังก์หมอลำ” ที่ให้ผู้ชมรอติดตามชมในเดือนสิงหาคมนี้
ซึ่งหนึ่งในทีมที่ปรึกษาของรายการ อย่าง ประจักษ์ชัย เนาวรัตน์ ผู้บริหารค่ายเพลงดัง ไหทองคำ ที่คร่ำหวอด ในวงการเพลงมาอย่างยาวนาน และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินมากมาย เปิดเผยว่า การที่ช่อง 7HD เปิดเวทีประกวดครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญของวงการหมอลำ เพราะเป็นการสร้างพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ที่มีความฝันได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
“เป็นปรากฏการณ์ที่ดีเป็นการปักหมุดให้คนที่ชอบหมอลำ คนอีสาน หรือเด็กที่มีความฝันอยากเป็นหมอลำบอยกรุ๊ปมาเจอกัน แล้วยิ่งเป็นช่อง 7HD เปิดการแข่งขันด้วย ต้องบอกว่าหลังจากที่เปิดโปรเจกต์นี้ ว่าเป็นการประกวดจากเวทีของช่อง 7HD ซึ่งเป็นช่องที่มีความน่าเชื่อถืออยู่คู่เมืองไทยมานาน ผมว่ามันเป็นอะไรที่จะขลัง ยิ่งทำให้วงการเราได้เพชรที่พร้อมด้วยศักยภาพ ผมว่าการมีเวทีนี้ก็จะเกิดเป็นไวรัลที่เป็นพื้นที่ปล่อยของ เป็นพื้นที่ให้เด็กกล้ามาออดิชั่น มาประกวดซึ่งจะทำให้เราได้เพชรเม็ดใหม่”
นายห้างไหทองคำยังมองว่า เวทีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหา “เพชรเม็ดใหม่” ให้กับวงการ โดยผู้ที่ก้าวขึ้นมาเป็น หมอลำบอยกรุ๊ปยุคใหม่ ต้องไม่เพียงมีรูปลักษณ์ที่ดี แต่ต้องร้องหมอลำได้อย่างโดดเด่น มีทัศนคติที่ดี และมีหัวใจรัก ในศิลปวัฒนธรรมหมอลำอย่างแท้จริง
“ผมว่าคุณสมบัติในเวอร์ชั่นใหม่ของการเป็นหมอลำบอยกรุ๊ป จะต้องร้องหมอลำเก่ง แล้วก็ต้องมีหัวใจรักวัฒนธรรม ไม่ใช่ว่าหล่อมาโชว์พาว แต่เขาต้องเป็นคนที่ทั้งหล่อด้วย มายเซตดีด้วย แล้วก็มีใจรักหมอลำจริง ๆ ซึ่งรายการ บัลลังก์หมอลำ กำลังเปิดออดิชั่นอย่างยิ่งใหญ่ การแข่งขันกันในเวทีนี้ จะค้นหาซูเปอร์สตาร์ หมอลำบอยกรุ๊ป จากนี้ไปขอให้น้อง ๆ รีบมาสมัคร ให้มีความมั่นใจ ไม่ต้องกลัว ถ้าเรามีของอยู่แล้ว มีความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการร้อง ความหล่อก็สมัครกันเข้ามา ผมเองก็จะไปร่วมให้กำลังใจ แล้วมาเจอกันที่ช่อง 7HD นะครับ”
อย่าพลาด ! โค้งสุดท้าย กับการสมัคร เปิดรับสมัครถึง 30 มิถุนายนนี้ สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร เป็นเพศชาย อายุ 15–30 ปี (เกิดปี พ.ศ.2539-2554) คุณสมบัติมีใจรักในเพลงหมอลำ กล้าแสดงออก และมีความสามารถรอบด้าน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท โดย 3 ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลคนละ 200,000 บาท พร้อมโอกาสแจ้งเกิดเป็นศิลปินหมอลำอีสานป๊อปรุ่นใหม่ของวงการ มีซิงเกิลใหม่ โดยนักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ระดับประเทศ และมีโอกาสได้ร่วมงานแสดงละครกับช่อง 7HD ร่วมพลิกโฉมวงการและก้าวสู่การเป็นดาวดวงใหม่ !
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://go.ch7.com/esanmpop Line: @esan-mpop Facebook: Esan-Mpop
เตรียมปักหมุดรอชมความสนุก ความเข้มข้น และการเดินทางตามล่าความฝันของเหล่าผู้เข้าแข่งขันได้ในรายการ “บัลลังก์หมอลำ” ทางช่อง 7HD กด 35 พบกันสิงหาคมนี้