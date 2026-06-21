"นิวเคลียร์" เข็ดเลิกกินดิบกินแซ่บ เสี่ยงติดเชื้อเป็นมะเร็ง

"นิวเคลียร์" เผยอาการป่วยติดเชื้อเอชไพโรไลเสี่ยงมะเร็ง เลิกกินแซ่บ ปลาร้า ผักสดก็ต้องเอามาล้างเองเพื่อความสะอาด พร้อมเผยตอนนี้ยังโสดสนิท เพราะขอพรพระแม่อุมาเทวีว่าถ้าต้องเจอคนไม่ดี ก็ขอไม่มีดีกว่า และตอนนี้ตนก็มีความสุขอยู่แล้ว
ก่อนหน้านี้ทำหลายคนเป็นห่วงที่สาว "นิวเคลียร์ หรรษา จึงวิวัฒนวงศ์" ออกมาอัดคลิปเผยว่าป่วยติดเชื้อเอชไพโรไล ทำให้ปวดท้องมาก จากที่คิดว่าเป็นแค่โรคกระเพาะ แต่เพราะปวดท้องหนักถึงได้ไปหาหมอจึงพบว่าติดเชื้อ และต้องรีบรักษาทันที เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้
"ล่าสุดก็ติดเชื้อเอชไพโรไลค่ะ คือจะบอกว่าคนไทยประมาณ 60-80% ติดเชื้อตัวนี้ แต่คนที่แสดงอาการมีแค่ 10% แล้วซึ่งนิวแสดงอาการก็คือปวดท้องมาก กินอะไรก็ท้องป่อง คืออาการกรดไหลย้อน เหมือนกระเพาะอักเสบ แล้ว 3% ถ้าไม่ได้รับการรักษาเป็นมะเร็งได้"
"ครั้งแรกที่เรารู้ ก็ตกใจนะ เพราะเราก็คิดว่าเป็นแค่โรคกระเพาะธรรมดา หรือว่าจะเป็นกรดไหลย้อนธรรมดา แต่จริงๆ คือมันสามารถไปถึงขั้นเป็นมะเร็งได้เลย มันเกิดจากอาหารดิบค่ะ ปลาร้า น้ำที่ไม่สะอาด ผักสด ซึ่งเป็นของที่นิวชอบมาก แต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้ว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้ว เพราะว่าช่วงที่รักษามันทรมานมาก ถ้าใครที่เคยกินยารักษาเอชไพโรไล คือจะรู้ว่ามันหนักมาก นิวยกเลิกทริป ยกเลิกงานทุกอย่างเลย เพราะว่ามันจะอ้วก จะคลื่นไส้ ปวดหัว ท้องเสีย มึนเบลอทั้งวันเลย"
"ตอนนี้ก็คือรักษาหายแล้ว ฆ่าเชื้อทุกอย่างหมดแล้ว เชื้อพวกนี้หายหมดแล้ว แต่เราก็ไม่อยากที่จะกลับไปติดใหม่ มันทรมานมากเลยนะ นิวปวดท้องทุกวันโดยที่คิดว่าเราเป็นแค่โรคกระเพาะ แต่พอเราไปส่องกล้องดูก็คือข้างในเป็นแผลแบบอันตรายแล้ว"
"ต้องรักษา ก็เลิกกินเผ็ด ปลาร้าก็เลิกกินก่อน แยกกันก่อน ตอนนี้ไม่กิน ผักสดก็คือซื้อมาล้างเองให้เรามั่นใจว่าสะอาด แต่จะบอกให้คนเลิกกินแซ่บก็เลิกกินไม่ได้นะคะ แต่ก็อาจจะต้องดูหน่อย กินร้อนช้อนกลางล้างมือ เพราะว่ามันก็เป็นโรคติดต่อเหมือนกัน บางทีมือคนที่เขาเป็นติดเชื้อตัวนี้แล้วมาจับกิน ซึ่งบางคนไม่แสดงอาการหรอก แต่ถ้าเจอเคสแบบนิวมันทรมานจริงๆ ค่ะ แล้วมันก็นำไปสู่โรคมะเร็งได้เลย"
บอกตอนนี้ยังโสดสนิท แฮปปี้กับชีวิตโสดแล้ว
"กับพี่เพชรจ้าก็เจอกัน ทักทายกันปกติค่ะ คือเจอกันก่อนออกมาข้างนอกอยู่แล้ว นิวไปรับไทก้าที่บ้านเขา เพราะตอนนี้นิวก็อยู่บ้านในหมู่บ้านเดียวกับเขา ก็แบ่งวันครึ่งๆ เหมือนเดิม ไม่ได้มีอะไร หัวใจนิวเหรอ ก็ยังเหมือนเดิม อย่างที่นิวบอกขอพระแม่ไปว่าถ้าเราเจอคนไม่ดี เราก็ขออยู่แบบนี้ให้เรามีความสุขแบบนี้ดีกว่า ซึ่งตอนนี้เราก็มีความสุขกับแบบนี้"