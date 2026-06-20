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บังอาจแตะหน้าผากพี่หญิง! “นางรีวิว” โดนขุดเละ เบิกงบแบรนด์เนม แต่ซื้อของก็อป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอาหลายคนสนใจหลังเพจ Balla Srinual ของ “บอลล่า ชวนันท์ ศรีนวล” ที่เคยมีผลงานเพลงคู่ดูโอกับรุ่นพี่รุ่นน้อง “จูโน่ จตุพิธ ประสงค์ดี” ในชื่อ “Balla Juno” สังกัดยูนิเวอร์แซล มิวสิค ได้มีการโพสต์เล่าประสบการณ์เมื่อครั้งทำงานเพลงร่วมกับทีมงานคนหนึ่งที่เจ้าตัวเรียกว่า “นางรีวิว” โดยระบุว่า...
 
“ทุกครั้งที่คิดว่าจะอโหสิกรรม แต่พอนางรีวิวโผล่มาดูดซับแสง งั้นก็ขุดให้สุดไปเลย ใครไม่ชอบการติฉินนินทาหรือพลังงานลบก็ข้ามไปเลยนะจร๊อ (เพราะปกติเป็นคนไม่ชอบนินทา 555)

เคยโคจรมาเจอกันตอนเป็นดูโอกับน้องจู นางรีวิวก็คือได้รับมอบหมายให้จัดแจงสิ่งตั่งเพื่อให้ ‘บลจน’ เป็นศิลปินเต็มตัว มีความเอ๊ะหลายอย่างแต่ด้วยความไม่ทันคนและโลกสวย เราเลยเปิดหมด อยู่ไม่เป็น มีอะไรรู้สึกอะไรก็พูดก็ถามออกไปหมด คอมเมนต์งานฉ่ำ ไฟต์ฉ่ำ แต่ก็มุ่งหวังว่าเพื่อผลงาน เพื่อค่าย เพื่อเราและน้องจู

มีเหตุการณ์นึงที่อึ้งสุด
 
จู : พี่__คะ รองเท้าศิลปินของพวกหนูอันนี้ของแบรนด์แท้มั้ยคะ?

(ซึ่งก็คือแบรนด์กีฬาที่ทุกคนรู้จักกันดี)

นางรีวิว : วงการบันเทิงน่ะเนาะจู

ไอเราก็อึ้งเลย ว่าเฮ้ยยย ค่ายเพลงเลยนะ แต่ทำไมสนับสนุนของไม่แท้อ่ะ แต่ความไม่ทันคนไง นางบอกว่าค่ายไม่ได้ซัปพอร์ตขนาดนั้น (แน่ะ!! ไอเราก็เชื่อจ่ะ)

จนมาอีกช็อต เสื้อแจ็กเก็ตในซิงเกิ้ลเรา มีตัว R เราเองก็ใสซื่ออ่ะ ถามว่า

บล : ตัว R มันไม่เกี่ยวกับหนูเลยนะ อย่างน้อยก็น่าจะตัว B มั้ยพี่

นางรีวิว : เอาน่า อย่าพูดอะไรมากเลย เดี๋ยวผู้ใหญ่มองว่าไม่น่ารักนะ

จู : แล้วซื้อพวกชุดเหล่านี้มาจากไหนคะ?

นางรีวิว : ก็แพลตนั่ม ตูน้ำนี่แหละ พี่เดินไปดูเองคนเดียวเลยนะ ค่ายก็ไม่ได้ให้ใครมาช่วยพี่ขนของอะไรพวกนี้เลย

ตอนนั้นเราได้แต่ฟังและสงสัยไปหมด ค่ายก็ไม่เล็กนะ ค่ายลูกที่โคกับต่างชาติด้วยซ้ำ แต่ก็เงียบ ๆ ไป ตั้งใจทำส่วนของตัวเองต่อไป

ในไลน์นางที่ใช้ติดต่องานตั่งต่างจะมีสเตตัสที่นางลงไว้ว่า

“เรา ซื่อ สัตย์”

