บังอาจแตะหน้าผากพี่หญิง! “นางรีวิว” โดนขุดเละ เบิกงบแบรนด์เนม แต่ซื้อของก็อป

ทำเอาหลายคนสนใจหลังเพจ Balla Srinual ของ “บอลล่า ชวนันท์ ศรีนวล” ที่เคยมีผลงานเพลงคู่ดูโอกับรุ่นพี่รุ่นน้อง “จูโน่ จตุพิธ ประสงค์ดี” ในชื่อ “Balla Juno” สังกัดยูนิเวอร์แซล มิวสิค ได้มีการโพสต์เล่าประสบการณ์เมื่อครั้งทำงานเพลงร่วมกับทีมงานคนหนึ่งที่เจ้าตัวเรียกว่า “นางรีวิว” โดยระบุว่า...
“ทุกครั้งที่คิดว่าจะอโหสิกรรม แต่พอนางรีวิวโผล่มาดูดซับแสง งั้นก็ขุดให้สุดไปเลย ใครไม่ชอบการติฉินนินทาหรือพลังงานลบก็ข้ามไปเลยนะจร๊อ (เพราะปกติเป็นคนไม่ชอบนินทา 555)
เคยโคจรมาเจอกันตอนเป็นดูโอกับน้องจู นางรีวิวก็คือได้รับมอบหมายให้จัดแจงสิ่งตั่งเพื่อให้ ‘บลจน’ เป็นศิลปินเต็มตัว มีความเอ๊ะหลายอย่างแต่ด้วยความไม่ทันคนและโลกสวย เราเลยเปิดหมด อยู่ไม่เป็น มีอะไรรู้สึกอะไรก็พูดก็ถามออกไปหมด คอมเมนต์งานฉ่ำ ไฟต์ฉ่ำ แต่ก็มุ่งหวังว่าเพื่อผลงาน เพื่อค่าย เพื่อเราและน้องจู
มีเหตุการณ์นึงที่อึ้งสุด
จู : พี่__คะ รองเท้าศิลปินของพวกหนูอันนี้ของแบรนด์แท้มั้ยคะ?
(ซึ่งก็คือแบรนด์กีฬาที่ทุกคนรู้จักกันดี)
นางรีวิว : วงการบันเทิงน่ะเนาะจู
ไอเราก็อึ้งเลย ว่าเฮ้ยยย ค่ายเพลงเลยนะ แต่ทำไมสนับสนุนของไม่แท้อ่ะ แต่ความไม่ทันคนไง นางบอกว่าค่ายไม่ได้ซัปพอร์ตขนาดนั้น (แน่ะ!! ไอเราก็เชื่อจ่ะ)
จนมาอีกช็อต เสื้อแจ็กเก็ตในซิงเกิ้ลเรา มีตัว R เราเองก็ใสซื่ออ่ะ ถามว่า
บล : ตัว R มันไม่เกี่ยวกับหนูเลยนะ อย่างน้อยก็น่าจะตัว B มั้ยพี่
นางรีวิว : เอาน่า อย่าพูดอะไรมากเลย เดี๋ยวผู้ใหญ่มองว่าไม่น่ารักนะ
จู : แล้วซื้อพวกชุดเหล่านี้มาจากไหนคะ?
นางรีวิว : ก็แพลตนั่ม ตูน้ำนี่แหละ พี่เดินไปดูเองคนเดียวเลยนะ ค่ายก็ไม่ได้ให้ใครมาช่วยพี่ขนของอะไรพวกนี้เลย
ตอนนั้นเราได้แต่ฟังและสงสัยไปหมด ค่ายก็ไม่เล็กนะ ค่ายลูกที่โคกับต่างชาติด้วยซ้ำ แต่ก็เงียบ ๆ ไป ตั้งใจทำส่วนของตัวเองต่อไป
ในไลน์นางที่ใช้ติดต่องานตั่งต่างจะมีสเตตัสที่นางลงไว้ว่า
“เรา ซื่อ สัตย์”
จำได้ขึ้นใจเลย เพราะมันแปลกมาก คนอื่นควรเป็นคนพูดมั้ย 5555 แต่ก็นะ ไม่ทันคนอ่ะแหละจนวันที่นางยื่นใบลาออกจากค่าย นางมีการส่งอีเมล์ถึงศิลปินและผู้ใหญ่ในค่าย ยังจำประโยคสั่งลาได้เลย ‘บลต้องใจเย็น ๆ และรับฟังคนอื่นด้วยนะ’ ประมาณนี้ แต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็น ประเด็นคือมาโป๊ะแตกทุกอย่างหลังหมดสัญญา มีพี่ที่ดูแลศิลปินมารับช่วงต่อและดูแล ‘บลจน’ จนครบสัญญา และสนิทกันจนถึงปัจจุบัน นางรีวิวได้ดัดแปลงยอดในบัญชีที่ยื่นภายใต้ค่าใช้จ่ายของ ‘บลจน’ ทั้งหมด ทุกอย่างในบัญชีแจ้งว่าเป็นของแบรนด์ทั้งหมด ราคา 5 หลักขึ้นต่อชิ้น และเบิกค่าต่าง ๆ มากมาย
นี่ก็ถามพี่ที่สนิทว่า แล้วค่ายไม่ทำอะไรหรอ
พี่ : ก็มันชิงออกไปก่อนไง
พี่เขาว่างั้น เอาดี ๆ จนมาถึงวันนี้ เรารู้ว่าเขายังเติบโตในแบบของเขาได้เพราะยุคนี้เราไม่ได้แคร์เรื่องศีลธรรม จรรยาบรรณ และคุณธรรมกันสักเท่าไหร่แล้วหละ โดยเฉพาะเมื่อเราสามารถหาเงินได้จากยอดเอนเกจฯ การดูดคลิปดูดภาพจากแหล่งอื่นมาลงในแพลตฟอร์มตัวเองได้อย่างหน้าตาเฉย และต่อให้มีศาลเตี้ยหรือสังคมสั่งสอน แต่ถ้ามันไม่ได้กระทบกับช่องทำมาหากิน จะแคร์ทำไม ดูดแสงแล้วกุได้เงิน คนมาด่ามาแชร์โพสต์แต่กุได้เงิน ‘กุจะแคร์ทำไม?’
สุดท้ายเราเองก็ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ว่า ภาพลักษณ์และการนำเสนอ มันช่วยได้ไม่มากก็น้อยจริง ๆ ใครที่กำลังติสต์ว่า ‘อิพวกสร้างภาพ แหวะ ชั้นขอตั้งใจทำงานดีกว่า ให้ผลงานพิสูจน์’ บลาๆๆ ก็ให้ความสำคัญบ้าง เพราะภาพลักษณ์นี่แหละที่มันคือประตูบานแรกแห่งโอกาสมากมายไปหมด ส่วนที่เหลือก็แค่ ‘เก่งให้จริง’ กับ ‘จริงใจ’ อันเนี้ยคือของจริง
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Edit : นึกได้อีกเรื่อง ในเอ็มวีเพลง บลจน น่ะ นางเป็นคนไปบอกผกก.เอ็มวีด้วยว่าให้ตัวนางเองได้ออกเยอะ คือก็รู้แหละว่าคงไม่ได้พูดตรงๆ แต่ดราฟต์แรกเอ็มวีคือนางออกฉ่ำมากกกก ตัวหัวหมีนั่นแหละ ก็เลยทำให้รู้นะ ว่านางก็อยากมีหน้ามีตาในสื่อบันเทิงอยู่ไม่น้อย จนตัวเอ็มวีจริง ก็ยังมีฉากนางฉ่ำ แม้ว่าอยู่ในหัวมาสคอตก็ตาม นี่ก็เลย จย้าาาา"
ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวทางด้านของนักร้องหญิง “เบียร์ เดอะวอยซ์” ก็ได้มาแช์ไปพร้องข้อความว่า... “บังอาจแตะหน้าผากพี่หญิง”