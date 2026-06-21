SPECTACLE CONCERT 2 : THE UNSTOPPABLE มหาปรากฏการณ์คอนเสิร์ตภาคต่อ รวมขุมพลังเกินหยุดยั้งของ 6 ศิลปินบอยกรุ๊ป พร้อมวัดความเจ๋งแบบไม่สนเจนฯ 26 ก.ค. นี้!

SPECTACLE CONCERT กำเนิดคอน’ 2 หลังเคยสร้างปรากฏการณ์ความมันส์ มัดรวม 3 ตัวท็อปบอยกรุ๊ปที่ร้อนแรงที่สุดแห่งปีมาร่วมคอลแลปบนเวทีเดียวกันไปเมื่อปีที่แล้ว ครั้งนี้พร้อมกลับมาสร้างมหาปรากฏการณ์คอนเสิร์ต T-POP BOY GROUP อีกครั้งแบบไม่จำกัดค่ายฯ ไม่จำกัดเจนฯ วัดความเจ๋งแบบหมัดต่อหมัด ฮุคต่อฮุค จัดให้จุกใจแฟน ทีป็อปด้วยไลน์อัพแน่นกว่าเก่า แลนด์มาร์คใหม่ใหญ่กว่าเดิม พร้อมรับความร้อนแรงของ 6 ศิลปินบอยแบนด์ อันประกอบไปด้วย ‘1 วงตำนาน - 2 วงรุ่นพี่ - 3 วงรุ่นใหม่’ อย่าง KENTA - TOMO - POPPY - KOEN - JONGBAE, ATLAS, PROXIE, DICE, GELBOYS และ CIR*CRL กับงาน ‘SPECTACLE CONCERT 2 : THE UNSTOPPABLE’ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคมนี้ ณ ONE BANGKOK FORUM
SPECTACLE CONCERT 2 : THE UNSTOPPABLE ถือเป็นมหาปรากฏการณ์คอนเสิร์ตภาคต่อที่รวมขุมพลังเกินหยุดยั้งของ 6 ศิลปินบอยกรุ๊ปไว้บนสเตจเดียวกัน เตรียมพบการปะทะกันของทีป็อปทุกเจนเนอเรชัน อย่าง KENTA - TOMO - POPPY - KOEN – JONGBAE ศิลปินบอยแบนด์ทีป็อประดับตำนานยุค 2000s ที่เคยฝากผลงานเพลงฮิตขึ้นหิ้งเอาไว้มากมาย จนเรียกได้ว่าเป็นต้นตำรับบอยแบนด์ในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ ตามมาด้วย 2 วงรุ่นพี่ทีป็อปยุคใหม่ อย่าง ATLAS บอยแบนด์สุดฮอตแห่งค่าย XOXO Entertainment พร้อมขนทัพเพลงฮิตติดกระแส อาทิ คุยแก้เหงา (Mr.Lonely), Ooh! (อู้ว์!), ตลกร้าย (Bad Comedy), Tell Me Now และ ที่รักครับ (Only One) มาเขย่าหัวใจ ALIS ทั้งฮอล์ล ต่อด้วย PROXIE จากค่าย bROTHERS Music เตรียมหอบเพลงฮิตติดชาร์จทั่วประเทศ อย่าง คนไม่คุย (Silent Mode), ที่ไม่รัก (Unnoticed), สถานะเบลอ (BLURRR) และ Bad Shawty มาเรียกเสียงแฟนชานท์จาก USER ทุกโซนที่นั่ง ร่วมด้วย 3 วงรุ่นน้องเนื้อหอม ที่พร้อมจะมาขโมยหัวใจเหล่าทีป็อปสแตนด์ภายในงานฯ อย่าง DICE จากค่าย SONRAY MUSIC, GELBOYS จากค่าย LOOKE WORLD และ CIR*CRL จากค่าย MCHOICE MUSIC เตรียมวัดความเจ๋งของคลื่น T-POP สุดร้อนแรงกันแบบไม่จำกัดค่ายฯ ไม่จำกัดเจนฯ เวทีแห่งโอกาสที่ศิลปินต่างค่ายจะได้ร่วมโชว์บนเวทีเดียวกันอีกด้วย
ได้เวลารวมพลังพี่ปีลึกชาวกามิ และน้องใหม่หัวใจทีป็อป ALIS, USER, PRIZE, GELBIE และ CEN*TRE ในงาน SPECTACLE CONCERT 2 : THE UNSTOPPABLE ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 กับหนึ่งรอบการแสดงตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ ONE BANGKOK FORUM บัตรราคา 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 (บัตรนั่งทั้งหมด) จำหน่ายบัตรรอบ ONE BANGKOK PRE-SALE (เฉพาะโซน VTF เท่านั้น) ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 23.59 น. เป็นต้นไป และรอบปกติ (ทุกโซน/ทุกที่นั่ง) ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป จำหน่ายบัตรผ่าน Eventpop Application และ www.eventpop.me
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง FB : Spectacle Concert / IG: SpectacleConcert / X : @Spectacle_Con / Tread : @spectacleconcert
#SPECTACLECONCERT2
#TPOPBOYGROUPCONCERT
#THEUNSTOPPABLE