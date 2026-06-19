อาเล็ก - ตู - ขุนพล ร่วมถ่ายทอดแคมเปญ ‘THANK YOU FOR BEING A FRIEND’ ฉลองครบรอบ 15 ปี แบรนด์ Ami Paris

แบรนด์ Ami Paris เปิดตัวแคมเปญ ‘THANK YOU FOR BEING A FRIEND’ เฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปีของแบรนด์ นับตั้งแต่ที่ ‘Alexandre Mattiussi’ ผู้ก่อตั้ง Ami Paris หยิบยกความสัมพันธ์ลึกซึ้งของ ‘มิตรภาพ’ มาเป็นแรงบันดาลใจหลักในการออกแบบ และเพื่อเป็นการขอบคุณ และสานต่อมิตรภาพเหล่านั้น โดยมี ‘อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ’ , ‘ตู ต้นตะวัน ตันติเวชกุล’ และ ‘ขุนพล ปองพล ปัญญามิตร’ มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพแคมเปญแฟชั่น ที่สร้างความ ทรงจำ ความอบอุ่น ไปพร้อมกับ Ami Paris
เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ Ami Paris ได้เปิดตัวคอลเลกชันแคปซูลที่มาพร้อมข้อความ THANK YOU FOR BEING A FRIEND บนหมวก และเสื้อยืดซิกเนเจอร์ ซึ่งสะท้อนจิตวิญญาณของแบรนด์ที่ยึดมั่นในคุณค่าของมิตรภาพ และการได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างแท้จริง
หัวใจสำคัญของแคมเปญ THANK YOU FOR BEING A FRIEND ในครั้งนี้ คือชุดภาพพอร์ตเทรตของเพื่อนคนสำคัญของ Ami Paris ผู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเดินทางอันงดงาม และกำลังใจของ Alexandre ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละคนได้เผยตัวตนในแบบที่เป็นตัวเองอย่างแท้จริง เพื่อส่งข้อความนี้ให้กับเพื่อนของพวกเขา ผ่านท่าทาง กิจกรรม และความรู้สึกสนิทใจอันเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นของมิตรภาพ และเป็นกันเอง โดย อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ , ตู ต้นตะวัน ตันติเวชกุล และ ขุนพล ปองพล ปัญญามิตร ได้นำเสนอเรื่องราวของพวกเขาที่ได้ถ่ายทอดข้อความส่วนตัวที่จริงใจ เพื่อส่งต่อให้แก่เพื่อนสนิท ผ่านประโยคที่ดูเรียบง่าย แต่ทรงพลังอย่าง THANK YOU FOR BEING A FRIEND
แคมเปญยังต่อยอดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีการติดตั้ง Photo Booth ในกรุงเทพฯ รวมถึงเมืองสำคัญต่าง ๆ ตั้งแต่ปารีสไปจนถึงลอสแอนเจลิส เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนและเพื่อนสนิทร่วมบันทึกช่วงเวลาแห่งความสุขที่เป็นธรรมชาติและจริงใจ ภายใต้ข้อความ Aren't We All Friends?
นอกจากนี้ Ami Paris ยังได้จัดกิจกรรม Gratitude Day เพื่อมอบช่วงเวลาแห่งความประทับใจให้แก่เพื่อนของแบรนด์ ผ่านประสบการณ์อันอบอุ่น และใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการส่งดอกไม้ การรับประทานอาหารร่วมกัน หรือการมอบความใส่ใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถสร้างความทรงจำอันยาวนานได้
ติดตาม และค้นพบความงดงาม และการถ่ายทอดความอบอุ่นพร้อมกับเพื่อนคนสำคัญผ่านแคปซูล THANK YOU FOR BEING A FRIEND ได้แล้ววันนี้ ณ อามี ปารีส บูทีค ดิเอมโพเรียม ชั้น M อามี ปารีส ป็อปอัพ และ เลอ คาเฟ่ อามี สยามพารากอน ชั้น M โซน LUXEHALL และ อามี ปารีส เซ็นทรัล เอมบาสซี่ ชั้น 1 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่าน Ami Paris Line Official Account (@) amiparisth