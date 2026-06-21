สู้สุดใจ! True AF 2026 โจทย์เพลงโปรดิวเซอร์ เสิร์ฟบิ๊กเซอร์ไพรส์ 12 นักล่าฝันยังอยู่ครบ ก่อนสัปดาห์หน้าคัดออก 2 คน พร้อมประกาศชมฟรีทั่วประเทศ!!

เปิดเวทีอย่างสมศักดิ์ศรีด้วยธีมเพลง “นักล่าฝัน” จากผู้เข้าแข่งขันทั้ง 12 คน และนำเข้ารายการโดยพิธีกรระดับเก๋าประจำซีซัน "พี่ดู๋ - สัญญา คุณากร" ที่มาสร้างสีสันและดำเนินความตื่นเต้นตลอดค่ำคืน พร้อมเปิดตัว 2 Judge ปริศนา ที่คร่ำหวอดในวงการ อย่าง “ป้าแจ๋ว - ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์” และ “พล - คชภัค ผลธนโชติ” อดีตมือกีต้าร์ วง CLASH หัวเรือใหญ่จากค่ายเพลง Boxx Music และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินมากมาย ก่อนจะส่งต่อเวทีให้เหล่านักล่าฝันปล่อยของกันแบบไม่มีใครยอมใคร
เริ่มต้นเปิดโชว์แรกด้วย V4 แป้ง - ภัทรธิดา คำแหง โชว์ความสตรองในเพลง อยู่ได้แล้ว ต่อด้วย V6 บีม - กันทร ไวยรัตน์ ที่พาทุกคนขยับร่างกายไปกับจังหวะชวนโยกในเพลง Miss Call ตามมาด้วย V2 โฟน - ธนภัทร สายมัน ที่ถ่ายทอดความเหงาในเพลง คิด(แต่)ไม่ถึง (Same Page?) และ V9 กิ่งแก้ม - เมทิกา ลาชโรจน์ มาในเพลง Loop (ฉันจึงวนกลับมา) ที่ชวนทุกคนโยกไปกับกรู๊ฟเบาๆ
ขยับมาที่หนุ่มร็อก V10 โอม - ณัฐพันธ์ ภักดีณรงค์ ปลุกพลังเดือดบนเวทีด้วยเพลง ฤดูร้อน และก็ถึงคิว V5 ยูริ - เจียระไน จุลละนันทน์ มาแจกความน่ารัก สดใสปนอ้อนในเพลง รบกวนมารักกัน ส่วน V8 ซาน - กวีขาล เปาอินทร์ โชว์เสน่ห์ล้นเหลือในเพลง สายตาหลอกกันไม่ได้ (Eye Don't Lie)
และก็ถึงเวลากระชากอารมณ์ทุกคนในฮอลล์ เมื่อ V7 โฟกัส - รินร์ลิตา นิวัฒน์วรกุล ที่พาดำดิ่งไปกับความเศร้าในเพลง ทำได้เพียง ตามด้วย V3 มิวสิค - จิดาภา คงธนภักดี ที่สะกดอารมณ์คนดูด้วยเพลง ถ้าเราเจอกันอีก (Until Then) และน้ำเสียงเค้นอารมณ์ดราม่าในเพลง “คนเจ้าน้ำตา” ถูกถ่ายทอดโดย V12 แจ็คกี้ - ภีม์พัฒน์ สุวัฒน์ทวีชัย ปิดท้ายโชว์จาก 2 นักล่าฝัน V1 เจเจ - ชนิตา ใบสมุทร ที่โชว์พลังเสียงและถ่ายทอดอารมณ์สุดลึกซึ้งในเพลง กีดกัน (Skyline) ก่อนที่ V11 นะโม - จักริน ศิริมณีพัฒน์ จะชวนแฟนๆ ขยับร่างกายไปกับเพลง ยินดีที่ไม่รู้จัก
บรรยากาศบนเวทีเข้าสู่ช่วงเวลาที่บีบคั้นหัวใจที่สุดกับการประกาศผลคะแนนโหวตจากทั่วประเทศ โดยในสัปดาห์นี้มี 3 นักล่าฝันที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุดและต้องออกมายืนปากเหว ได้แก่ V10 โอม - ณัฐพันธ์ ภักดีณรงค์, V12 แจ็คกี้ - ภีม์พัฒน์ สุวัฒน์ทวีชัย และ V4 แป้ง - ภัทรธิดา คำแหง สร้างความลุ้นระทึกให้กับแฟน ๆ ทั้งในฮอลล์และทางบ้านเป็นอย่างมาก แต่งานนี้ “สิทธิ์คุ้มครองนักล่าฝัน” ไม่เปลี่ยนมือ เมื่อ “พี่ดู๋” ประกาศชื่อ “V12 แจ็คกี้” ที่ได้กลับเข้าบ้านต่อ พร้อมเซอร์ไพรส์ต่อที่ 2 เมื่อทางรายการประกาศว่าสัปดาห์นี้จะไม่มีนักล่าฝันออกจากบ้าน แต่ในสัปดาห์หน้าจะมี 2 นักล่าฝันที่ต้องลากกระเป๋า ออกจากบ้าน True AF 2026
พร้อมทั้งประกาศเพิ่มช่องทางการรับชมผ่านแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ฟรีทั่วประเทศ
สามารถติดตามรายการ "TRUE ACADEMY FANTASIA 2026" ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี บนแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW)
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