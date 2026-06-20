เฉลยแล้ว! “พลอย” เหยื่อถูกหมอล่วงละเมิดใน “ทนายปีศาจ” เป็นอะไรกับ “กบ ทรงสิทธิ์”

ดังชั่วข้ามคืน สำหรับ “พลอย ศิริอุดมเศรษฐ” นักแสดงสาวดาวรุ่งที่กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากจากบทบาทสุดทรงพลังในซีรีส์สุดฮิตอย่าง “ทนายปีศาจ” ทาง Netflix ที่เธอถ่ายทอดบทบาทเหยื่อผู้ถูกแพทย์ล่วงละเมิดทางเพศออกมาได้อย่างสมจริง จนแฟนซีรีส์พากันอวยยศชื่นชมในฝีมือการแสดงขั้นเทพกันอย่างล้นหลาม
แต่ล่าสุดทำเอาแฟนๆ อ้าปากค้าง หลังจากที่พลอยไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับอย่างเป็นกันเองผ่านทาง TikTok แล้วมีคนคอมเมนต์ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอและนักแสดง-นักร้องรุ่นใหญ่ระดับตำนานอย่าง “กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี” ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
งานนี้สาวพลอยไม่รอช้า ตอบเคลียร์ชัดๆ แบบไม่มีกั๊กให้หายสงสัยว่า โดยระบุว่าทั้งคู่เป็นญาติสายตรงกันจริงๆ โดยคุณแม่ของสาวพลอยนั้นมีศักดิ์เป็น “พี่สาว” ของ กบ ทรงสิทธิ์ นั่นหมายความว่า กบเป็น “คุณน้า” แท้ๆ ของเธอนั่นเอง
เรียกได้ว่า DNA ความเป็นศิลปินและฝีมือการแสดงส่งต่อกันทางสายเลือดจริงๆ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมสาวพลอยถึงระเบิดพลังการแสดงได้ตีบทแตกกระเจิงขนาดนี้