THAI THAI BY ECO Commerce และไปรษณีย์ไทย เปิดทางเลือกใหม่ให้ผู้ประกอบการไทย เติบโตบนระบบการค้าออนไลน์ครบวงจร

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับแพลตฟอร์มเพื่อคนไทย THAI THAI ที่ถูกสร้างขึ้นให้กับผู้ประกอบการไทย ครีเอเตอร์และผู้บริโภคชาวไทย โดยภายในงาน THAI THAI x ECO Commerce ที่มาพร้อมคอนเซ็ปท์ "ยกระดับการค้าไทย สู่ Digital Commerce Infrastructure" โดยภายในแพลตฟอร์มจะตอบสนองให้ทั้งผู้ค้าได้รับผลประโยชน์แบบไม่โดนเอารัดเอาเปรียบและผู้บริโภคเองก็มั่นใจได้เลยว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการจัดส่งแบบมีมาตราฐานผ่านระบบของไปรษณีย์ไทย
โดย “ก่อพงศ์ศักดิ์ ตันติศิริรักษ์“ (CCO) Chief Commercial Officer เล่าถึงที่มาของแพลตฟอร์ม THAI THAI ยืนยันว่าทำมาเพื่อผู้ประกอบการคนไทย และพร้อมจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยแบบตรงใจ “งานวันนี้ คือ THAI THAI จับมือกับ ECO Commerce จับมือเปิดตัวแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการ คือในปัจจุบันนี้แต่ละแอพไม่เคยลิงค์กัน ทุกคนต่างทำธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ในมุมของเรา เราอยากทำเพื่อให้เป็นประโยชน์ของคนไทยเป็นหลัก เราจับมือกัน เป็น Eco system ในการขายขึ้นมา เพื่อคนไทย แล้วในงานเปิดตัววันนี้ อย่างที่บอกว่าเราทำเพื่อคนทำ เพราะว่าที่ผ่านมาเราโดนแพลตฟอร์มจากต่างชาติเอาเปรียบมาเยอะมาก มันจะทำให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นมา มั่นใจได้เลยว่าเราทำเพื่อคนไทย“
”และหลังจากที่เราเปิดตัวไปแล้ว ก็มีกระแสที่ดี หลายผู้ประกอบการก็ให้ความสนใจ แล้วก็ติดต่อเข้ามาร่วมงานกับเรา และการที่เราเลือกไปรษณีย์ไทยด้วยแล้ว เราก็อยากให้ทางผู้ประกอบการ ขนส่งที่เป็นของไทย อยู่ได้ก่อน“
”ส่วนความคาดหวังของเรานั้น คือจะไปได้ไกลหรือไม่ไกลนั้น ขึ้นอยู่กับการตอบรับของคนไทย ว่าจะสนับสนุนกันเองหรือเปล่า เราทำมาก็เพื่อคนไทย และในอนาคตเรากำลังพูดคุยและเชื่อมกับแอพเป๋าตัง“
ด้าน “ฉัฐนันท์ เถาศิริพันธ์” Chief Marketing Officer (CMO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เล่าถึงอีกหนึ่งความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย “หลังจากการเปิดตัวแพลตฟอร์ม THAI THAI ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่กำลังมองหาช่องทางการขายออนไลน์ที่มีต้นทุนเหมาะสม ซึ่งจุดเด่นสำคัญของแพลตฟอร์มคือการไม่เรียกเก็บค่า GP และการร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยในด้านระบบขนส่ง ทำให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านคุณภาพการจัดส่งและความปลอดภัยของข้อมูล”
“รพี กมณชลาภิเษก” Chief Technology Officer (CTO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ได้เล่าว่า “จุดแข็งของ THAI THAI คือการพัฒนาระบบโดยอ้างอิงจากพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคชาวไทยอย่างแท้จริง ทีมงานมีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน E-Commerce และนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาต่อยอดเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในประเทศไทย ทั้งในด้านประสบการณ์ใช้งาน ความสะดวก และประสิทธิภาพของระบบ”