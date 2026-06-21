"ดีเจเพชรจ้า" เผยประทับใจ "เนปจูน​" เป็นวัยรุ่นที่ไม่ติดเที่ยว

"ดีเจเพชรจ้า" เผยหลังๆ มานี้ไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะหรืองอนกับ "เนปจูน ภัครดา" แฟนสาวสักเท่าไหร่แล้ว เพราะคบกันมาเกิน 1 ปีแล้ว แต่ถ้ามีเรื่องให้งอนกันฝั่งแฟนสาวจะเป็นฝายมาง้อมากกว่า และวิธีง้อคือเป็นการมานวดให้ และสิ่งที่ทำให้แฟนสาวชนะใจตนได้ก็คือเป็นเด็กวัยรุ่นที่ไม่ติดเที่ยว แต่กลับชอบอยู่บ้านมากกว่า ทำให้ตนไม่ต้องคอยห่วง
ควงคู่กันออกงานแล้ว สำหรับคู่รักต่างวัย "ดีเจเพชรจ้า วิเชียร กุศลมโนมัย" และสาว "เนปจูน ภัครดา สีหะนาท" ซึ่งเพชรจ้าเผยว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะหรืองอนกันสักเท่าไหร่ เพระคบกันเกิน 1 ปีแล้ว เข้าใจกันมากขึ้น แต่ก็ต้องปรับตัวกันเยอะ เพราะความต่างวัย หลายอย่างไม่เหมือนกันเลย
เพชรจ้า : "หลังๆ เริ่มมาทำคอนเทนต์เป็นคู่กัน เป็นแฟนกันแบบน่ารักๆ เรื่องงอนกันไม่มีเลย ไม่มียังงอนอะไรนะ อยู่ตัวแล้ว เลยปีแล้วครับ แต่ตอนนั้นมันเหมือนกับช่วงวัยรุ่นเนอะ คบกันมันก็ต้องมีปรับจูน พอผ่านช่วงของการปรับแล้ว เราก็ยิงยาวได้ แต่ละบ้าน แต่ละวิธีมันก็ต่างกันเนอะ เพราะว่าอายุมันห่างกันประมาณ 24 ปีได้ เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เขาดู หมายถึงว่า YouTube รายการทีวีมันจะเป็นคนละรายการกับเราเลย หรือเพลงที่เขาฟังก็จะเป็นคนละเพลงกับเรา เราก็ค่อยๆ แต่ว่าเราทำโซเชียลเนอะ เรามีฐานของคนอายุ 24 จนไปถึง 50 แต่ฐานผมมันไม่มี 16-21 แต่จะเป็นฐานของเนปจูน เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะลงมาดึงพวกเจนซี ก็ต้องเรียนรู้ในฝั่งของเขาว่าเจนซีฟังเพลงแบบนี้ เวลาลง TikTok หรือว่าลง Instagram มันต้องใช้เพลงแนวนี้ เขาก็จะสอนเราในเรื่องพวกนี้ ถามว่าเวลาเขางอนถามว่าผมง้อด้วยอะไร คือไม่ได้โม้นะ แต่ไม่ได้ทะเลาะกันเลย เพราะว่าอาจจะช่วยกันทำงาน ส่วนมากถ้ามีปากเสียงใครจะเป็นคนง้อเหรอ ให้เขาตอบดีกว่า (ยิ้ม)"
เนปจูน : ส่วนมากหนูเป็นคนง้อ (หัวเราะ) แต่ว่าถ้านานๆ ไปแล้วไม่ง้อ เขาจะมาง้อ ก็สลับกันนะ ถ้าหนูง้อก็จะมีเขียนเป็นบัตรนวดให้ หนูนวด นวดไหล่"
เพชรจ้า : "คือเราจะชอบเรียกเทอราปี หรือว่าหมอนวดมานวดที่บ้าน เพราะเราติดนวด เขาก็ชอบนวดเหมือนกัน เขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดหนูจะง้อ หนูไปทำบัตรนวดมาเลยดีกว่า แต่เอาจริงๆ ที่เขาให้มา 7-8 ใบผมยังไม่ได้เคยใช้บริการเลยนะ ยั้งไว้ยังเก็บไว้อยู่"
เนปจูน : "แล้วเขาก็ให้หนูนวดทุกวัน"
เพชรจ้า : "เขานวดให้เลยทุกวัน เลยไม่ต้องใช้โควต้า (ยิ้ม)"
เนปจูน : "ความรักก็ปกตินะคะ เพราะว่าเวลาไลฟ์สดอยู่ที่บ้าน ก็มีคนมาถามตลอดเลย"
เพชรจ้า : "คำถามทางบ้านเขาไม่มันเท่ากับคำถามของพี่นักข่าวหรอก (ยิ้ม)"
