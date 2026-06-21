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สิ้นสุดการรอคอย! Ryosuke Yamada เตรียมพบแฟนไทยผ่านคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก เปิดผังที่นั่ง ASIA TOUR 2026 Red.Y ก่อนเจอกัน 26 ก.ย. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แฟน ๆ เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม! Ryosuke Yamada (ยามาดะ เรียวสุเกะ) ศิลปินและนักแสดงแถวหน้าจากประเทศญี่ปุ่น กำลังจะเดินทางมาสร้างความประทับใจให้แฟน ๆ ชาวไทยอย่างใกล้ชิดในคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน “Ryosuke Yamada ASIA TOUR 2026 Red.Y in Bangkok” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 ณ ธันเดอร์โดม
 
Ryosuke Yamada เป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้รับความรักอย่างล้นหลามทั้งในฐานะสมาชิกของวง Hey! Say! JUMP และในฐานะศิลปินเดี่ยวผู้มีเสน่ห์เฉพาะตัว ด้วยความสามารถรอบด้านทั้งการร้องเพลง การเต้น และการแสดง ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในศิลปินชั้นนำของวงการบันเทิงญี่ปุ่นที่ครองใจแฟน ๆ มาอย่างยาวนาน
 
ในฐานะศิลปินเดี่ยว Ryosuke Yamada สร้างความสำเร็จอย่างโดดเด่นจากอัลบั้ม “RED” ซึ่งเปิดตัวอันดับ 1 บน Oricon Albums Chart ทันทีหลังวางจำหน่าย พร้อมทำยอดขายมากกว่า 117,000 ชุดภายในสัปดาห์แรก และยังขึ้นครองอันดับ 1 บน Billboard Japan Top Albums Sales ตอกย้ำความนิยมและศักยภาพ ทางดนตรีของเขาได้อย่างชัดเจน
 
นอกจากผลงานด้านดนตรีแล้ว เจ้าตัวยังได้รับการยอมรับในฐานะนักแสดงคุณภาพที่มีผลงานทั้งภาพยนตร์และซีรีส์มากมาย โดยเคยคว้ารางวัลจากเวทีสำคัญของญี่ปุ่น อาทิ Japan Academy Prize และ Japan Movie Critics Award จากผลงานการแสดงที่โดดเด่นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ ที่หลากหลายทำให้เขาได้รับคำชื่นชมจากทั้งผู้ชมและนักวิจารณ์อย่างต่อเนื่อง
 
การเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้จึงได้รับความสนใจอย่างมากจากแฟน ๆ ที่เฝ้ารอคอย เพราะนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียทัวร์เดี่ยวครั้งสำคัญแล้ว ยังเป็นโอกาสที่แฟนชาวไทยจะได้สัมผัสเสน่ห์ อันเป็นเอกลักษณ์ของ Ryosuke Yamada แบบใกล้ชิด ผ่านโชว์ที่คาดว่าจะอัดแน่นไปด้วยพลังการแสดงอันยอดเยี่ยม โปรดักชันคุณภาพ และช่วงเวลาแห่งความประทับใจที่ทุกคนจะได้สร้างร่วมกัน
 
สำหรับงาน “Ryosuke Yamada ASIA TOUR 2026 Red.Y in Bangkok” จะจัดขึ้นในจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 ณ ธันเดอร์โดม บัตรราคา 5,400 / 4,600 / 3,800 และ 3,200 บาท โดยแบ่งการเปิดจำหน่ายออกเป็น 3 รอบ ผ่านทาง Thaiticketmajor ดังนี้
 
รอบที่ 1 Local Ticket Open (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 12:00 น. ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2569 เวลา 23:59 น. (ประเทศไทย)
 
รอบที่ 2 Global Ticket Open (สำหรับชาวต่างชาติ / ผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศไทยเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 12:00 น. ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2569 เวลา 23:59 น. (ประเทศไทย)
 
รอบที่ 3 General Ticket Open (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย / ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย / ผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ) ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2569 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป (ประเทศไทย)
 
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานแสดงและการจำหน่ายบัตรได้ทาง bit.ly/YAMADABKK26  
 
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สิ้นสุดการรอคอย! Ryosuke Yamada เตรียมพบแฟนไทยผ่านคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก เปิดผังที่นั่ง ASIA TOUR 2026 Red.Y ก่อนเจอกัน 26 ก.ย. นี้
สิ้นสุดการรอคอย! Ryosuke Yamada เตรียมพบแฟนไทยผ่านคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก เปิดผังที่นั่ง ASIA TOUR 2026 Red.Y ก่อนเจอกัน 26 ก.ย. นี้