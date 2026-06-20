“Sport Culture” มาแรง ห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน พาอัปเดตไอเทมสุดฮอต! แคมเปญ CENTRAL / ROBINSON GRAND GRAND SALE: ช้อปให้เป็นแชมป์

นาทีนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “Sport Culture” ได้กลายเป็นหนึ่งในกระแสไลฟ์สไตล์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก โดยมีมหกรรมกีฬาระดับโลกอย่างการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยจุดกระแสและสร้างความคึกคัก สะท้อนผ่านความสนใจที่เพิ่มขึ้นทั้งในด้านการออกกำลังกาย แฟชั่นสปอร์ต และการใช้ชีวิตที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น และคนรุ่นใหม่ยังให้ความสำคัญของ “การออกกำลังกายและแฟชั่นเป็นเรื่องเดียวกัน” จึงเลือกสรรไอเทมที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและการแต่งตัวในทุกโอกาส ตั้งแต่ชุดออกกำลังกาย รองเท้าสปอร์ต ไปจนถึงแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ไอเทมที่ช่วยเติมเต็มการใช้ชีวิตให้ดูดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ในฐานะจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่คัดสรรทุกสิ่งเพื่อทุกช่วงเวลาของชีวิต (The Curated Lifestyle Destination) จึงต่อยอดสู่แคมเปญ “CENTRAL / ROBINSON GRAND GRAND SALE 2026: ช้อปให้เป็นแชมป์” ชวนลูกค้าอัปเดตเทรนด์ใหม่ เลือกช้อปสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำในทุกหมวดหมู่ พร้อมมอบส่วนลดสูงสุด 70% ด้วยข้อเสนอสุดคุ้มที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้ในแคมเปญเดียว ระหว่างวันนี้ – 24 มิถุนายน 69 ที่ห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน รวมถึงบนออนไลน์ที่ Central App และทุกช่องทางช้อปปิ้งในทุกแพลตฟอร์ม
เริ่มจากการอัปลุคในชุดแนวสปอร์ตให้เป็น ‘Everyday looks’ หรือ ‘Blokecore Fashion’ ปลุกอินเนอร์สายแฟที่ทั้งดูดีและยังตอบโจทย์หลายกิจกรรมในวันเดียว หรือสำหรับวันทำงานที่อยากได้ลุคสมาร์ตแบบกึ่งทางการ ลองหยิบเสื้อกีฬา เสื้อกล้าม สปอร์ตบรา สวมทับด้วยเบลเซอร์หรือแจ็คเก็ต แมตช์คู่กับกางเกงยีนส์ทรงกระบอกใหญ่ เพิ่มความคล่องตัวด้วยสนีกเกอร์ เพียงเท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนวันธรรมดาให้มีสไตล์
หรือเพิ่มความสดใสให้กับวันหยุดพักผ่อน ด้วยการออกไปชาร์จพลังใจกับกิจกรรมที่คุณชอบ หรือมาเดินเล่นที่ห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน อัปเดตเทรนด์ใหม่รับกระแสบอลโลก จับคู่เสื้อบอลกับสตรีทแวร์ กางเกงวอร์ม กระโปรงเทนนิส กางเกงขาสั้น เพิ่มลูกเล่นด้วยถุงเท้าและรองเท้ากีฬาหรือจะเพิ่มความแซ่บด้วยรองเท้าส้นสูงก็ไม่ผิด แล้วปิดจบด้วยเครื่องประดับ แว่นตากันแดด ก็เริ่ด ส่วนในฝั่งของหนุ่มๆ ขอแนะนำเสื้อฮู้ดตัวใหญ่ แมตช์กับกางเกงวอร์มขาสั้น หรือจะลองหยิบเสื้อบอลทีมโปรดกับกางเกงยีนส์ พร้อมคอมพลีตลุคสปอร์ตชิคๆ ด้วยหมวกเบสบอล หรือ หมวกแก็ป แว่นกันแดด หูฟัง Over-Ear ก็ดูคูลไม่เบา!
นอกจากนี้ ในงาน “Central / Robinson Grand Grand Sale 2026” ยังมีกิจกรรมต้อนรับมหกรรมฟุตบอลระดับโลก กับ “CENTRAL FOOTBALL SOCIAL CLUB” พื้นที่รวมตัวของคนรักฟุตบอลที่ผสานกีฬา ไลฟ์สไตล์ แฟชั่น อาหาร เกม
และความบันเทิงไว้ด้วยกันอย่างครบวงจร ณ The Corner Shop ชั้น G ห้างเซ็นทรัลชิดลม ระหว่างวันนี้ – 19 กรกฎาคม 2569 ที่ห้างเซ็นทรัลผนึกกำลังธุรกิจในเครือและพันธมิตรชั้นนำ ร่วมสร้างประสบการณ์ Football Lifestyle Experience สำหรับแฟนบอลทุกเจเนอเรชัน อาทิ Weekend Special ทอล์กโชว์ นิทรรศการฟุตบอล และของสะสมหาชมยากจากนักสะสมตัวจริง รวมถึง Football Lifestyle Experiences และโปรโมชันพิเศษจากธุรกิจในเครือ อาทิ Central Embassy, Tops Eatery, Power Buy และ Supersports พร้อมเติมเต็มความสนุกผ่านกิจกรรม Interactive Experiences มากมาย ไม่ว่าจะเป็น The Ultimate Gaming Experience ที่ห้างเซ็นทรัลร่วมกับ Samsung ยกระดับประสบการณ์การรับชมและเล่นเกมฟุตบอลผ่าน Samsung Neo QLED 4K ขนาด 115 นิ้ว, Curve Shot Challenge กิจกรรมทดสอบทักษะการควบคุมบอลและลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ, Sports Lifestyle Merchandise Pop-Up ป๊อปอัปสโตร์รวมสินค้าและของสะสมที่ได้แรงบันดาลใจจากโลกฟุตบอล มี Weekend Vibes & Customer Engagement เติมเต็มบรรยากาศการเชียร์ตลอดช่วงการแข่งขัน ทั้งป๊อปคอร์นจาก Dirty Pop, Live DJ และเครื่องดื่มจาก Taproom รวมถึงกิจกรรม Catch & Win สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และบริการ Customize Your Football Style by WARRIX และแฟชั่นโชว์เด็กในธีมฟุตบอลโลกที่ถ่ายทอดสีสัน ความน่ารัก และแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมฟุตบอลนานาชาติ เพื่อร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกตลอดแคมเปญ