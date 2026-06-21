"โฟกัส" ผอม 20 โล มีเงินเทิ่อไหร่พร้อมแต่งทันที

"โฟกัส" ผอมลง 20 กิโล อยากมีลูก แต่ต้องมีเงินก่อน ด้าน "เจมส์" เแฟนหนถ่มบอก เป็นยังไงก็รัก ตอนที่อ้วนๆ ชชอบว่าเป็นก็อตซีล่า
น่าจะเป็นการออกงานคู่กันครั้งแรกหลังจากที่ลดน้ำหนักกลับมาหุ่นเซี๊ยะเหมือนเดิม สำหรับสาว "โฟกัส จีระกุล" และหนุ่ม "เจมส์ กิจเกษม แมคแฟดเดน" ในงาน EVE'S NO MARKETING, MORE SKIN ณ EVES Enterprise ซึ่งงานนี้มีน้องแฝดสุดฮอตอย่าง "น้องโมเน่" กับ "น้องโซล" มาร่วมงานด้วย ทำเอาทั้งโฟกัสและเจมส์บอกว่าเห็นแล้วอยากมีลูกบ้าง และถ้ามีจริงๆ อาจจะได้ลูกแฝดด้วยก็ได้ เพราะฝั่งโฟกัสมีแต่แฝดทั้งนั้นเลย
โฟกัส : "ถามว่าอยากมีไหม จริงๆ เวลาเห็นเด็กแล้วก็อยากมีอยู่แล้ว แต่มันก็ต้องรอเวลาก่อนนะคะ เพิ่งลดน้ำหนักมาได้แป๊บเดียวเอง ก็ต้องให้เวลาให้น้องได้อยู่หุ่นปกติสักแป๊บนึง (หัวเราะ) แต่อยากมีแฝดเหมือนกันนะคะ เพราะว่ามีลูกแฝดก็ได้ 2 คนเจ็บทีเดียว ก็ดีเหมือนกันค่ะ"
เจมส์ : "แค่ดูก็เวียนหัวแล้ว บ้านเขากรรมพันธุ์แฝดมาเยอะด้วยไง หลานก็แฝด พี่ชายต่างพ่อก็แฝด ดูทรงก็น่าจะแฝดเหมือนกันหรือเปล่า แล้วหลังๆ ฝันอะไรเป็นแฝดตลอด หลอนอยู่เหมือนกันครับ ก็ตลกดี แต่อย่าเพิ่งเลย ถ้าแฝดมาตอนนี้ตายแน่เลย รอก่อน ค่อยๆ ไปครับ"
เผยลดน้ำหนักโดยการคุมอาหารและออกกำลังกายควบคู่
โฟกัส : "ลดน้ำหนักมาประมาณ 20 กว่าโลค่ะ จริงๆ ไม่ต้องตกใจหรอก เพราะทุกคนน่าจะเห็นระยะเวลาในการที่มันค่อยๆ ลง จริงๆ ใช้ระยะเวลานานมากในการที่จะให้มันลงมา ลงแบบเฮลตี้ 6 เดือน มันก็นานแหละ ก็เกือบปี 20 กิโล จริงๆ มันอยู่ที่การควบคุมอาหารด้วยค่ะ ตอนนี้พอลงมาประมาณ 20 โล มันก็จะต้องเริ่มหันมาออกกำลังกาย เพราะว่ามันลงต่อไม่ได้แล้ว จริงๆ มันควรต้องลงได้มากกว่านี้ แต่มันอยู่ในระดับที่ถึงไม่ชอบออกกำลังกายก็ต้องออกแล้ว ก็เริ่มมาหันมาออกกำลังกายมากขึ้นค่ะ เกือบทุกวัน ไปกับพี่เจมส์"
เจมส์ : "ผมก็ลดเหมือนกันครับ ก็เปลี่ยนอาหารอย่างเดียวแหละครับ เราเลือกอาหารที่มันถูกที่มันใช่ครับ แล้วก็ดูแลตัวเอง มีระเบียบ หลายคนอาจจะคิดว่าการควบคุมตัวเองมันยากขนาดนั้นเลยเหรอ จริงๆ มันมีมื้อที่เราสามารถ enjoy ได้อยู่นะ มันคือ balance แหละครับ เราจัดให้ดีๆ ก็ลดได้นะครับ"
โฟกัส : "ก็ยังมีหมูกระทะอยู่ค่ะ แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ถี่เหมือนแต่ก่อน ถ้าอยู่ดีๆ วันหนึ่งคนที่ชอบกินมากๆ อย่างเราอยู่ดีๆ จะเลิกกินของอร่อยไปเลย มันก็จะยากหน่อย เราอาจจะเติมความสุขให้บ้าง แต่นานๆ ครั้งอาจจะไม่ได้บ่อยขนาดนั้นค่ะ"
ไม่สนใจคำบูลลี่ เพราะดูแค่ว่าสุขภาพตัวเองแข็งแรงไหม
โฟกัส : "จริงๆ เราไม่ได้สนใจคำพูดของคนรอบข้างเท่าไหร่ เพราะก่อนหน้านี้ที่เคยมีคนบูลลี่ มันบูลลี่มาตลอดอยู่แล้ว เพราะเราไม่ได้เป็นหุ่นมาตรฐานอย่างที่นางเอกทุกคนเขาเป็นกันอยู่แล้วตั้งแต่แรก ก็เลยไม่ได้สนคำเท่าไหร่ สนแค่ว่าสุขภาพเราดีขึ้นหรือเปล่า เดินแล้วเหนื่อยน้อยลงไหม เพราะแต่ก่อนตอนที่น้ำหนักเยอะมากๆ มันเหนื่อยมากเลยค่ะ ทำอะไรก็เหนื่อยตลอดเวลา"
"ถามว่าพึ่งพายาหรือเปล่า พูดตรงๆ เลย เคยทำมาทุกวิธีแล้วจริงๆ ค่ะ ทุกวิธีที่คิดว่ามี ยกเว้นตัดกระเพาะยังไม่เคยนะคะ แต่สุดท้ายแล้วการที่เรามาดูแลเรื่องอาหารควบคุมอาหาร แล้วมาจบที่ออกกำลังกาย มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว ดังนั้นหลายคนอาจจะคิดมันยังไม่ได้ผอมขนาดนั้น ก็ให้เวลาหน่อย เพราะเราใช้วิธีธรรมชาติจริงๆ ก็อยากให้ลงอีกสัก 5 โลค่ะ ไปแบบอวบๆ อาจจะไม่ได้ผอมมาก เอาแค่เลข 5 พอ จะไม่ไปถึงเลข 4 เพราะไม่ชอบตัวเองตอนเลข 4 เพราะว่าหน้ามันโทรมเกิน มันผอมเกิน"
เจมส์ : "ผมโอเคครับ แต่ผู้ชายทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนที่มีแฟน เป็นร่างก๊อตซิลล่า ผมเรียกนางว่าก๊อตซิลล่านะ ตอนก่อนหน้านี้นะ แซวกันเล่นๆ ซึ่งผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนที่มีแฟน แฟนเราเป็นยังไงก็รักแหละ แต่ถ้าแฟนหุ่นดีก็รักมากขึ้นอีกหน่อย"
โฟกัส : "พี่เจมส์เขาก็น่ารัก ตอนที่เรากินเขาก็ไปกินกับเราจริงๆ พอจะลงเขาก็พร้อมที่จะลดไปด้วย พาไปออกกำลังกายด้วย เขาน่ารัก"
บอกถ้ามีเงินปุ๊บก็พร้อมแต่งงานทันที
โฟกัส : "จริงๆ ไม่ได้รออะไร รอตังค์อย่างเดียวเลย (หัวเราะ) ถ้ามีตังค์ปุ๊บแต่งปั๊บเลย ตอนนี้ก็ทำทุกอย่าง เรากำลังเก็บตังค์อย่างเร่งด่วนอยู่ค่ะ เพราะอายุก็เยอะแล้ว ถ้าจะแต่งงานหรืออยากจะมีลูกก็ควรต้องเร็วๆ นี้ เรามีแผนแล้วค่ะ อาจจะ 1-2 ปี มันมี 2 เหตุผลที่จะแต่งงานได้คือเราเริ่มผอมแล้ว อีกอย่างคือมีตังค์ (หัวเราะ) คือถ้ามีตังค์ถ้าแต่งแล้วเราก็อาจจะมีน้องได้เลย เราก็ต้องเตรียมตัวนิดนึงค่ะ"
เจมส์ : "ปล่อยตัวมาหลายปีเนอะ ก็ไม่ได้ทำงานมาหลายปีเนอะ เพิ่งคัมแบ็กเนอะ"
โฟกัส : "จริงๆ ก็ไม่ได้พร้อมรับงานขนาดนั้น แต่รับก็ได้ค่ะ (หัวเราะ) ให้พี่เจมส์ทำแล้วกัน สู้ๆ นะ"