เนปจูน : "ก็ดีค่ะ มีทะเลาะกันบ้าง แต่ว่าพอปรับกันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นเยอะค่ะ เวลาเขางอนหนูก็ง้อ แล้วก็นวดสเต็ปที่เขาชอบ"
เพชรจ้า : "โอ้โห พูดซะ พวกคุณหลอกเด็กมาให้สัมภาษณ์เนี่ย นวดสเต็ปอะไรของคุณเนี่ย คนทางบ้านเขาก็จะผิดหมด (หัวเราะ)"
เนปจูน : "สเต็ปการง้อไง มันเป็นคำศัพท์วัยรุ่น (หัวเราะ)"
เพชรจ้า : "ผมบอกเลยนะ วันนี้ก่อนมางานผมรู้เเล้วว่าจะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ ผมถามเขาเลยว่าหนูตอบคำถามได้ใช่ไหม เพราะว่าคำถามมันไม่มีเตรียมมา นักข่าวเขาจะยิงคำถามอะไรก็ได้สนุกๆ เข้ามา หนูตอบโอเคใช่ไหม"
เนปจูน : "ไม่ สเต็ปคือคำสั่งวัยรุ่นไง (ยิ้ม)"
เพชรจ้า : "แต่นวดหมายถึงนวดมือ นวดบ่าไหล่ มีแค่นี้"
เนปจูน : "เราก็ทำเท่าที่เราจะทำได้ เราก็ง้ออย่างเต็มที่ ก็กลับมาดีกัน แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน แต่เวลาเขาง้อก็จะง้อแบบขรึมๆ แต่เขาง้อหนูนิดเดียวหนูหายแล้วนะ"
เพชรจ้า : "ถ้าฟังแบบเนื้อจริง ก็คือไม่ค่อยได้ทำอะไรไปขัดใจเขาเท่าไหร่ เรารู้งานแล้วไง ถามว่าเนปจูนให้บัตรนวด แล้วผมให้บัตรอะไร ไม่มีนะ ผมไม่มีบัตรเลย เพราะว่าเราเป็นผู้ชาย เปรียบเทียบแล้วก็น่าจะเป็นผู้ชายกระแดะๆ มาก่อน ก็คือไปเรื่อย เราก็จะระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ว่าจะไม่ทำให้คู่ของเราปวดใจ หรือว่าเสียใจ น้อยใจ เราจะระมัดระวังมากเรื่องนี้ ก็เลยไม่เกิดเหตุการณ์ที่จะทำให้เขางอน ระมัดระวังมาก"
เนปจูน : "จริงค่ะ ไม่มีเรื่องที่จะต้องทำให้รู้สึกลำบากใจ แล้วก็ระแคะระคายใจ ไม่มี"
เพชรจ้า : "ใช่ ไม่มี ไม่ต้องระแคะระคายอะไรทั้งนั้น"
เนปจูน : "ส่วนมากก็งอนกันตามประสาแฟนทั่วไป"
เผยสิ่งที่ทำให้ฝ่ายหญิงชนะใจตนได้คือไม่ติดเที่ยวเลย
เพชรจ้า : "ถามว่าเขาเอาชนะใจผมได้ยังไงเหรอ มันมีนะ เยอะเลย คือเขาเป็นผู้หญิงที่บูชาความรัก เขาเป็นคนที่ถ้าชอบอะไรแล้ว เขาจะชอบอันนี้อย่างเดียว ไม่แปรเปลี่ยน หมายถึงว่าจากที่ผมสัมผัสได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน สถานที่ รวมไปถึงบุคคล เวลาที่เขาชอบอะไรแล้ว เป็นคนที่ไว้ใจได้ เราไม่ต้องไปกังวลอะไร น้องเขา เดินในทางที่ตรงมากๆ ไม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา หรือให้ไปเที่ยวกับเพื่อนก็จะไม่ไป บางทีเขาก็จะกังวลว่าเราจะเหงาไหม
จนแฟนคลับชอบมาถามผมว่าไม่ให้พี่เนฟจูนเขาไปเที่ยวกับเพื่อนเลยเหรอ ผมก็ต้องไปตอบในไลฟ์ กูให้มันไปตลอดแหละ แต่เขาไม่อยากไป ก็เลยรู้สึกว่าดีเนอะ เราเคยผ่านจุดที่ไม่ไปได้ไหม จะกลับบ้านกี่โมง ไปกับใคร คำถามพวกนี้มันเป็นคำถามที่เรารู้สึกว่าต้องรอคอยอะไรบางอย่าง แต่ของเขาคือโอเคที่ว่าเขาไม่ไป เขาชอบอยู่บ้าน ก็ดี ไม่ค่อยเคยเจอเท่าไหร่ เพราะเขาเป็นเด็กอายุ 21 มันต้องอยากเปิดโลกสิ มันต้องอยากเที่ยว อยากซ่า แต่พอเขาไม่ได้เป็นแบบนั้น ก็เลยรู้สึกว่าดีฮะ เป็นคนแก่ในคราบเด็ก (ยิ้ม)"