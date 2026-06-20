“ต้าเหนิง” แชร์อุทาหรณ์ หวิดตุยเพราะ “ไวรัสตับอักเสบอี” สาเหตุจาก “ผักออร์แกนิก” ล้างไม่สะอาด

กลายเป็นอุทาหรณ์ชวนช็อกสำหรับสายรักสุขภาพ เมื่อนักแสดงและนางแบบสาวชื่อดัง “ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง” ได้ออกมาเปิดใจเล่าประสบการณ์เฉียดวิกฤตชีวิตในรายการ ที่สุขหัวนอน by SUPALAI EP.3 หลังเผชิญอาการป่วยหนักจากโรค “ไวรัสตับอักเสบอี” จนเกือบเอาชีวิตไม่รอด โดยคาดไม่ถึงว่าต้นเหตุจะมาจากอาหารเพื่อสุขภาพอย่าง “ผักสดออร์แกนิก”
ต้าเหนิง เล่าว่า ในตอนแรกเธอมีอาการตัวเหลือง แต่เข้าใจผิดว่าเป็นเพราะกินฟักทองมากเกินไป จนกระทั่งเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงร่วมกับมีไข้และหนาวสั่น ซึ่งเธอคิดว่าเป็นเพียงอาการปวดประจำเดือนจากโรคประจำตัวเดิมอย่างภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ ที่เคยรุนแรงถึงขั้นต้องฉีดมอร์ฟีน
แต่หลังจากออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปทำงาน อาการกลับทรุดหนักลงจนทีมงานสังเกตเห็นว่าเธอมีอาการตาลอย ลืมตาไม่ขึ้น ไม่มีสติ และเหนื่อยง่ายผิดปกติ แค่เดินขึ้นบันไดเพียงชั้นเดียวก็หมดแรง จนต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเพื่อแอดมิตด่วนอีกครั้ง
แพทย์ต้องใช้เวลาค้นหาสาเหตุนานเกือบ 2 สัปดาห์ ก่อนจะพบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบอี ซึ่งส่งผลให้ร่างกายสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปเป็นจำนวนมากและอ่อนแรงอย่างหนัก ถือเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต
สำหรับสาเหตุของโรคที่ทำเอาหลายคนตกใจ แพทย์ระบุว่า ไวรัสชนิดนี้ติดต่อผ่านการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อน โดยเฉพาะ “ผักสดออร์แกนิก” ที่มักใช้ปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ในการเพาะปลูก หากนำมารับประทานสดๆ โดยไม่ได้ล้างทำความสะอาดอย่างทั่วถึง ก็จะมีโอกาสได้รับเชื้อไวรัสนี้เข้าสู่ร่างกายโดยตรง
ปัจจุบัน ต้าเหนิงอาการดีขึ้นเป็นลำดับ ผลตรวจล่าสุดชี้ว่าค่าตับกลับมาเป็นปกติแล้ว ซึ่งแพทย์ยืนยันว่าโรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้และไม่พัฒนาไปเป็นมะเร็งตับ แต่ต้าเหนิงยังคงต้องใช้เวลาในการปฏิบัติตัวและฟื้นฟูร่างกายอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้ระบบภายในและกล้ามเนื้อกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ดังเดิม