จำได้ขึ้นใจเลย เพราะมันแปลกมาก คนอื่นควรเป็นคนพูดมั้ย 5555 แต่ก็นะ ไม่ทันคนอ่ะแหละจนวันที่นางยื่นใบลาออกจากค่าย นางมีการส่งอีเมล์ถึงศิลปินและผู้ใหญ่ในค่าย ยังจำประโยคสั่งลาได้เลย ‘บลต้องใจเย็น ๆ และรับฟังคนอื่นด้วยนะ’ ประมาณนี้ แต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือมาโป๊ะแตกทุกอย่างหลังหมดสัญญา มีพี่ที่ดูแลศิลปินมารับช่วงต่อและดูแล ‘บลจน’ จนครบสัญญา และสนิทกันจนถึงปัจจุบัน นางรีวิวได้ดัดแปลงยอดในบัญชีที่ยื่นภายใต้ค่าใช้จ่ายของ ‘บลจน’ ทั้งหมด ทุกอย่างในบัญชีแจ้งว่าเป็นของแบรนด์ทั้งหมด ราคา 5 หลักขึ้นต่อชิ้น และเบิกค่าต่าง ๆ มากมาย

นี่ก็ถามพี่ที่สนิทว่า แล้วค่ายไม่ทำอะไรหรอ

พี่ : ก็มันชิงออกไปก่อนไง

พี่เขาว่างั้น เอาดี ๆ จนมาถึงวันนี้ เรารู้ว่าเขายังเติบโตในแบบของเขาได้เพราะยุคนี้เราไม่ได้แคร์เรื่องศีลธรรม จรรยาบรรณ และคุณธรรมกันสักเท่าไหร่แล้วหละ โดยเฉพาะเมื่อเราสามารถหาเงินได้จากยอดเอนเกจฯ การดูดคลิปดูดภาพจากแหล่งอื่นมาลงในแพลตฟอร์มตัวเองได้อย่างหน้าตาเฉย และต่อให้มีศาลเตี้ยหรือสังคมสั่งสอน แต่ถ้ามันไม่ได้กระทบกับช่องทำมาหากิน จะแคร์ทำไม ดูดแสงแล้วกุได้เงิน คนมาด่ามาแชร์โพสต์แต่กุได้เงิน ‘กุจะแคร์ทำไม?’

สุดท้ายเราเองก็ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ว่า ภาพลักษณ์และการนำเสนอ มันช่วยได้ไม่มากก็น้อยจริง ๆ ใครที่กำลังติสต์ว่า ‘อิพวกสร้างภาพ แหวะ ชั้นขอตั้งใจทำงานดีกว่า ให้ผลงานพิสูจน์’ บลาๆๆ ก็ให้ความสำคัญบ้าง เพราะภาพลักษณ์นี่แหละที่มันคือประตูบานแรกแห่งโอกาสมากมายไปหมด ส่วนที่เหลือก็แค่ ‘เก่งให้จริง’ กับ ‘จริงใจ’ อันเนี้ยคือของจริง
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Edit : นึกได้อีกเรื่อง ในเอ็มวีเพลง บลจน น่ะ นางเป็นคนไปบอกผกก.เอ็มวีด้วยว่าให้ตัวนางเองได้ออกเยอะ คือก็รู้แหละว่าคงไม่ได้พูดตรงๆ แต่ดราฟต์แรกเอ็มวีคือนางออกฉ่ำมากกกก ตัวหัวหมีนั่นแหละ ก็เลยทำให้รู้นะ ว่านางก็อยากมีหน้ามีตาในสื่อบันเทิงอยู่ไม่น้อย จนตัวเอ็มวีจริง ก็ยังมีฉากนางฉ่ำ แม้ว่าอยู่ในหัวมาสคอตก็ตาม นี่ก็เลย จย้าาาา"

ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวทางด้านของนักร้องหญิง “เบียร์ เดอะวอยซ์” ก็ได้มาแช์ไปพร้องข้อความว่า... “บังอาจแตะหน้าผากพี่หญิง”












บังอาจแตะหน้าผากพี่หญิง! “นางรีวิว” โดนขุดเละ เบิกงบแบรนด์เนม แต่ซื้อของก็อป
บังอาจแตะหน้าผากพี่หญิง! “นางรีวิว” โดนขุดเละ เบิกงบแบรนด์เนม แต่ซื้อของก็อป
บังอาจแตะหน้าผากพี่หญิง! “นางรีวิว” โดนขุดเละ เบิกงบแบรนด์เนม แต่ซื้อของก็อป
บังอาจแตะหน้าผากพี่หญิง! “นางรีวิว” โดนขุดเละ เบิกงบแบรนด์เนม แต่ซื้อของก็อป
บังอาจแตะหน้าผากพี่หญิง! “นางรีวิว” โดนขุดเละ เบิกงบแบรนด์เนม แต่ซื้อของก็อป
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