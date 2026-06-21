xs
xsm
sm
md
lg

"โฟกัส" ผอม 20 โล มีเงินเทิ่อไหร่พร้อมแต่งทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"โฟกัส" ผอมลง 20 กิโล อยากมีลูก​ แต่ต้องมีเงินก่อน ด้าน​ "เจมส์" เแฟนหนถ่มบอก เป็นยังไงก็รัก​ ตอนที่อ้วนๆ ชชอบว่าเป็นก็อตซีล่า

น่าจะเป็นการออกงานคู่กันครั้งแรกหลังจากที่ลดน้ำหนักกลับมาหุ่นเซี๊ยะเหมือนเดิม​ สำหรับสาว​ "โฟกัส​ จีระกุล" และหนุ่ม​ "เจมส์​ กิจเกษม แมคแฟดเดน" ในงาน​ EVE'S NO MARKETING, MORE SKIN ณ EVES Enterprise ซึ่งงานนี้มีน้องแฝดสุดฮอตอย่าง​ "น้องโมเน่" กับ​ "น้องโซล" มาร่วมงานด้วย​ ทำเอาทั้งโฟกัสและเจมส์บอกว่าเห็นแล้วอยากมีลูกบ้าง​ และถ้ามีจริงๆ​ อาจจะได้ลูกแฝดด้วยก็ได้​ เพราะฝั่งโฟกัสมีแต่แฝดทั้งนั้นเลย

โฟกัส​ : "ถามว่าอยากมีไหม จริงๆ เวลาเห็นเด็กแล้วก็อยากมีอยู่แล้ว แต่มันก็ต้องรอเวลาก่อนนะคะ​ เพิ่งลดน้ำหนักมาได้แป๊บเดียวเอง ก็ต้องให้เวลาให้น้องได้อยู่หุ่นปกติสักแป๊บนึง (หัวเราะ) แต่อยากมีแฝดเหมือนกันนะคะ เพราะว่ามีลูกแฝดก็ได้ 2 คนเจ็บทีเดียว​ ก็ดีเหมือนกันค่ะ"

เจมส์​ : "แค่ดูก็เวียนหัวแล้ว​ บ้านเขากรรมพันธุ์แฝดมาเยอะด้วยไง หลานก็แฝด พี่ชายต่างพ่อก็แฝด ดูทรงก็น่าจะแฝดเหมือนกันหรือเปล่า แล้วหลังๆ ฝันอะไรเป็นแฝดตลอด​ หลอนอยู่เหมือนกันครับ ก็ตลกดี​ แต่อย่าเพิ่งเลย ถ้าแฝดมาตอนนี้ตายแน่เลย รอก่อน​ ค่อยๆ ไปครับ"

เผยลดน้ำหนักโดยการคุมอาหารและออกกำลังกายควบคู่
โฟกัส​ : "ลดน้ำหนักมาประมาณ 20 กว่าโลค่ะ จริงๆ ไม่ต้องตกใจหรอก​ เพราะทุกคนน่าจะเห็นระยะเวลาในการที่มันค่อยๆ ลง จริงๆ ใช้ระยะเวลานานมากในการที่จะให้มันลงมา ลงแบบเฮลตี้ 6 เดือน​ มันก็นานแหละ ก็เกือบปี 20 กิโล จริงๆ มันอยู่ที่การควบคุมอาหารด้วยค่ะ ตอนนี้พอลงมาประมาณ 20 โล มันก็จะต้องเริ่มหันมาออกกำลังกาย เพราะว่ามันลงต่อไม่ได้แล้ว จริงๆ มันควรต้องลงได้มากกว่านี้​ แต่มันอยู่ในระดับที่ถึงไม่ชอบออกกำลังกายก็ต้องออกแล้ว​ ก็เริ่มมาหันมาออกกำลังกายมากขึ้นค่ะ เกือบทุกวัน ไปกับพี่เจมส์"

เจมส์ : "ผมก็ลดเหมือนกันครับ ก็เปลี่ยนอาหารอย่างเดียวแหละครับ เราเลือกอาหารที่มันถูกที่มันใช่ครับ แล้วก็ดูแลตัวเอง มีระเบียบ​ หลายคนอาจจะคิดว่าการควบคุมตัวเองมันยากขนาดนั้นเลยเหรอ จริงๆ มันมีมื้อที่เราสามารถ enjoy ได้อยู่นะ มันคือ balance แหละครับ เราจัดให้ดีๆ ก็ลดได้นะครับ"

โฟกัส : "ก็ยังมีหมูกระทะอยู่ค่ะ แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ถี่เหมือนแต่ก่อน ถ้าอยู่ดีๆ วันหนึ่งคนที่ชอบกินมากๆ อย่างเราอยู่ดีๆ จะเลิกกินของอร่อยไปเลย มันก็จะยากหน่อย เราอาจจะเติมความสุขให้บ้าง​ แต่นานๆ ครั้งอาจจะไม่ได้บ่อยขนาดนั้นค่ะ"

ไม่สนใจคำบูลลี่ เพราะดูแค่ว่าสุขภาพตัวเองแข็งแรงไหม
โฟกัส​ : "จริงๆ เราไม่ได้สนใจคำพูดของคนรอบข้างเท่าไหร่ เพราะก่อนหน้านี้ที่เคยมีคนบูลลี่ มันบูลลี่มาตลอดอยู่แล้ว เพราะเราไม่ได้เป็นหุ่นมาตรฐานอย่างที่นางเอกทุกคนเขาเป็นกันอยู่แล้วตั้งแต่แรก ก็เลยไม่ได้สนคำเท่าไหร่ สนแค่ว่าสุขภาพเราดีขึ้นหรือเปล่า เดินแล้วเหนื่อยน้อยลงไหม เพราะแต่ก่อนตอนที่น้ำหนักเยอะมากๆ มันเหนื่อยมากเลยค่ะ ทำอะไรก็เหนื่อยตลอดเวลา"

"ถามว่าพึ่งพายาหรือเปล่า​ พูดตรงๆ​ เลย เคยทำมาทุกวิธีแล้วจริงๆ ค่ะ ทุกวิธีที่คิดว่ามี ยกเว้นตัดกระเพาะยังไม่เคยนะคะ แต่สุดท้ายแล้วการที่เรามาดูแลเรื่องอาหารควบคุมอาหาร​ แล้วมาจบที่ออกกำลังกาย มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว ดังนั้นหลายคนอาจจะคิดมันยังไม่ได้ผอมขนาดนั้น​ ก็ให้เวลาหน่อย​ เพราะเราใช้วิธีธรรมชาติจริงๆ ก็อยากให้ลงอีกสัก 5 โลค่ะ ไปแบบอวบๆ​ อาจจะไม่ได้ผอมมาก เอาแค่เลข 5 พอ จะไม่ไปถึงเลข 4 เพราะไม่ชอบตัวเองตอนเลข 4 เพราะว่าหน้ามันโทรมเกิน มันผอมเกิน"

เจมส์​ : "ผมโอเคครับ​ แต่ผู้ชายทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนที่มีแฟน เป็นร่างก๊อตซิลล่า ผมเรียกนางว่าก๊อตซิลล่านะ ตอนก่อนหน้านี้นะ แซวกันเล่นๆ​ ซึ่งผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนที่มีแฟน​ แฟนเราเป็นยังไงก็รักแหละ​ แต่ถ้าแฟนหุ่นดีก็รักมากขึ้นอีกหน่อย​"

โฟกัส​ : "พี่เจมส์เขาก็น่ารัก ตอนที่เรากินเขาก็ไปกินกับเราจริงๆ​ พอจะลงเขาก็พร้อมที่จะลดไปด้วย​ พาไปออกกำลังกายด้วย​ เขาน่ารัก"

บอกถ้ามีเงินปุ๊บก็พร้อมแต่งงานทันที
โฟกัส​ : "จริงๆ ไม่ได้รออะไร รอตังค์อย่างเดียวเลย (หัวเราะ) ถ้ามีตังค์ปุ๊บแต่งปั๊บเลย​ ตอนนี้ก็ทำทุกอย่าง​ เรากำลังเก็บตังค์อย่างเร่งด่วนอยู่ค่ะ​ เพราะอายุก็เยอะแล้ว​ ถ้าจะแต่งงานหรืออยากจะมีลูกก็ควรต้องเร็วๆ​ นี้​ เรามีแผนแล้วค่ะ​ อาจจะ​ 1-2​ ปี​ มันมี 2 เหตุผลที่จะแต่งงานได้คือเราเริ่มผอมแล้ว​ อีกอย่างคือมีตังค์​ (หัวเราะ) คือถ้ามีตังค์ถ้าแต่งแล้วเราก็อาจจะมีน้องได้เลย​ เราก็ต้องเตรียมตัวนิดนึงค่ะ"

เจมส์​ : "ปล่อยตัวมาหลายปีเนอะ ก็ไม่ได้ทำงานมาหลายปีเนอะ​ เพิ่งคัมแบ็กเนอะ​"

โฟกัส​ : "จริงๆ ก็ไม่ได้พร้อมรับงานขนาดนั้น แต่รับก็ได้ค่ะ (หัวเราะ) ให้พี่เจมส์ทำแล้วกัน​ สู้ๆ​ นะ"










"โฟกัส" ผอม 20 โล มีเงินเทิ่อไหร่พร้อมแต่งทันที
"โฟกัส" ผอม 20 โล มีเงินเทิ่อไหร่พร้อมแต่งทันที
"โฟกัส" ผอม 20 โล มีเงินเทิ่อไหร่พร้อมแต่งทันที
"โฟกัส" ผอม 20 โล มีเงินเทิ่อไหร่พร้อมแต่งทันที
"โฟกัส" ผอม 20 โล มีเงินเทิ่อไหร่พร้อมแต่งทันที