“ติณติณ-นีโอ” รับงานคู่ครั้งแรกหลังดรามา เสิร์ฟโมเมนต์จิ้นทำแฟนคลับกรี๊ด

หลังจากออกมาช่วยปกป้องเพื่อนจากดรามา “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที” แฉทำท้องแล้วไม่รับผิดชอบ จนได้ใจคนทั้งโซเชียล ล่าสุด “นีโอ” กับ “ติณติณ นิวคันทรี่” จรัสวี เทียมรัตน์ งานเข้ารับทรัพย์คู่กัน หลังถูกจ้างไลฟ์ติ๊กต๊อกด้วยกันครั้งแรก พร้อม “ทนายพัฒน์” ทนายเมียหลวง
งานนี้ทำแฟนๆ กรี๊ดสลบ เพราะนอกจากหล่อแพ็กคู่แล้ว ทั้งคู่แอบส่งโมเมนต์จิ้นทำแฟนๆ กรี๊ด โดยนีโอ-ติณติณเผยว่าสนิทกันมาได้ 3 ปี ตัวติดกันเกือบตลอด ไปไหนด้วยตลอด นีโอเจอครั้งแรกติณติณมาสัก ตอนแรกเขม่นก่อน ติณติณบอกนีโอขาว สูง ตี๋ สักเยอะ เท่ ยอมไม่ได้ ไอ้นี่เป็นใคร ส่วนนีโอตอนนั้นคิดว่าไอ้นี่เป็นใคร จนติณติณฟอลฯ ไอจีมา วันแรกร้องเพลงด้วยกัน ก็รู้สึกว่าทำไมติณติณร้องเพลงเพราะจัง จากนั้นทั้งคู่ก็ร้องเพลงแรกที่เคยร้องด้วยกันกล่อมแฟนๆ