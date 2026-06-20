“น็อต วรฤทธิ์” ยกครอบครัวเปิดใจ วันที่งานหาย 90% ถูก กสทช.เตือน “ไม่เป็นกลางในการทำงาน”

“น็อต วรฤทธิ์” ควงภรรยาเปิดใจ เจอดรามาถล่มไม่พัก ถูก กสทช. ส่งหนังสือเตือนปมไม่เป็นกลาง ทัวร์ลงหนักจนลามธุรกิจทำภรรยาเครียดจิตตก เผยงานแสดงหด 90 เปอร์เซ็นต์หันมาไลฟ์สดสู้ชีวิต
เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ครอบครัว “เฟื่องอารมย์” ยกกันมาเยี่ยมรายการคุยแซ่บโชว์ ทางช่องวัน 31 งานนี้คุณพ่อ “น็อต วรฤทธิ์” พร้อมภรรยา “แจน นพลักษณ์” และลูกสาววัย 7 ขวบ “น้องวิตา” มาเล่าถึงความผูกพันในบ้าน รวมไปถึงประเด็นดรามาต่างๆ ที่บ้านนี้เจอแบบไม่พัก! เรียกได้ว่าทัวร์ลงจนบางทีก็งง ว่าลงเพราะอะไร
เห็นว่าล่าสุด กสทช. ส่งหนังสือเตือนมาในรายการที่เราจัด?
น็อต : “เห็นทีมงานบอกว่าเขาส่งหนังสือมา โดยในเนื้อหาบอกว่าไม่เป็นกลางในการทำหน้าที่ เราไม่รู้ว่าเขาหมายถึงเทปไหน เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน เราก็บอกเลยว่ารายการเราไม่กลางอยู่แล้ว เอาจริงๆ ทุกคนมีความเป็นตัวตนของตัวเอง ทุกคนมีการนำเสนอในแบบของตัวเอง กลางหรือไม่กลาง มันอยู่ที่คนดูตัดสินใจมากกว่า มันเป็นวิธีการนำเสนอของรูปแบบรายการ หรือบางทีก็ไม่ได้อาจจะเป็นที่ตัวพิธีกร อาจจะเป็นตัวของแขกรับเชิญ ที่เขามานำเสนอในเรื่องของเขา มันก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนแล้วกัน ให้คนดูตัดสินกันเอง เพราะว่าจากนี้ไปก็ยังเป็นเราเหมือนเดิม และที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงมาก ส่วนมากมันก็จะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่างๆ นานา ผมเชื่อว่าคนดูเขาแยกแยะออก และคนดูก็เข้าใจว่ามันเป็นรูปแบบของการดำเนินรายการ เราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไป”
และย้อนกลับไปในฤดูกาลของการหาเสียงที่ผ่านมา เราก็โดนทัวร์ลงหนักมาก?
น็อต : “มันไม่ใช่ครั้งแรก ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของการทำพิธีกร ซึ่งคนที่เป็นพิธีกรก็โดน ไม่ใช่จะเป็นเฉพาะเรื่องการเมือง อาจจะมีเรื่องอื่น แต่ตอนนั้นมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณให้ความสนใจมากกว่า เป็นเรื่องของการแข่งขันในสนามการเมือง ซึ่งมันก็มีคนเลือกฝั่งอยู่แล้วว่าเขาจะเชียร์ฝั่งไหน เราก็ชินกับเรื่องราวแบบนี้ เราเข้าใจในความรู้สึกของทุกคน ซึ่งถามว่าเราอ่านบ้างไหม มันผ่านตามมาแล้วก็อ่าน และก็ผ่านไป เพราะเราก็อยู่มานาน เราก็เข้าใจ ซึ่งถ้าเราโดนจนชิน เราจะเข้าใจ(หัวเราะ)”
แต่รู้สึกยังไงว่าโดนทัวร์ลงจนลุกลามไปถึงธุรกิจของเรา ?
แจน : อย่างร้านก๋วยเตี๋ยวก็โดนรีวิวให้หนึ่งดาวแบบไม่มีตัวตน เป็นอวตาร ว่าอาหารไม่ดี บริการแย่ หรือบางทีก็ด่าอย่างเดียวโดยไม่สนใจว่าเราขายอะไร หรือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคุณเคยมากินหรือเปล่า แต่อย่างตอนนี้ก็ไม่มีแล้ว
น็อต : มันก็เป็นเรื่องปกติก็มีทั้งคนชอบและไม่ชอบ ถ้าคนไม่ชอบเขาก็จะมีวิธีการแสดงของเขา ส่วนคนที่ชอบเขาก็จะมีวิธีการแสดงออกอีกแบบนึง เขาก็มาช่วยอุดหนุนกัน
แจน : อย่างเวลาเจอเรื่องดรามา แจนอ่านแล้วเครียด จิตตก แต่เราก็ได้รับพลังบวกจากเขา คือใครจะดรามาอะไรก็เชิญ ก็ปล่อยเขาไป ก็คิดซะว่าเราเป็นที่ระบายเขา เขาจะได้หมดทุกข์หมดโศก ที่เขาได้มาลงทีเรา
น็อต : ช่วงแรกๆ คือแจนเขาเครียด แต่มันก็ผ่านมาหลายดรามาแล้วไง เขาก็เลยชิน แต่หลังๆ เราขึ้นแทน(หัวเราะ)
แจน : บางครั้งเราก็อยากจะคอมเมนต์กลับ เพราะว่าสิ่งที่เขาพิมพ์มามันคือเรื่องไม่จริง เพราะว่าเราก็ไม่ได้ผิดอะไร เราก็ตั้งใจทำมาหากิน
ในฐานะภรรยาเราเคยห้ามสามีเราไหม ?
แจน : มันก็เคยมี อย่างช่วงที่มีดรามาติดๆ กัน เราก็บอกว่าเบาได้เบานะ ผู้ใหญ่เขาฝากมา
เรากลับมาที่เรื่องลูก “น้องวิตา” ตอนนี้ 7 ขวบ แต่ได้ข่าวว่าเรียนหนักมาก?
วิตา : ตอนนี้เรียนไป 6 วัน เรียนร้องเพลง เปียโน ยิมนาสติก ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
แจน : ที่เรียนพิเศษ มันเป็นวิชาการรวมกับสันทนาการ
น็อต : อันนี้คุณแม่เขาอยากให้เรียนเสริม แต่เราก็มองว่าตอนเด็กๆ ให้เขาเรียนไปก่อน แต่พอโตแล้ว เขาจะได้รู้ว่าเขาชอบอะไร ให้เขาได้ลองหลายๆ อย่าง
วิตา : ถามว่าหนูชอบอะไรมากที่สุดหนูชอบยิมนาสติก กับภาษาจีน
วิตา อยากเล่นละครเหมือนคุณพ่อไหม?
วิตา : ไม่อยากเล่น (เคยดูละครคุณพ่อไหม?) ไม่เคยค่ะ
น็อต : ไม่ใช่ ห้ามไม่ให้ดูนะ แต่ไม่มีละครให้เล่น(หัวเราะ) ละครมันน้อยลง แต่เราก็ไม่ค่อยให้เขาได้ดูทีวี ว่าเขาก็ไม่ได้เห็นเราเล่นละคร
ขอถามเรื่องละคร เราไม่มีละครเล่นจริงเหรอเมื่อปีที่แล้ว?
น็อต : “ปีที่แล้วมี 2 ตอนทั้งปี มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของการบันเทิง งานมันก็หายไปเกือบ 90% แต่เราก็เตรียมการไว้สักระยะหนึ่งแล้ว เพราะว่าเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของการบันเทิง เราก็เลยไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว ตอนที่เราไม่มีละคร มันก็มีเวลาให้เราไปเซ็ตอัปในธุรกิจใหม่ แล้วนี้ก็มีสองเรื่อง”
แล้วเห็นว่าตอนนี้ก็ไปเปลี่ยนเป็นอาชีพ ไลฟ์สด?
น็อต : “ซึ่งมันก็เพิ่งเริ่ม สัก 6-7 เดือน ในช่วงที่เรามีเวลาว่าง เราก็หาอะไรใหม่ๆ ทำ มันก็สนุกดี ตอนนี้เราก็ชวนน้องๆ ที่เป็นนักแสดงด้วยกันมาอยู่ในทีมเดียวกัน จะได้ต่อยอดในการหาลูกค้า”
บ้านนี้จะมีลูกคนที่สองไหม?
น็อต : วางแพลนไว้เวลาว่าเราจะมีแค่คนเดียว ทำให้ดีที่สุด
ก็เห็นมีข่าวว่าอยากมีคนนึง?
น็อต : ข่าวไหน ไม่ใช่ไม่ใช่พี่แน่นอน
แจน : มีกับคนไหนก่อน (หัวเราะ)
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