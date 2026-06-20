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เม้าธ์หึ่งซุ่มคบทายาทหมื่นล้าน! “ดิว อริสรา” เผยภาพมือปริศนา ขอบคุณสุดหวานถึง “ใครคนหนึ่ง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกว่าเป็นชีวิตฟ้าหลังฝนก็ไม่ผิดนักสำหรับ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” ที่ก่อนหน้าต้องเจอมรสุมเรื่องหนี้สินและครอบครัวจนกลายเป็นข่าวไม่เว้นวัน

หลังล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์อินสตาแกรมอย่างสดใสพร้อมข้อความ Some people just make life feel softer โดยภาพสุดท้ายของโพสต์ดังกล่าวที่มีมือปริศนาของผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาด้วย

ที่น่าสนใจงานนี้มีข่าวลือว่าเจ้าของมือดังกล่าวนั้นเป็นหนึ่งในทายาทของตระกูลมหาเศรษฐีของบ้านเราที่มีทรัพย์สินในระดับหมื่นล้านอีกต่างหาก

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ในวันคล้ายวันเกิด ดิว ได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ขอบคุณ “ใครคนหนึ่ง” ที่เข้ามาในชีวิตได้ถูกที่ถูกเวลา มาพร้อมความอบอุ่น ความใจดี และความรักมากมาย ทำให้ชีวิตรู้สึกเบาสบายขึ้น หวานขึ้น และมีความหมายมากกว่าที่เคยคิด ซึ่งดิวเผยว่าตนเองรู้สึกซาบซึ้ง ทั้งต่อตัวเอง ต่อความรัก และสิ่งสวยงามทั้งหมดที่กำลังค่อยๆ เดินทางมาหาตน ทำให้ดิวถูกจับตาว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักครั้งใหม่หรือไม่ ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นเช่นไรต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงเอง 














เม้าธ์หึ่งซุ่มคบทายาทหมื่นล้าน! “ดิว อริสรา” เผยภาพมือปริศนา ขอบคุณสุดหวานถึง “ใครคนหนึ่ง”
เม้าธ์หึ่งซุ่มคบทายาทหมื่นล้าน! “ดิว อริสรา” เผยภาพมือปริศนา ขอบคุณสุดหวานถึง “ใครคนหนึ่ง”
เม้าธ์หึ่งซุ่มคบทายาทหมื่นล้าน! “ดิว อริสรา” เผยภาพมือปริศนา ขอบคุณสุดหวานถึง “ใครคนหนึ่ง”
เม้าธ์หึ่งซุ่มคบทายาทหมื่นล้าน! “ดิว อริสรา” เผยภาพมือปริศนา ขอบคุณสุดหวานถึง “ใครคนหนึ่ง”
เม้าธ์หึ่งซุ่มคบทายาทหมื่นล้าน! “ดิว อริสรา” เผยภาพมือปริศนา ขอบคุณสุดหวานถึง “ใครคนหนึ่ง”
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