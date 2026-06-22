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"มิกซ์ เฉลิมศรี" เข้าใจเพจดังหาแ-ก ขุดคลิปเก่ากับ "ฉลามจัส"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"มิก​ซ์​ เฉลิมศรี" ไม่โกรธเพจดังที่ขุดคลิปเก่าตอนคบกับ "ฉลามจัส" ออกมา​ไม่หยุด​ ถือว่าหาแ-ก น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า พร้อมโต้แทน "หญิง​ รฐา" ฉีดโบท็อก์จนหน้าตึงแสดงอารมณ์ไม่ได้ บอกทนายผู้หญิงส่วนใหญ่ก็น่าจะฉีดโบท็อกซ์กันทุกคน

หลังจากที่​สาว​ "มิกซ์ เฉลิมศรี" เข้าไป​คอมเมนต์​ใน​เพจ​ จ๊อก​จ๊อก​ ว่า​ให้เขียนข่าวแซบๆ เหมือนสมัยสาวๆ หน่อย​ ข่วงนี้ดรอป​นะ​ จากนั้นเองทางเพจก็เลยจัดหนัก ขุดคลิปเก่าสมัยที่มิกซ์กับอดีตแฟนหนุ่ม "ฉลามจัส ดุลยวัต" ยังสวีทหวานลงแทบทุกวัน ซึ่งมิกซ์เผยว่าไม่ได้โกรธ เพราะถึงเพจไม่ลง เพื่อน​ๆ​ ตนก็คงเอามาลงแกล้งอยู่ดี

"ที่เพจลงคลิปเก่าดิฉันน่ะเหรอ ขุดได้เลย ดิฉันทำให้พวกคุณขุด แล้วก็ขอบคุณที่คุณยังนึกถึงกัน เพราะก็ต้องยอมรับว่าดาราหลายคนพูดว่า มันเงียบ แต่ขอบคุณเหมือนกันที่อย่างฉันยังมีกระแสอยู่ เพจนั้นมันชอบหนูไง มันอิจฉาหนูไง มันเห็นว่าหนูได้ดีมากกว่านี้ไม่ได้ไง แล้วก็ไปขุดเอามาลง"

"ไม่ซีเรียสค่ะ หนูชอบ ต่อให้เขาไม่ลงเพื่อนหนูก็ทำกันอยู่ดีค่ะ แต่ตอนนี้ชีเบาเครื่องลง ชีถอยนะ ชีไปเล่นเรื่องอื่น ก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ที่เพจจ๊อกจ๊อกหากินได้อยู่ช่วงหนึ่ง มันก็เอาข่าวหนูไปแปะกับลูกค้าไง ข่าวเรา ข่าวลูกค้า พออันไหนเริ่มเงียบ สังเกตดูสิเลื่อนไปไม่ใช่โพสต์หนู คนกดไลก์ 50 ลูกค้าก็วีนชีว่าเอ็นเกจไม่เห็นดีเลย ชีก็เอาหนูไปหาแxก ชีก็ต้องยอมรับ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ไม่มีนักข่าวเราจะอยู่ยังไง"

"ไม่รู้จักด้วยซ้ำ จ๊อกจ๊อกเนี่ย แต่ก็ต้องยอมรับว่าเอ็นเกจหนูมันดี ก็ไม่ได้เป็นคลิปใหม่ ก็คลิปที่กูลงเองทั้งนั้นแหละ เฉยๆ ก็ดีใจที่ชียังเห็นว่าพื้นที่หาเงินของชีได้ลงข่าวให้เราบ้าง เพราะบางคนเห็นว่าชีเกลียดชีก็ไม่ลง แสดงว่าชีก็ชอบฉันจริงๆ แต่ชีชอบฉัน ชีทำตัวแสร้งว่าเป็นแอนตี้นะ แต่เป็นแฟนคลับของจริง ไม่ได้เกลียดอะไรกัน ทำไมต้องเกลียดจ๊อกจ๊อก ทุกวันนี้ต้องไปเก็บตังค์มันด้วย เดี๋ยวพอมันมีคอนเสิร์ตเดี๋ยวมันก็เอาชื่อเราไปอ้างอีก"

โต้แทน "หญิง​ ร​ฐา​ โพธิ์งาม" ที่โดนหาว่าฉีดโบท็อกซ์แล้วแสดงสีหน้าไม่ได้
"ชีวิตจริงทนายผู้หญิงก็ต้องฉีดไหม ก็คือไม่ได้ดูข่าวนี้ แต่พูดกลางๆ คือถ้าเขาดูแล้วเขารู้สึกว่า การขมวดคิ้วมันตึงไปหรืออะไร แต่ชีวิตจริงหนูเชื่อว่าทนายผู้หญิงทุกคนอาจจะฉีด แม่ลีน่าจังยังฉีดเลย ถามว่าโบท็อกซ์มันมีผลต่อการแสดงสีหน้าทางอารมณ์ไหม ตอนนี้พี่ดูออกไหมว่าหนูดีใจอยู่ หนูยิ้มอยู่นะ  แต่มันก็แล้วแต่คนแหละ เพราะตอนที่หนูดูก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่หญิงหน้าตึงโบท็อกซ์เลยนะ ชีก็เล่นดีแล้วนะ ก็เลิศนะ นักแสดงทุกคนเลิศหมด ถ้าไม่เลิศคนไม่พูดถึงหรอก ถ้าขนาดคนไปพูดถึงเรื่องโบท็อกซ์เขาได้ก็แปลว่าเลิศอยู่"












"มิกซ์ เฉลิมศรี" เข้าใจเพจดังหาแ-ก ขุดคลิปเก่ากับ "ฉลามจัส"
"มิกซ์ เฉลิมศรี" เข้าใจเพจดังหาแ-ก ขุดคลิปเก่ากับ "ฉลามจัส"
"มิกซ์ เฉลิมศรี" เข้าใจเพจดังหาแ-ก ขุดคลิปเก่ากับ "ฉลามจัส"
"มิกซ์ เฉลิมศรี" เข้าใจเพจดังหาแ-ก ขุดคลิปเก่ากับ "ฉลามจัส"
"มิกซ์ เฉลิมศรี" เข้าใจเพจดังหาแ-ก ขุดคลิปเก่ากับ "ฉลามจัส"
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