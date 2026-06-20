จากนางงามระดับโลก สู่ตำแหน่งที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ "ฮันนี่ ณภัค" ขออุทิศตนทำงานเพื่อประชาชน

จากเส้นทางแห่งความสำเร็จบนเวทีนางงามระดับโลกในตำแหน่ง Mrs. Classic Universe 2024 สู่บทบาทสำคัญในการทำงานเพื่อสังคม "ฮันนี่ ณภัค มุทธาเสถียร" ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ ประจำคณะกรรมาธิการติดตามการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของสตรีผู้มากด้วยความรู้ ความสามารถ และจิตสาธารณะ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา "ฮันนี่ ณภัค" เป็นที่รู้จักในฐานะบุคคล!ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ พร้อมทั้งมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับจากหลายภาคส่วน
สำหรับบทบาทในฐานะที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมผลักดันแนวทางการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
สาวฮันนี่ กล่าวว่า การได้รับโอกาสเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติและความรับผิดชอบอันสำคัญยิ่ง พร้อมที่จะนำความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่มี มาร่วมสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมาธิการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน
"ดิฉันเชื่อว่าการพัฒนาสังคมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และพร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานเพื่อส่วนรวม รับฟังปัญหาของประชาชน และร่วมผลักดันแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน"
จากความสำเร็จในฐานะนางงามระดับโลก สู่บทบาทที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิในวันนี้ ฮันนี่ ณภัค ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของสตรีไทยที่พร้อมนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มาสร้างประโยชน์แก่สังคม พร้อมอุทิศตนเพื่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง