เม้าธ์หึ่งซุ่มคบทายาทหมื่นล้าน! “ดิว อริสรา” เผยภาพมือปริศนา ขอบคุณสุดหวานถึง “ใครคนหนึ่ง”

เรียกว่าเป็นชีวิตฟ้าหลังฝนก็ไม่ผิดนักสำหรับ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” ที่ก่อนหน้าต้องเจอมรสุมเรื่องหนี้สินและครอบครัวจนกลายเป็นข่าวไม่เว้นวัน
หลังล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์อินสตาแกรมอย่างสดใสพร้อมข้อความ Some people just make life feel softer โดยภาพสุดท้ายของโพสต์ดังกล่าวที่มีมือปริศนาของผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาด้วย
ที่น่าสนใจงานนี้มีข่าวลือว่าเจ้าของมือดังกล่าวนั้นเป็นหนึ่งในทายาทของตระกูลมหาเศรษฐีของบ้านเราที่มีทรัพย์สินในระดับหมื่นล้านอีกต่างหาก
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ในวันคล้ายวันเกิด ดิว ได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ขอบคุณ “ใครคนหนึ่ง” ที่เข้ามาในชีวิตได้ถูกที่ถูกเวลา มาพร้อมความอบอุ่น ความใจดี และความรักมากมาย ทำให้ชีวิตรู้สึกเบาสบายขึ้น หวานขึ้น และมีความหมายมากกว่าที่เคยคิด ซึ่งดิวเผยว่าตนเองรู้สึกซาบซึ้ง ทั้งต่อตัวเอง ต่อความรัก และสิ่งสวยงามทั้งหมดที่กำลังค่อยๆ เดินทางมาหาตน ทำให้ดิวถูกจับตาว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักครั้งใหม่หรือไม่ ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นเช่นไรต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงเอง