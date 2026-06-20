“สไปร์ท อิสรีย์” ประกบ “บูม รวีพรรณ” นั่งแท่นคู่จิ้นยูริเคมีใหม่ในซีรีส์ยูริแนวตั้ง “ปริศนาใต้เงาจันทร์”

คดีฆาตกรรมต่อเนื่อง เหยื่อที่เชื่อมโยงกันอย่างปริศนา และความทรงจําที่หายไป ขณะอดีตที่ถูกลบลืม กําลังค่อยๆ ถูกเปิดเผยภายใต้เงาจันทร์ ยิ่งเข้าใกล้ความจริง ยิ่งไม่มีใครน่าไว้ใจ อะไรคือความยุติธรรมที่เชื่อมั่น? ความสัมพันธ์ที่ไว้ใจไม่ได้ ใต้เงาจันทร์คืนนี้ ไม่มีใครปลอดภัย!!!
แฟนๆ ยูริเตรียมจิ้นกับเคมีใหม่ที่ลงตัวของสองสาวหน้าหวาน สไปร์ท อิสรีย์ จารุพันธุ์โกมล และ บูม ระวีพรรณ ศิริวัฒนา ที่โคจรมาพบกันครั้งแรกในซีรีส์ยูริแนวตั้ง “ปริศนาใต้เงาจันทร์ (BENEATH THE MOON’S SHADOW)” ภายใต้การผลิตของ ESC Studio โดยผู้บริหารคนเก่ง ปุ๊กกี้ สินีนารถ เองตระกูล และได้พระเอกหน้ามน โหน ธนากร ศรีบรรจง นั่งแท่นกำกับการแสดง ความยาว 55 EP เริ่มเสาร์ที่ 27 มิถุนายนนี้ เวลา 21.00 น. ที่ Original Version TikTok และ Youtube ของ ESC PLAY และเวอร์ชั่น Uncut ที่ Viu
เรื่องราวเกิดขึ้น เมื่อค่ำคืนหนึ่งเกิดเหตุคดีฆาตกรรมปริศนาจากฝีมือฆาตกรต่อเนื่องผู้ลึกลับ ผู้ตายล้วนเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับ “กันต์กวี” ดาราหนุ่มชื่อดัง ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าทำไมคนรอบตัวเขาถึงตกเป็นเหยื่อของฆาตกร
“ผู้หมวดธารา” ตำรวจหญิงมาดเท่ ได้พบร่างของ “ณัชชา” ทนายความสาวศัตรูคู่อาฆาตของเธอ นอนจมกองเลือดจากฝีมือของฆาตกร ธาราได้ช่วยชีวิตณัชชาจนรอดตายอย่างปาฏิหาริย์ แต่เมื่อ ณัชชา ฟื้นขึ้นมาก็พบว่าเธอสูญเสียความทรงจำเกือบทั้งหมด
ธารา กับ ณัชชา จากที่เป็นคู่ปรับกัน ต้องมาจับมือกันเพื่อตามหาตัวฆาตกรลึกลับ และ ณัชชาคือพยานสำคัญที่ธาราต้องคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง แต่ความทรงจำที่หายไปของ ณัชชา ทำให้ ธารา สงสัยว่า แท้จริงแล้วเธอเป็นเหยื่อ หรือเป็นฆาตกรกันแน่…
เมื่อทั้งสองต้องใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อสืบหาความจริง ความใกล้ชิดค่อย ๆ แปรเปลี่ยนเป็นความผูกพัน แต่ทว่าในความสัมพันธ์นั้นกลับมีอันตรายแอบแฝงอยู่ทุกนาที เมื่อฆาตกรต่อเนื่องกำลังตามไล่ล่า ณัชชา อย่างเอาเป็นเอาตาย!
ในขณะที่ความทรงจำของ ณัชชา ค่อย ๆ ฟื้นกลับคืนมา ก็ยิ่งทำให้เธอเข้าใกล้ความตายมากขึ้น ธารา จะหาคำตอบได้หรือไม่ว่าฆาตกรเป็นใคร และต้องการอะไร อดีตคู่ปรับจะกลับกลายเป็นคู่รักได้หรือไม่!!!
ไปร่วมพิสูจน์และค้นหาความจริงของเธอทั้งสองคนได้ใน “ปริศนาใต้เงาจันทร์ (BENEATH THE MOON’S SHADOW)” เริ่มเสาร์ที่ 27 มิถุนายนนี้ เวลา 21.00 น. ที่ Original Version TikTok และ Youtube ของ ESC PLAY และเวอร์ชั่น Uncut ที่ Viu