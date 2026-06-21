QENRYX เปิดตัวซิงเกิลแรก “ขอจีบได้ไหม” มาแรง! 5 วันทะลุ 80,000 วิว ก่อนเดบิวต์อย่างเป็นทางการ 22 มิถุนายนนี้

นับเป็นอีกหนึ่งบอยกรุ๊ปน้องใหม่ที่กำลังถูกจับตามองอย่างต่อเนื่อง สำหรับ QENRYX จากค่าย Viral Hits Music Vision ที่ล่าสุดได้ปล่อยซิงเกิลแรกอย่างเป็นทางการในชื่อ “ขอจีบได้ไหม (Say Yes Tonight)” ออกมาให้แฟน ๆ ได้ฟังกันเป็นที่เรียบร้อย พร้อมกระแสตอบรับที่น่าประทับใจ หลัง Lyrics MV ทำยอดรับชมทะลุ 80,000 วิว ภายใน 5 วัน บน YouTube
เพลง “ขอจีบได้ไหม (Say Yes Tonight)” ถ่ายทอดเสน่ห์ของความรักวัยรุ่นในมุมสดใส ขี้เล่น และตรงไปตรงมา ผ่านประโยคจีบที่ฟังง่าย จำง่าย และมีความเป็น T-POP ร่วมสมัย เหมาะกับภาพลักษณ์ของ QENRYX ที่มาพร้อมคาแรกเตอร์สนุก สดใส และพลังบนเวทีที่พร้อมส่งต่อความน่ารักแบบ “Cute Chaos Boy Group” ให้แฟน ๆ ได้สัมผัส
ความน่าสนใจของเพลงนี้ไม่ได้อยู่แค่ทำนองที่ติดหูเท่านั้น แต่ยังอยู่ที่พลังของสมาชิกทั้ง 6 คน ที่ช่วยเติมสีสันให้เพลงมีชีวิตชีวา ทั้งความขี้เล่น ความมั่นใจ และเสน่ห์เฉพาะตัวของแต่ละคน ทำให้ “ขอจีบได้ไหม” กลายเป็นเพลงเปิดตัวที่เข้าถึงง่าย และเหมาะกับการเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความรู้จัก QENRYX อย่างเป็นทางการ
โดย QENRYX เตรียมเดบิวต์อย่างเป็นทางการในงาน Viral Hits Music Vision Grand Launch & QENRYX Official Debut Showcase วันที่ 22 มิถุนายน 2569 ณ Infinite City Hall ชั้น 5 Siam Paragon ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญครั้งแรกที่แฟน ๆ จะได้สัมผัสตัวตน พลังการแสดง และเสน่ห์ของทั้ง 6 สมาชิกอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมการเปิดตัวค่ายเพลง Viral Hits Music Vision อย่างเป็นทางการ
หลังปล่อย Lyrics MV ได้เพียงไม่กี่วัน เพลงนี้ก็เริ่มได้รับความสนใจจากแฟน ๆ และผู้ฟังหน้าใหม่ที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ พร้อมชื่นชมในความสดใสของเพลงและคอนเซ็ปต์ของวง ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการเปิดตัวศิลปินกลุ่มใหม่ภายใต้ค่าย Viral Hits Music Vision
สำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟัง สามารถไปชม Lyrics MV เพลง “ขอจีบได้ไหม (Say Yes Tonight)” ของ QENRYX ได้แล้ววันนี้ทาง YouTube ช่อง Viral Hits Music Vision แล้วเตรียมตัวตกหลุมรักเสน่ห์ของบอยกรุ๊ปน้องใหม่ที่กำลังมาแรงวงนี้ไปพร้อมกัน ก่อนพบกับการเดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่ 22 มิถุนายน 2569
รับชม Lyrics MV ได้ทาง YouTube : Viral Hits Music Vision
เพลง : ขอจีบได้ไหม (Say Yes Tonight)
ศิลปิน : QENRYX
Official Debut Showcase : 22 มิถุนายน 2569 ณ Infinite City Hall ชั้น 5 Siam Paragon